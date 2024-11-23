Нефтяные короли

К 2007 году казахстанский бизнесмен Тимур Кулибаев вошел в число сверхбогатых людей, впервые появившись в списке миллиардеров Forbes. Поместье Sunninghill Park в Беркшире, которое Кулибаев приобрел с помощью своего индийского компаньона по бизнесу Арвинда Тику - было одним из шести объектов недвижимости на общую сумму около $184 млн, которые сеть компаний Кулибаева приобрела в Великобритании в том же году, раскрыло расследование Международного консорциума журналистов-расследователей #CaspianCabals. Три из них находились в Мейфэре — гламурном районе Лондона, усеянном люксовыми отелями и ресторанами, отмеченными звездами Мишлен.
В 2007 году Кулибаев приобрел два других объекта недвижимости в Лондоне в районе Кенсингтон, известном как «Улица миллионеров», за $54,5 млн.
Примерно в то же время, согласно документам #CaspianCabals, Кулибаев и его окружение приобрели недвижимость через компании, зарегистрированные в тайных юрисдикциях, включая Багамские острова и Британские Виргинские острова. Он и его ближайшее окружение также создали компании в Великобритании, Нидерландах, Испании, Люксембурге и других европейских странах для покупки недвижимости и управления корпоративными активами.
Во время этих покупок правоохранительные органы в Швейцарии и Казахстане, как сообщается, расследовали возможные нарушения Кулибаева и других игроков в нефтяной промышленности — но никто из них не продвинулся в этом деле, потому что, как заявили адвокаты Кулибаева, они не смогли найти никаких доказательств против него. Даже под покровом подозрений влияние Кулибаева в Казахстане росло.
В 2008 году президент Нурсултан Назарбаев, тесть Кулибаева, назначил его на новую государственную должность: заместителем председателя правления недавно созданного фонда национального благосостояния страны «Самрук-Казына» с капиталом в $80 млрд.
В то же время правительство требовало от нефтяных компаний самых разных выплат в ходе кампаний давления. Руководители отрасли в частных беседах с американскими дипломатами описывали это как неналоговые сборы, требования скидок на сырье для местных НПЗ, экологические штрафы, повышенные тарифы и возмещение за то, что правительство назвало «незаконными доходами от перепроизводства».
Двое руководителей Chevron сообщили американскому послу в Казахстане в 2008 году, что компания столкнулась с возмутительными требованиями по оплате. «Chevron рассматривает новые пошлины как неприемлемые», — говорится в просочившейся телеграмме Госдепартамента. Тем не менее из телеграммы ясно, что компания продолжит инвестировать в нефтяные месторождения, потому что «они подтвердили, что Тенгиз продолжает быть чрезвычайно продуктивным (и прибыльным)».
Руководители западных энергетических компаний проводили мероприятия для KazEnergy, ассоциации во главе с Кулибаевым, которая продвигала экологические, налоговые и другие правила в Казахстане, благоприятные для отрасли. Один из руководителей Chevron встречался с Кулибаевым в самых разных местах: от поля для гольфа в Астане до пляжа в Испании, как сообщил в 2008 году один казахстанский нефтяник американским дипломатам, согласно телеграммам WikiLeaks.
Ни один руководитель Chevron никогда не предоставлял Кулибаеву «ничего ценного (взятки, услуги или что-либо еще)», говорится в ответе юристов компании на запрос журналистов.
В правительственных кругах США дипломаты распространяли неподтвержденные сообщения о том, что Кулибаев мог получать откаты за энергетические сделки с участием Китая — обвинение, которое его юристы отрицают. По информации из другой телеграммы, которая была опубликованаа WikiLeaks, он «стоял за» тем, что трейдеры взимали с нефтяных компаний непомерные цены за транспортировку нефти. Его назначение в 2011 году в совет директоров российской государственной нефтяной компании «Газпром», - он был единственным не россиянином, получившим эту должность — также было воспринято как признак его растущего политического влияния.
