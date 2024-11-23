Большая нефть, большие проблемы

Нефтяные магнаты

Расследования о делах в казахстанском нефтяном секторе велись и до и после “Казахгейта”.

После Январских событий 2022 года стало принято делить Казахстан на “старый” и “новый” - удобная формула для действующей власти, которая сама целиком произошла из Казахстана прошлого, но старательно работает над реформаторским имиджем.

Именно принадлежностью к “старому Казахстану” или связями с ним объяснялись и многие перемены в нефтегазовом секторе, произошедшие за последние три года. Несколько членов семьи бывшего президента страны и самых близких к нему бизнесменов оказались среди тех, кто остался без части активов в нефтегазе.

Так, вскоре после Январских событий сменила владельца компания, которая должна была строить газоперерабатывающий завод на Кашагане. Расследование “Азаттыка” связывало ее с мужем Дариги Назарбаевой Кайратом Шарипбаевым. Теперь завод будут строить инвесторы из Катара.

Бывший сват Дариги Назарбаевой Кайрат Боранбаев в марте 2022 года был арестован по подозрению в хищениях при продаже газа. Вышел на свободу он спустя два года, передав государству множество активов на сумму свыше 90 млрд тенге, свидетельствовали подсчеты “Власти”. Среди них - и газовые компании.

У семьи Сарсеновых, владельцев сети заправок Helios и нескольких нефтесервисных компаний, прокуроры изъяли земельный участок в Мангистауской области, который был продан по заниженной стоимости в середине 2000-х.

У многие годы казавшегося неприкасаемым Аскара Кулибаева, бывшего министра строительства и отца Тимура Кулибаева, забрали нефтяной терминал в Актау стоимостью $66 млн.

Сам Тимур Кулибаев вместе с многолетним бизнес-партнером Данияром Абулгазиным в июле 2022 года перестал владеть другим заметным активом - компанией Petrosun, ключевым поставщиком топлива в Казахстане. Доля, контролируемая партнерами, перешла во владение нацкомпании “КазМунайГаз”. Условия передачи доли не раскрывались.