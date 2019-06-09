День выборов… и задержаний

В районе 11.00 я подхожу к пересечению улиц Толе би и Абылай хана, к площади «Астана», которую многие алматинцы по старинке называют Старой площадью. На скамейке сидит коллега из радио «Азаттык» Петр Троценко. Обычно он всегда брал с собой жилетку с надписью пресса, а в этот раз забыл. Через полтора часа его задержат и бросят в микроавтобус с протестующими. А пока полицейские – парами, один за другим, три раза подряд – подходят к нам и спрашивают удостоверения. Из рации одного из офицеров хрипят слова: «Так, в Алмалинском уже пятнадцать их». Мы показываем офицерам как журналистские, так и гражданские удостоверения. Затем, увидев активность полиции на другой стороне улицы Толе би, в сквере с памятником Алии Молдагуловой и Маншук Маметовой, мы переходим дорогу.

В сквере полицейские окружают женщину средних лет. Спрашивают удостоверение, ведут к микроавтобусу, в котором уже сидят двое задержанных мужчин. Поговорив с женщиной, полицейские ее отпускают. Индира – так она представляется – говорит мне, что просто гуляла. «Я шла по скверу, полицейские остановили. Спрашивали, куда я иду и зачем. Сказала, что просто шла. Это кошмар какой-то», - говорит она.