Несмотря на это, Chevron и ее партнеры заключили нефтяные контракты с компаниями, связанными с Кулибаевым, обнаружило расследование #CaspianCabals. Среди сделок: контракт 2011 года от Каспийского трубопроводного консорциума, акционерами которого являются в том числе Chevron и Exxon, на строительство двух насосных станций в Казахстане.
Победившим подрядчиком по строительству станций стал «КазСтройСервис». Согласно открытым данным, базирующаяся в Сингапуре частная инвестиционная фирма Steppe Capital, контролируемая Кулибаевым, включала «КазСтройСервис» в число своих активов уже в 2010 году. Кроме того, годовой отчёт Steppe Capital за 2012 год, поданный в Нидерландах, указывал Кулибаева как «единственного акционера» «КазСтройСервиса».
«КазСтройСервис», Каспийский трубопроводный консорциум и Exxon не ответили на неоднократные запросы о комментариях. Chevron же не ответила на вопросы по контракту с «КазСтройСервис».
Юристы Кулибаева заявили, что Кулибаев приобрел 50% акций «КазСтройСервис» в июне 2007 года, но не участвовал в управлении компанией или обсуждении контракта.
«И “КазСтройСервис” никогда не управлял КТК», — заявили юристы, добавив, что ни Кулибаев, ни Steppe Capital не играли никакой роли в проекте строительства насосных станций или в получении контракта КТК.
«Он никогда не пытался скрыть свои коммерческие предприятия или получить из них неправомерную выгоду», — заявили в юридической фирме Schillings, представляющей интересы Кулибаева.
По утверждению юристов, Кулибаев предоставил «полную документацию по требованию нескольких инвесторов “КазСтройСервис” и других партнеров», чтобы избежать потенциального конфликта интересов, поскольку он частично владел компанией и занимал должности в государственных предприятиях.
Со временем расходы на строительство насосных станций значительно выросли. Первоначальная стоимость строительства оценивалась в $276,5 млн, но, как показывают документы, она увеличилась до $486 млн, не включая налоги.
По мере роста стоимости проекта, Каспийский трубопроводный консорциум подписал 15 поправок в договор. Однако документы по этим изменениям, изученные ICIJ, содержали лишь формальные обоснования для увеличения стоимости; во многих из них просто указывалась необходимость выполнения «дополнительных» работ. Согласно внутренней публикации Каспийского трубопроводного консорциума и внутреннему отчету подрядчика о ходе работ, часть сварочных работ была выполнена с дефектами и нуждалась в переделке.
Работы затянулись. Изначально КТК заявлял, что проект займет 2,5 года. Однако он был завершен только через 6,5 лет, в 2017 году — с опозданием на четыре года.
Адвокаты Кулибаева возложили ответственность за задержки на многочисленные изменения в проекте, внесенные Каспийским трубопроводным консорциумом, и другие трудности, которые, по их словам, не были связаны с «КазСтройСервисом». Они отметили, что изменения и перерасход бюджета являются обычным явлением для таких мегапроектов, добавив, что ни Кулибаев, ни Steppe Capital не участвовали в обсуждениях, касающихся сварочных работ, изменений в заказах или каких-либо других аспектов контракта.
В то время как сроки завершения проекта и его стоимость значительно увеличились, Кулибаев и его окружение продолжали вести роскошный образ жизни.
Растущее благосостояние элиты резко контрастировало с жизнью рабочих, которые сталкивались с низкой заработной платой, скудными социальными льготами и опасными условиями труда. Попытки создать профсоюзы терпели неудачу. Активисты и журналисты подвергались нападениям или оказывались в тюрьмах.
