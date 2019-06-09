Как голосуют регионы Казахстана?

Явка совершила резкий рывок с 12 до 14 часов, когда практически во всех регионах добавилось по 20-30 процентов проголосовавших.

Показательным в этом смысле является пример Алматы, здесь к 10 утра проголосовало 4,1%, к 12 часам - 19%, к 14 часам - уже 37%, а к 16 часам - 45,7%.

Избирательные участки закроются в 20 часов по местному времени, позднее в этот день Центризбирком озвучит предварительные итоги явки избирателей.