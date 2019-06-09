Как голосуют регионы Казахстана?

К 16 часам Центральная избирательная комиссия сообщила, что почти две трети казахстанцев уже проголосовали на президентских выборах. Явка ожидаемо высокая в южных и северных регионах страны. Тем не менее она значительно уступает явке на выборах президента в 2015 году - к 16 часам разрыв достиг 17 процентых пунктов.
Регионами-лидерами, где явка перевалила за 70% к 16 часам оказались пять областей - Актюбинская, Акмолинская, Алматинская, Жамбылская и Туркестанская. В трех городах-миллионниках явка - около половины избирателей. Алматы традиционно голосует слабее всех остальных - здесь чуть менее 46% проголосовавших.
Явка совершила резкий рывок с 12 до 14 часов, когда практически во всех регионах добавилось по 20-30 процентов проголосовавших.
Показательным в этом смысле является пример Алматы, здесь к 10 утра проголосовало 4,1%, к 12 часам - 19%, к 14 часам - уже 37%, а к 16 часам - 45,7%.
Избирательные участки закроются в 20 часов по местному времени, позднее в этот день Центризбирком озвучит предварительные итоги явки избирателей.