Саулеш Есенова, антрополог из Университета Калгари в Канаде, изучавшая условия труда на месторождении Тенгиз, рассказала ICIJ, что соглашение 1993 года между Chevron и правительством Казахстана, дающее американской компании право на разработку этого огромного месторождения, стало одной из причин недовольства рабочих. Контракт предусматривал бонусы, налоги, привилегии и проекты экономического развития для правительства, но его условия были засекречены.
Согласно исследованиям Есеновой, правительство должно было получить 80% прибыли и «подписной» бонус в размере $450 млн. Однако $420 млн из этой суммы удерживались до завершения строительства Каспийского трубопровода. Более того, правительство было обязано сохранять условия контракта в тайне, что, по словам Есеновой, «серьёзно препятствовало демократическим процессам» в Казахстане.
Внутренние волнения привели к массовым протестам. В декабре 2011 года силовики в городе Жанаозен открыли огонь по безоружным жителям и бастующим нефтяникам, протестующим против низкой заработной платы и плохих условий труда, убив, по официальным данным, 17 человек.
За два месяца до этого, на общественном форуме с участием нефтяников, политиков и других лиц, Кулибаев объяснил волнения в Жанаозене его перенаселением трудовыми мигрантами.
«Жанаозен нужно было закрыть для мигрантов давно, так как социальная инфраструктура города не способна вместить такое количество людей», — сказал он.
Жалуясь, что подчинённые не держали его в курсе, президент Назарбаев снял своего зятя с должности главы фонда, обвинив в неумелом контроле за семимесячной забастовкой нефтяников, которая предшествовала стрельбе.
После этого Кулибаев ушёл из публичного поля, но продолжал действовать за кулисами, оставаясь влиятельной фигурой в нефтяной индустрии благодаря руководству ассоциацией KazEnergy, включающей все крупные нефтяные компании страны.
Когда члены консорциума «Тенгизшевройл», возглавляемого Chevron, искали пути максимизации своих инвестиций в Казахстан, их внимание вскоре привлекла компания, знакомая Кулибаеву, — «ТенизСервис».
«Все дороги ведут к TК»
На фоне расширения Каспийского трубопровода Chevron и его партнёры стремились резко увеличить объём нефти, который они могли прокачивать, за счёт запуска добычи на месторождении Тенгиз. Это привело к встрече в октябре 2012 года под Лондоном, где представители компании «ТенизСервис» представили план ускорения разрешительных процедур, используя так называемые «хорошие отношения» компании с правительством. В презентации говорилось: «Опыт ТС гарантирует своевременное получение одобрения государственных органов для выполнения проекта».
Для транспортировки нефти Chevron и его партнёры реализовали дорогостоящий проект, омрачённый сомнительными платежами, потенциальным конфликтом интересов и офшорными компаниями, скрывающими личности владельцев, согласно документам #CaspianCabals. Одной из таких непрозрачных компаний была «ТенизСервис».
Она была частично приватизирована в 2003 году при содействии бывшего партнёра Кулибаева по бизнесу и коллеги из «КазМунайГаза» Айдана Карибжанова. Частично «ТенизСервис» принадлежала его инвестиционной фирме Visor. «ТенизСервис» занималась погрузкой пород, управлением отходами, противопожарной защитой, заправкой судов и предоставлением логистических услуг западным компаниям.
Карибжанов не ответил на многочисленные запросы о комментариях. В Schillings же заявили, что Кулибаев не имел никакого отношения к приватизации «ТенизСервис».
Организационная схема, представленная в качестве доказательства в судебном процессе по делу опального бизнесмена Мухтара Аблязова в Лондоне, ставит «TK» во главе структуры компаний, включая фирму, которая, согласно схеме, «зарегистрирована на имя Visor Investments».
«В казахстанском деловом сообществе хорошо известно, что Visor принадлежала и управлялась Кулибаевым через подставных лиц, включая Карибжанова», — говорится в заявлении адвоката и бывшего инсайдера Руслана Царни, сделанном в 2010 году в Лондоне.
