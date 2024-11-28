Специальный представитель ЕС: «Геополитические вызовы укрепили отношения между ЕС и Центральной Азией»

В июне, перед парламентскими выборами в ЕС, официальный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Петер Стано заявлял, что партнерство между ЕС и Центральной Азией ограничивается «желанием» стран Центральной Азии, а также принципами и ценностями ЕС. Какие ценности важны для ЕС в отношениях с Казахстаном?

В своей работе мы всегда опираемся на европейские ценности: все наши соглашения, все наши стратегии основаны на наших ценностях верховенства закона, уважения к международным договоренностям. Мы разделяем ценности Устава ООН, ценности мультилатерализма. Соглашения, которые мы заключили с Казахстаном, также включают эти ценности. Мы видим изменения в Казахстане: от политических до экономических реформ, которые сейчас проводит ваш президент.

Мы их очень поддерживаем, потому что это именно те принципы, которые мы упоминаем в наших двусторонних соглашениях. Главное — это реализация, и важно, чтобы мы работали над этим. В нынешней ситуации дела идут очень хорошо в отношениях с Казахстаном, который остается стратегическим партнером.

Есть ли различия в ценностях, которые ограничивают партнерство?

У нас есть политическое желание [сотрудничать]. Конечно, у нас есть определенные проблемы, которые мы всегда обсуждаем, но это нормально для любого партнерства. Я не вижу никаких ограничений или препятствий для ведения диалога на высоком уровне и усиления сотрудничества. Напротив, я бы сказала, что мы очень активно развиваем наше сотрудничество.

Вы встречались с Уполномоченным по правам человека в Казахстане Артуром Ластаевым в этом году, и, как сообщается, вы обсуждали новый закон о правах женщин и безопасности детей. Какие вопросы в области прав человека Казахстану все еще не удается решить?

С Ластаевым мы обсуждали права человека в рамках нашего двустороннего соглашения. Мы постоянно преодолеваем различные проблемы, потому что, на мой взгляд, ни одна страна не свободна от проблем в области прав человека. Нам всем нужно делать больше. Но во время моей последней встречи с Ластаевым, о которой вы упомянули, мы обсуждали вопросы свободы выражения мнений и свободы собраний.

1 августа, когда верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель посещал Астану, рабочая группа обсуждала онлайн-петицию против так называемой «ЛГБТ-пропаганды». Правозащитники заявляли, что петиция является «дискриминационной и стигматизирующей» и, если будет реализована, «нарушит права человека по всей стране». Министерство культуры и информации «частично поддержало петицию» и призвало к дальнейшему изучению вопроса. Если эта «частичная поддержка» примет форму законодательного действия, как изменятся отношения между ЕС и Казахстаном?

Прежде всего, я хочу сказать, что мы, на самом деле, выступаем против любой дискриминации в обществе. Это касается ценностей ЕС. Речь идет о равных правах всех граждан, всех людей, независимо от того, принадлежат ли они к религиозным или сексуальным меньшинствам — это не имеет значения. Мы боремся за равные права для всех, и это является нашей отправной точкой. Конечно, было бы очень прискорбно, если бы такая дискриминация была одобрена, но весь диалог касается общей картины дискриминационной политики. Я уверена, что мой босс, Боррель, дал бы такой же ответ.

Я не могу предвидеть, что произойдет, если такие действия будут утверждены. Государства-члены примут решение. Я знаю, что они будут недовольны, потому что в Европе мы боремся за равные права для всех: людей, женщин и детей.

Что вы имеете в виду под «общей картиной»?

Я имею в виду, что права человека охватывают широкий круг вопросов. Например, вода тоже является правом человека. Иногда мы слишком узко концентрируемся на отдельных темах, но нам нужно учитывать более широкий контекст — как развивается общество, какие права существуют внутри гражданского общества и как Казахстан выполняет свои международные обязательства. Эти обязательства даны в рамках совместной работы в ООН, ОБСЕ или двусторонних соглашений с нами. Это глобальные ценности, потому что права человека универсальны и неделимы. Это не только отдельные частные вопросы.