Большая нефть, большие проблемы

Казахстанский нефтяной сектор никогда не был прозрачным. Соглашения вокруг крупнейших месторождений страны оставались тайной для публики, как и во многих случаях - конечные владельцы нефтяных компаний.
Нефтяная сфера - сосредоточение громадных денег. Они вкладываются как в производственные мощности, так и извлекаются потом в виде прибыли. Огромные деньги оборачиваются в нефтяном секторе и неофициально.
Самый громкий коррупционный скандал в истории Казахстана произошел именно в нефтяном секторе: в начале 2000-х американские прокуроры предъявили обвинения юристу Джеймсу Гиффену в даче взяток высшему руководству Казахстана.
Так начался “Казахгейт”. Швейцария заморозила десятки миллионов долларов, которые затем вернулись в Казахстан, но уже в специально созданный фонд “Бота”, который реализовал серию проектов в образовании.
Ни в Казахстане, ни за его пределами обвинения никому, кроме Гиффена, по этому делу не предъявили, и официально так и не стало известно, кто эти загадочные “Ко-1” и “Ко-2”, которые фигурировали в деле как получатели взяток. Хотя большого секрета в том, кто скрывался за этими аббревиатурами, не было. Сейчас уже нет в живых ни Гиффена, ни предполагаемого “Ко-2”.
Нефтяные магнаты
Расследования о делах в казахстанском нефтяном секторе велись и до и после “Казахгейта”.
После Январских событий 2022 года стало принято делить Казахстан на “старый” и “новый” - удобная формула для действующей власти, которая сама целиком произошла из Казахстана прошлого, но старательно работает над реформаторским имиджем.
Именно принадлежностью к “старому Казахстану” или связями с ним объяснялись и многие перемены в нефтегазовом секторе, произошедшие за последние три года. Несколько членов семьи бывшего президента страны и самых близких к нему бизнесменов оказались среди тех, кто остался без части активов в нефтегазе.
Так, вскоре после Январских событий сменила владельца компания, которая должна была строить газоперерабатывающий завод на Кашагане. Расследование “Азаттыка” связывало ее с мужем Дариги Назарбаевой Кайратом Шарипбаевым. Теперь завод будут строить инвесторы из Катара.
Бывший сват Дариги Назарбаевой Кайрат Боранбаев в марте 2022 года был арестован по подозрению в хищениях при продаже газа. Вышел на свободу он спустя два года, передав государству множество активов на сумму свыше 90 млрд тенге, свидетельствовали подсчеты “Власти”. Среди них - и газовые компании.
У семьи Сарсеновых, владельцев сети заправок Helios и нескольких нефтесервисных компаний, прокуроры изъяли земельный участок в Мангистауской области, который был продан по заниженной стоимости в середине 2000-х.
У многие годы казавшегося неприкасаемым Аскара Кулибаева, бывшего министра строительства и отца Тимура Кулибаева, забрали нефтяной терминал в Актау стоимостью $66 млн.
Сам Тимур Кулибаев вместе с многолетним бизнес-партнером Данияром Абулгазиным в июле 2022 года перестал владеть другим заметным активом - компанией Petrosun, ключевым поставщиком топлива в Казахстане. Доля, контролируемая партнерами, перешла во владение нацкомпании “КазМунайГаз”. Условия передачи доли не раскрывались.
Тимур Кулибаев всегда считался главным игроком в казахстанском нефтегазовом секторе. Эту роль подчеркивало и руководство ассоциацией KazEnergy и многолетнее пребывание в руководстве нефтегазовых гигантов в Казахстане, а также в совете директоров российского “Газпрома”.
Правоохранительные органы проводили проверки в отношении нефтегазового бизнеса Кулибаева официально только дважды - в 2013 году они сотрудничали с коллегами из Швейцарии, проверявшими сделки Кулибаева (дело было закрыто) и в 2020 году, после выхода расследования Financial Times об участии Кулибаева в строительстве газопровода между Центральной Азией и Китаем - тогда бизнесмен сам обратился в генпрокуратуру с просьбой проверить материалы в отношении него и она заявила, что нарушений не нашла.
Тимур Кулибаев и его многолетние отношения с западными нефтяными компаниями, зарабатывающими миллиарды долларов в Казахстане - в центре нового расследования #CaspianCabals Международного консорциума журналистов-расследований и 20 медиа-партнеров по всему миру, включая “Власть”.
Раскрыть карты
В 2023 году Казахстан обратился с иском в международный арбитраж в отношении разработчиков Кашагана. Названная сумма иска казалась громадной - $13 млрд. (и еще $3,5 млрд по экологическим нарушениям). Западные компании обвинили в невыполнении обязательств по контракту.
Детали спора в правительстве не комментировали, ссылаясь не то, что это может быть расценено как давление, за редкими исключениями - бывший премьер Алихан Смаилов, к примеру, призывал с партнерами по Кашагану договориться. Но министр энергетики Алмасадам Саткалиев любых деталей избегал.
Тем временем сумма иска росла, а редкие новости о деле публикует агентство Bloomberg. Минувшей весной оно сообщило, что правительство увеличило сумму претензий до $160 млрд и последние $10 млрд были добавлены по причине возможной вовлеченности западных партнеров в коррупцию.
На чем именно основаны эти подозрения - неясно. Точно так же неясно, проводят ли правоохранительные органы какие бы то ни было расследования в отношении крупнейших мировых нефтегазовых гигантов, которые заняты разработкой Кашагана или других крупных месторождений в Казахстане. Эксперты изначально сомневались в конечной цели иска, говоря о попытках Казахстана добиться большего контроля над проектом.
Расследование #CaspianCabals, материалы которого будут публиковаться в течение ближайшей недели, расскажет о нескольких эпизодах из истории Каспийской нефти. о влиянии разработки на окружающую среду и о том, как черное золото сделало богатыми только отдельных людей.
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