Когда ICIJ попросил Царни прокомментировать это заявление, он сказал, что не знает Карибжанова, никогда не работал в Visor и не обладает прямыми доказательствами, но отметил, что «тогда широко считалось, что Карибжанов — ‘человек Кулибаева’».
Schillings оспорили слова Царни, заявив, что его нельзя считать надёжным или независимым свидетелем из-за его связей с делом Аблязова, осуждённого банкира, которого юридическая фирма обвинила в распространении ложной информации и участии в «целенаправленной кампании» против Кулибаева.
Schillings указали, что лондонский суд отклонил дело Аблязова и постановил взыскать с него $4,9 млрд. Суд признал Аблязова виновным в неуважении к суду за сокрытие незаконных активов и приговорил его к 22 месяцам тюремного заключения.
Кулибаев «никогда не владел, не управлял и не контролировал никакие фонды Visor», заявили в Schillings , добавив, что он также не имел прямого или косвенного интереса или контроля в других структурах Visor.
Согласно конфиденциальной анкете поставщиков, подготовленной «Тенгизшевройл» и полученной медиапартнёром ICIJ Der Spiegel, «ТенизСервис» на 49% принадлежала «КазМунайГазу», казахстанской национальной нефтяной компании, а контрольный пакет акций находился у компании Waterford International Holdings Ltd. В свою очередь, Waterford была связана с офшорными компаниями, включая одну с акционерами Visor. Schillings заявили, что, вероятно, Карибжанов владел акциями «ТенизСервис» через Waterford.
Руководители нефтяной отрасли пытались разобраться в сложных структурах собственности компаний, работающих на крупных нефтяных месторождениях. «Сложно сказать, кто чем владеет», — сказал Дэн Хаузер, в то время вице-президент американской нефтесервисной компании J. Ray McDermott, согласно дипломатической телеграмме Госдепартамента США 2010 года.
За этими структурами собственности, по словам Хаузера, «все дороги ведут к TK» — к Кулибаеву, — заявление, которое юристы Кулибаева назвали «чистым преувеличением».
Atradius DSB, кредитный страховщик Нидерландов, покрывавший проект для подрядчика по дноуглубительным работам Van Oord, запросил у «ТенизСервис» раскрыть её бенефициаров, но ответа не получил, как сообщают источники и документы, предоставленные голландским медиапартнёром ICIJ - NRC. По мнению Atradius, «ТенизСервис» является не более чем «посредником».
Внутренние документы, включая электронные письма менеджеров нефтяной компании, отвечающих за соблюдение норм и аудит, полученные Der Spiegel, раскрывают обеспокоенность по поводу проекта. Среди причин — относительно небольшой масштаб компании «ТенизСервис», экологические проблемы, сомнительные платежи, вопросы проверки и «потенциальная косвенная связь» с неназванным правительственным чиновником.
Менее чем через две недели после того, как «ТенизСервис» предложила построить объект для разгрузки, менеджер «Тенгизшевройл» Джон Клементс настаивал на срочном одобрении начала работ по обследованию, чтобы успеть до замерзания Каспийского моря. «Мы потеряем возможность привлечь [«ТенизСервис»] для проведения исследовательских работ до замерзания, если не выпустим их как можно скорее», — написал он.
Три дня спустя директор проекта «Тенгизшевройл» Пол Бенуа подтвердил, что «из-за срочных потребностей проекта» «ТенизСервис» может продолжить реализацию сделки — несмотря на то, что ни контракт, ни антикоррупционная проверка завершены не были.
Сотрудники отдела соблюдения норм предупреждали, что сделка с «ТенизСервис» вызывает опасения, потому что казахстанская компания может участвовать в сомнительных платежах для получения разрешений. Компания Exxon изначально выступала против проекта по этим причинам, говорится в утечке служебной записки бывшего юриста Chevron Марка Игана.
