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9 июня 2019
Графика Кайрата Нурмугамбетова, фото Данияра Мусирова

Как голосуют регионы Казахстана?

Рывки в явке и ожидаемые лидеры голосования

Как голосуют регионы Казахстана?

К 16 часам Центральная избирательная комиссия сообщила, что почти две трети казахстанцев уже проголосовали на президентских выборах. Явка ожидаемо высокая в южных и северных регионах страны. Тем не менее она значительно уступает явке на выборах президента в 2015 году - к 16 часам разрыв достиг 17 процентых пунктов.

Регионами-лидерами, где явка перевалила за 70% к 16 часам оказались пять областей - Актюбинская, Акмолинская, Алматинская, Жамбылская и Туркестанская. В трех городах-миллионниках явка - около половины избирателей. Алматы традиционно голосует слабее всех остальных - здесь чуть менее 46% проголосовавших.

Фото Данияра Мусирова

Явка совершила резкий рывок с 12 до 14 часов, когда практически во всех регионах добавилось по 20-30 процентов проголосовавших.

Показательным в этом смысле является пример Алматы, здесь к 10 утра проголосовало 4,1%, к 12 часам - 19%, к 14 часам - уже 37%, а к 16 часам - 45,7%.

Избирательные участки закроются в 20 часов по местному времени, позднее в этот день Центризбирком озвучит предварительные итоги явки избирателей.

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