Нефтяные короли

Во время этих покупок правоохранительные органы в Швейцарии и Казахстане, как сообщается, расследовали возможные нарушения Кулибаева и других игроков в нефтяной промышленности — но никто из них не продвинулся в этом деле, потому что, как заявили адвокаты Кулибаева, они не смогли найти никаких доказательств против него. Даже под покровом подозрений влияние Кулибаева в Казахстане росло.

В 2008 году президент Нурсултан Назарбаев, тесть Кулибаева, назначил его на новую государственную должность: заместителем председателя правления недавно созданного фонда национального благосостояния страны «Самрук-Казына» с капиталом в $80 млрд.

В то же время правительство требовало от нефтяных компаний самых разных выплат в ходе кампаний давления. Руководители отрасли в частных беседах с американскими дипломатами описывали это как неналоговые сборы, требования скидок на сырье для местных НПЗ, экологические штрафы, повышенные тарифы и возмещение за то, что правительство назвало «незаконными доходами от перепроизводства».

Двое руководителей Chevron сообщили американскому послу в Казахстане в 2008 году, что компания столкнулась с возмутительными требованиями по оплате. «Chevron рассматривает новые пошлины как неприемлемые», — говорится в просочившейся телеграмме Госдепартамента. Тем не менее из телеграммы ясно, что компания продолжит инвестировать в нефтяные месторождения, потому что «они подтвердили, что Тенгиз продолжает быть чрезвычайно продуктивным (и прибыльным)».

Руководители западных энергетических компаний проводили мероприятия для KazEnergy, ассоциации во главе с Кулибаевым, которая продвигала экологические, налоговые и другие правила в Казахстане, благоприятные для отрасли. Один из руководителей Chevron встречался с Кулибаевым в самых разных местах: от поля для гольфа в Астане до пляжа в Испании, как сообщил в 2008 году один казахстанский нефтяник американским дипломатам, согласно телеграммам WikiLeaks.

Ни один руководитель Chevron никогда не предоставлял Кулибаеву «ничего ценного (взятки, услуги или что-либо еще)», говорится в ответе юристов компании на запрос журналистов.

В правительственных кругах США дипломаты распространяли неподтвержденные сообщения о том, что Кулибаев мог получать откаты за энергетические сделки с участием Китая — обвинение, которое его юристы отрицают. По информации из другой телеграммы, которая была опубликованаа WikiLeaks, он «стоял за» тем, что трейдеры взимали с нефтяных компаний непомерные цены за транспортировку нефти. Его назначение в 2011 году в совет директоров российской государственной нефтяной компании «Газпром», - он был единственным не россиянином, получившим эту должность — также было воспринято как признак его растущего политического влияния.

Несмотря на это, Chevron и ее партнеры заключили нефтяные контракты с компаниями, связанными с Кулибаевым, обнаружило расследование #CaspianCabals. Среди сделок: контракт 2011 года от Каспийского трубопроводного консорциума, акционерами которого являются в том числе Chevron и Exxon, на строительство двух насосных станций в Казахстане.