Менеджер Chevron Джозеф «Эл» Дукот за девять дней до заключения сделки написал: «Проблемы с соблюдением норм и должной проверкой вокруг контракта с “ТенизСервис” для работ в порту Прорва находятся в центре внимания у многих».
На вопрос, помогли ли правительственные связи Кулибаева ускорить проект, его адвокаты заявили, что он не участвовал в управлении или совете директоров «Тенгизшевройл». Также они утверждали, что он не был вовлечен в процесс присуждения контракта компании «ТенизСервис».
Однако, согласно переписке между контрактными менеджерами, полученной в рамках расследования #CaspianCabals, партнеры «Тенгизшевройл» вскоре поняли, что «ТенизСервис» не сможет финансировать проект без значительной поддержки. В результате «ТенизСервис» обратилась в Halyk Bank, большая часть которого принадлежит Кулибаеву, за кредитной линией на сумму $100 млн.
Адвокаты Кулибаева заявили, что по состоянию на декабрь 2018 года у «ТенизСервис» был непогашенный кредит в Halyk Bank, однако им ничего не известно о какой-либо кредитной линии.
К 2014 году «Тенгизшевройл» пересмотрела контракт, взяв на себя значительную часть работ, изначально порученных «ТенизСервис». Компания назначила собственных сотрудников на многие задачи, а роль казахстанской фирмы свелась преимущественно к лицензированию, авторизациям и получению разрешений. За это «ТенизСервис» получила почти $800 млн сверх изначальной суммы.
Спустя три года после начала проекта внутренний аудитор «Тенгизшевройл» Екатерина Вардашко выразила сомнения по поводу некоторых счетов и сборов, включая те, которые в документах на русском языке были указаны как «комиссионные за получение разрешений от местных властей». «Нам нужно получить любые документы, объясняющие эти сборы», — написала она, добавив, что описание на русском языке делает их «ещё более сомнительными».
В августе 2016 года на почту руководителей проекта «Тенгизшевройл» поступило внутреннее письмо, полученное Der Spiegel, в котором имя отправителя было скрыто. В письме говорилось: «Пожалуйста, обратите внимание, что вокруг проекта Морского канала происходит множество непонятных вещей. Суммы значительно завышены многократно. Цены очень высокие … они устанавливают просто “безумные” суммы денег. Просьба принять это к сведению».
Однако выгоды для «ТенизСервис» продолжались. В конце проекта «Тенгизшевройл» передала всю судоходную инфраструктуру стоимостью $2,5 млрд в управление «ТенизСервис».
Пресс-секретарь «Тенгизшевройл» Хаймиш Полс заявил, что консорциум изучает выводы ICIJ, но отказался отвечать на вопросы о контрактах или возможной роли Кулибаева.
«[Тенгизшевройл] — это законопослушная компания, которая внедряет строгие политики и процедуры, касающиеся соблюдения норм и деловой этики», — сказал Полс.
«ТенизСервис» не ответила на вопросы о своих бенефициарных владельцах, связях с Кулибаевым или Halyk Bank, разрешительных документах на проект или значительном увеличении его стоимости. Exxon, КМГ и Лукойл также не дали комментариев.
В письменном заявлении старший медиаконсультант Chevron Салли Джонс отметила, что у компании существуют надежные процедуры соблюдения норм. «Chevron привержена этическим принципам ведения бизнеса, ответственному управлению, ведению своей деятельности с честностью и в соответствии с законами и нормативными актами тех стран, где она работает», — заявила она.
Иган, бывший юрист Chevron, который курировал «Тенгизшевройл» и контракт с «ТенизСервис», сообщил ICIJ в письменном заявлении: «Я могу категорически заявить, что мне ничего не известно о каких-либо незаконных или неэтичных действиях или нарушениях со стороны Chevron или ТШО в связи с контрактом ТШО с “ТенизСервис”» .
