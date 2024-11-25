Трубопровод как оружие

Война России в Украине принесла новые проблемы для западных нефтяных компаний. США уже вводили санкции против ряда российских официальных лиц и организаций: в 2014 году после оккупации Крыма и в 2018 году за кибератаки и вмешательство в выборы в США. С началом полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года активизировались военные действия в Черном море: крылатые ракеты запускались с российских подводных лодок, российские военные корабли атаковали украинские города, Украина потопила флагман российского флота, а украинские дроны и ракеты наносили серьезные удары по флоту Путина, базирующемуся в Крыму и Новороссийске. И все это происходило вблизи Каспийского трубопровода.
Следом война привела к частым остановкам работы трубопровода.
Расследование Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) #CaspianCabals обнаружило, что КТК сталкивался как минимум с 20 сбоями и приостановками отгрузки нефти, в основном из-за обслуживания и ремонта оборудования, плохих погодных условий, которые не позволяли загружать нефть на танкеры, а также проверок морского дна на наличие разминированных взрывных устройств времен Второй мировой войны.
Расследование также выяснило, что администрация Путина могла манипулировать заявлениями о повреждении оборудования в результате шторма, чтобы вызвать у Запада и Казахстана беспокойство по поводу поставок нефти.
Подозрение в манипуляциях появилось через две недели после того, как США в начале марта 2022 года приняли меры по сокращению нефтяных доходов России и других ее ресурсов через санкции. КТК выпустил заявление, в котором говорилось, что работа двух из трех нефтяных причальных устройств была приостановлена из-за штормовых повреждений, а ремонт может «занять значительное время».
Изначально, по словам Арсения Погосяна, который в то время был пресс-секретарем заместителя министра энергетики России, российское правительство собиралось выпустить простое заявление о повреждениях.
Однако позднее российские чиновники предложили заявить, чтобы ремонт занял больше времени, чем это было на самом деле необходимо, рассказывает Погосян. Тогда замминистра энергетики Павел Сорокин в видеосообщении стал утверждать, что ремонт может занять от шести недель до двух месяцев.
«И, естественно, учитывая продолжительность этих ремонтных работ, мы говорим о потенциальной потере мощности до 80% нефтяной загрузки», — говорил в том заявлении Сорокин.
Погосян, находившийся за камерой, рассказал ICIJ, что российское правительство намеренно преувеличивало значимость мартовской остановки трубопровода, чтобы показать Западу, что Россия способна влиять на доступность нефти, несмотря на санкции.
Погосян добавил, что ему пришлось переснимать видео с Сорокиным 12 раз, так как тот постоянно консультировался с администрацией Путина. По словам Погосяна, в финальной версии видео сроки ремонта были увеличены.
«Они старались сделать этот инцидент более значимым для мировой прессы, — отметил Погосян, который покинул Россию в сентябре 2022 года, — Главная причина, по которой мы так часто переснимали, заключалась в желании администрации президента сделать послание более жестким и пугающим для Запада».
Однако в январе этого года генеральный директор КТК Николай Горбань заявил казахстанским журналистам: «Никогда не было остановок нашей трубопроводной системы из-за политических заявлений кого-либо. Все остановки были связаны с техническими причинами или погодными условиями. Мы никоим образом не связаны с политикой».
Каспийский трубопровод транспортирует около 80% нефти Казахстана, большая часть которой направляется на западные рынки. КТК обеспечивает примерно 1% мировых поставок нефти, и при остановке, цены на нефть растут, а европейцы сталкиваются с риском нехватки топлива.
«События 2022 года, связанные с нарушением загрузки в Черном море, вызвали шоковые волны в отрасли», — заявил в этом году Малкольм Форбс-Кейбл, вице-президент консалтинговой компании Wood Mackenzie, специализирующейся на энергетике.
«Когда половина мощности была выведена из строя в марте 2022 года, нефтяной рынок отреагировал ростом цен на $5 [за баррель], — отметил Форбс-Кейбл, — Это показывает, насколько критически важен КТК для мировой экономики и какое значение он имеет для глобальной инфраструктуры».
Однако, согласно данным, собранным ICIJ, остановки трубопровода оказали ограниченное влияние на потребителей по всему миру, несмотря на временные скачки цен. Этот вывод противоречит утверждениям западных правительств о том, почему на КТК не должны накладываться санкции: чтобы защитить европейских потребителей энергии.
Для того чтобы исключить КТК из списка компаний, которым запрещено вести бизнес с Россией, западные нефтяные компании и Казахстан потратили миллионы долларов на лоббирование министерства финансов США, министерства энергетики, Госдепартамента, членов Конгресса и Европейской комиссии. Они утверждали, что прекращение поставок нефти может нанести ущерб потребителям в Европе и привести к геополитическим последствиям.
Этот аргумент использовался постоянно. Через пять месяцев после начала войны в Украине национальная нефтегазовая компания «КазМунайГаз» заключила контракт с американской юридической и лоббистской фирмой Brownstein Hyatt Farber Schreck. По контракту, который сейчас оценивается примерно в $3,8 миллиона, фирма организовала как минимум 101 встречу с американскими официальными лицами для лоббирования интересов КТК, а также занималась другими связанными вопросами, согласно документам, поданным фирмой в рамках Закона о регистрации иностранных агентов (FARA).
