Трубопровод как оружие

Изначально, по словам Арсения Погосяна, который в то время был пресс-секретарем заместителя министра энергетики России, российское правительство собиралось выпустить простое заявление о повреждениях.

Однако позднее российские чиновники предложили заявить, чтобы ремонт занял больше времени, чем это было на самом деле необходимо, рассказывает Погосян. Тогда замминистра энергетики Павел Сорокин в видеосообщении стал утверждать, что ремонт может занять от шести недель до двух месяцев.

«И, естественно, учитывая продолжительность этих ремонтных работ, мы говорим о потенциальной потере мощности до 80% нефтяной загрузки», — говорил в том заявлении Сорокин.

Погосян, находившийся за камерой, рассказал ICIJ, что российское правительство намеренно преувеличивало значимость мартовской остановки трубопровода, чтобы показать Западу, что Россия способна влиять на доступность нефти, несмотря на санкции.

Погосян добавил, что ему пришлось переснимать видео с Сорокиным 12 раз, так как тот постоянно консультировался с администрацией Путина. По словам Погосяна, в финальной версии видео сроки ремонта были увеличены.

«Они старались сделать этот инцидент более значимым для мировой прессы, — отметил Погосян, который покинул Россию в сентябре 2022 года, — Главная причина, по которой мы так часто переснимали, заключалась в желании администрации президента сделать послание более жестким и пугающим для Запада».

Однако в январе этого года генеральный директор КТК Николай Горбань заявил казахстанским журналистам: «Никогда не было остановок нашей трубопроводной системы из-за политических заявлений кого-либо. Все остановки были связаны с техническими причинами или погодными условиями. Мы никоим образом не связаны с политикой».