Новое время
В марте 2019 года Нурсултан Назарбаев ушел в отставку после почти 30 лет пребывания на посту президента Казахстана. Выбранный им преемник, Касым-Жомарт Токаев, пообещал бороться с хищениями государственных активов, противостоять олигархам и справедливо перераспределять национальное богатство.
Власти Казахстана подали арбитражные иски на сумму более $150 млрд против четырех нефтяных компаний — Eni S.p.A., Shell PLC, Exxon и TotalEnergies SE. Они обвинили компании в том, что те якобы не выполнили свои обязательства по обеспечению миллиардных доходов от месторождения Кашаган. Согласно сообщениям СМИ, правительство утверждало, что некоторые контракты были затронуты коррупцией.
Exxon и Shell отказались от комментариев по арбитражным искам. TotalEnergies переадресовала вопросы к операционной компании месторождения Кашаган, которая заявила лишь, что действует ответственно и соблюдает закон. Eni сообщила, что изучает иски, но считает их «ни обоснованными, ни достоверными».
Эти события не повлияли на огромное состояние Кулибаева. По данным последнего ежегодного рейтинга миллиардеров Forbes, его личное состояние, не включая активов его супруги, достигло $5 миллиардов.
Согласно данным анализа корпоративных и земельных записей ICIJ, Кулибаев владеет недвижимостью в Чехии и немецком курортном городе Баден-Бадене, медицинской клиникой «регенеративной медицины» в Барселоне с несколькими парковочными местами, а также обширным поместьем на Средиземноморском побережье Испании. Его 30-метровая яхта Sonny II, купленная в 2014 году примерно за $14 млн, пришвартована в Барселоне.
Электронные письма, счета и другие документы, проанализированные ICIJ, показывают, что активы компаний Кулибаева на протяжении лет включали самолет Airbus A320 стоимостью $74,4 млн и Gulfstream G650 за $55 млн. Представители Кулибаева подтвердили, что его компания «владеет одним частным самолетом и заказала другой» и что «когда новый самолет будет готов, он может продать текущий».
В марте 2020 года APH Property Trust Ltd., где Кулибаев числится как «учредитель» (лицо, передающее активы в траст), владела жилой недвижимостью в Великобритании стоимостью $449,6 млн, как показывают документы из утечки 100 000 файлов финансовой компании Genesis Trust, базирующейся на Каймановых островах.
Документы показывают, что траст Кулибаева был оформлен на Гаухар Ашкенази, бывшую партнершу Кулибаева, которая выступала его управляющей. Записи свидетельствуют, что Кулибаев был «учредителем» траста для Ашкенази и их двух сыновей.
Второй траст, названный Continuum Trust Ltd 2, в 2020 году владел ценными бумагами, инвестициями в частный капитал и произведениями искусства общей стоимостью более $99 млн, включая глиняную копию скульптуры Огюста Родена «Поцелуй».
ICIJ не смогла подтвердить, активны ли эти трасты по-прежнему, так как информация о трастах, зарегистрированных на Каймановых островах, не является публичной.
Казахстан тем временем пережил еще один всплеск насилия. Начавшиеся в январе 2022 года вновь в Жанаозене протесты против повышения цен на газ быстро перекинулись на другие города, переросли в насилие и в конечном итоге были жестоко подавлены. По официальным данным в ходе Январских событий погибли 238 человек.
В том же месяце благотворительный фонд Кулибаева пожертвовал $4,2 млн на программы в области здравоохранения, образования и других сфер, сообщили его адвокаты. По их словам, с 2016 года его благотворительный фонд Halyk направил на гуманитарные цели $103 млн, включая $65 млн для помощи пострадавшим от паводков в Атырауской области.
Тем временем Chevron увеличила стоимость масштабного инфраструктурного проекта на Тенгизе до $48,5 млрд — по сравнению с $36,8 млрд в 2016 году, рост составил 32%.