Согласно отчетам FARA, Brownstein Hyatt Farber Schreck организовала как минимум восемь встреч с Джеффом Пайеттом, помощником госсекретаря США и специальным координатором по международным энергетическим вопросам. В своих заявлениях, опубликованных на сайте Госдепартамента в прошлом году, Пайетт отметил, что КТК должен быть исключен из санкционного списка, поскольку это «основной пункт вывоза казахстанской нефти на мировые рынки». Также он назвал КТК «важным источником поставок, особенно для некоторых ключевых союзников Европы».
Пайетт признал, что Госдепартамент «работал в тесном сотрудничестве» с министерством финансов США для поддержания работы трубопровода. «Chevron и ExxonMobil инвестировали десятки миллионов долларов в Казахстан», — отметил он, добавив, что эти компании «очень внимательно следят за уязвимостью, возникающей из-за нашей коллективной зависимости от КТК».
Пайетт не ответил на несколько запросов ICIJ о комментариях.
В письменном заявлении для ICIJ представитель Госдепартамента Максин Ланн напомнила о неотъемлемых рисках ведения бизнеса с Россией, включая угрозы захвата частной собственности, манипулирование энергетическими ресурсами в политических целях и стремление наказать компании, соблюдающие санкции США или партнеров.
«Россия превратила свои энергетические торговые отношения в инструмент политического влияния, доказав, что она является ненадежным долгосрочным партнером», — заявила Ланн.
Ланн также подтвердила давнюю поддержку диверсификации маршрутов экспорта через трубопроводы, чтобы укрепить энергетическую безопасность и снизить зависимость от одного партнера.
Всего Brownstein Hyatt Farber Schreck заявила о проведении 17 встреч с представителями Госдепартамента США. Фирма также организовала встречи для своих клиентов — «КазМунайГаза» и посольства Казахстана — с девятью сенаторами и 48 членами палаты представителей США.
В Брюсселе, через 10 недель после вторжения России в Украину, офитс президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен получил электронное письмо от лоббиста Exxon с выражением «серьезной и срочной обеспокоенности» по поводу влияния предложенных санкций. Однако к тому моменту ЕС уже ужесточал санкции против России.
«Текущий текст [санкционного документа] помешает экспорту казахстанской нефти через трубопровод КТК», — написал Николаас Баекельманс, вице-президент по делам ЕС в Exxon, Курту Ванденбергу, члену кабинета фон дер Ляйен, в мае 2022 года.
«Экспорт нефти [через КТК] должен продолжаться и не должен подпадать под санкции/должен быть явно исключен из них, — отметил Баекельманс, — Обратите внимание, что санкции США содержат явное исключение для этого трубопровода, и, как я понимаю, намерение всегда заключалось в обеспечении трансатлантического согласования».
Через 17 минут Ванденберг ответил, заверив лоббиста, что его сообщение «было хорошо принято».
В письменном заявлении для ICIJ представитель Европейской комиссии отказался предоставить детали о том, как комиссия приняла решение не включать КТК в санкционный список.
«Все решения по санкциям в ЕС принимаются единогласно государствами-членами в Совете», — написал представитель.
Помимо аргументов против санкций, реальность такова, что санкции привели бы к потерям для Chevron, Exxon и других компаний в виде утраченной выручки и задержки их планов по расширению.
Одна страна, которую можно было бы отнести в число сторонников санкций, однако, придерживается иной точки зрения. Хотя правительство Украины и президент Владимир Зеленский отказались комментировать эту историю, Агия Загребельская, директор по политике совета экономической безопасности Украины, объяснила ICIJ, почему Украина не призывала к введению санкций против КТК.
«Работа КТК отражается как на европейском уровне, так и на других странах, — сказала она, — Поэтому сегодня мы вынуждены учитывать не только то, что думают американцы и европейцы, но и то, что думают в Центральной Азии».
Американские официальные лица продолжают продвигать идею создания маршрута трубопровода, который обходит Россию, одновременно пытаясь подтолкнуть Казахстан к сближению с Западом в политическом плане.
«Это у нас в крови, — заявил бывший сотрудник Госдепартамента США Мэннинг, — Мы всегда пытаемся продвигать демократию в местах, которые сильно отличаются от нас. Несмотря на то, что это пока не приносит хорошие результаты».
Авторы: Карола Хутекамер, Карлейн Кейперс (NRC), Роман Баданин, Михаил Рубин (Proekt), Дениз Аджири, Наубет Бисенов, Кэтлин Кэхилл, Елена Косич, Маркос Гарсиа Рей, Уитни Джойнер, Кэрри Киоу, Марсия Майерс, Дельфин Рёйтер, Ричард H.P. Сиа, Дин Старкман, Томас Роули, Жерар Райл, Николь Садек, Фергус Шил, Эннис Шин, Том Стайтис, Питер Стоун, Энджи Ву (ICIJ).
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