Компания утверждает, что её деятельность в рамках консорциума стала «катализатором для развития экономики, создания рабочих мест, поддержки бизнеса, укрепления сообществ, расширения возможностей людей и продвижения ключевых целей устойчивого развития».
За последние 30 лет Chevron, Exxon и другие партнеры «Тенгизшевройл» выплатили казахстанским организациям более $190 млрд. Эти выплаты включают зарплаты сотрудников, оплату товаров и услуг, а также сборы, выплаченные государственным компаниям, согласно информационному бюллетеню консорциума, опубликованному в прошлом году. Более $100 млрд из этой суммы было направлено в бюджет государства за последнее десятилетие — в среднем $10,8 млрд в год, что делает ТШО одним из крупнейших налогоплательщиков Казахстана.
Некоторые законодатели утверждают, что Казахстан страдает от «нефтяного проклятия», которое приносит деньги, но не способствует развитию демократии и улучшению жизни бедных слоёв населения. Они требуют проведения аудита, расследований и раскрытия всех контрактов, но нефтяные компании и правительство Казахстана отказываются публиковать их.
«Круг Назарбаева — его родственники, зятья, дочери — разбогатели благодаря тому, что у них есть такой покровитель-отец. Есть много талантливых детей, которые могли бы стать миллиардерами, если бы у них был такой отец, как Назарбаев», — заявил Ермурат Бапи, депутат мажилиса, в интервью репортёру ICIJ в одной из кофеен Астаны.
«В нашей стране только круг Назарбаева занимается нефтью и газом — других туда не пускают», — добавил Бапи, известный своей критикой правительства за коррупцию.
Тем временем голландские СМИ сообщили, что прокуратура Нидерландов изучает возможные подозрительные финансовые отношения через посредника между голландской компанией по дноуглублению Van Oord и отцом одного из зятьёв Назарбаева. Имя зятя не было названо.
Schillings заявила, что старший Кулибаев не был уведомлён и не вызывался на допрос в связи с этим расследованием. «Насколько ему известно, он не имеет к этому отношения», — заявили в Schillings.
В интервью Институту Харриман Колумбийского университета за три года до своей смерти в 2022 году, Гиффен, посредник, который помогал заключать некоторые из первоначальных сделок с западными нефтяными компаниями, отметил, что Казахгейт был связан не только с коррупцией, но и с политикой США.
«Правительство США, как при республиканцах, так и при демократам, оказывало давление на Казахстан, чтобы тот не принимал меры против масштабных неудач нефтяных компаний в проектах на территории Казахстана, — сказал Гиффен, — Это выгодное соглашение для нефтяных компаний, но оно дорого обошлось гражданам Казахстана».
Авторы: Уилл Дальгрин, Джеймс Оливер (BBC), Марсель Розенбах (Der Spiegel), Карина Хуппертц, Фредерик Обермайер, Бастиан Обермайер, Ханнес Мюнцингер (Der Spiegel/Standard/Paper Trail Media), Пелин Ункер (DW Turkey), Риту Сарин, Сукалп Шарма (Indian Express), Паоло Биондани, Лео Систи (L'Espresso), Карола Хаутекамер, Карлейн Кёйперс (NRC), Анушка Делич (Oštro), Роман Баданин, Михаил Рубин (Proekt), Стефан Меличар (Profil), Манас Кайыртайулы, Рейд Стэндиш (Радио Свободная Европа (RFE/RL)), Люк Карегари (Reporter.lu), Сильвен Бессон (Tamedia), Вячеслав Абрамов, Ольга Логинова, Паоло Сорбелло (Vlast.kz), Дениз Аджири, Наубет Бисенов, Кэтлин Кэхилл, Елена Косич, Уитни Джойнер, Кэрри Кехо, Марсия Майерс, Дельфин Рейтер, Ричард Х.П. Сиа, Дин Старкман, Томас Роули, Фергус Шил, Эннис Шин, Том Стайтс, Питер Стоун, Энджи Ву (ICIJ)
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