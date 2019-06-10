На пороге школьного кабинета, который на сегодня превратился в избирательный участок, появляется мужчина средних лет. Дядечка волочет за собой какой-то баул и расстегнутая вплоть до пупа, украшающего объемное брюшко, несвежая рубаха придает ему особенно залихватский вид. Знакомая моя одна называет такой типаж - «с раздадахом». Раздадах дядечке явно присущ, поскольку проникает в помещение он с громким возгласом:

— А где это у нас тут лидера нации выбирают?!

Избирательная комиссия и горстка наблюдателей, сидящие по периметру комнаты, нервно хихикают. Дядечка же, заполучив бюллетень, надолго скрывается в кабине для голосования.

В школах, где в основном расположены избирательные участки, кабинами называются закрытые драпировками из синей синтетической ткани металлические конструкции, похожие на остов шатра. Там есть столики с привязанными к ним ручками. В некоторых имеются настольные лампы. Посреди зала, где всего пару недель назад старшеклассники сдавали экзамены, стоит урна – ящик из оргстекла, продолговатый куб, украшенный гербом. В нем уже лежат голубой опавшей листвой бюллетени. Урна-куб обычно покоится на ковре. Где они их берут, эти ковры, столь естественные для чиновничьих кабинетов и такие чуждые для школы, бог весть – но есть они почти везде.

Я сижу с осоловелой улыбкой, поскольку время послеобеденное, я опять не спал почти двое суток, но не ропщу – мой день наблюдателя начался после 11 утра, а члены приемной комиссии и остальные наблюдатели на ногах, как минимум, с пяти. Улыбка моя делается поживее, когда справившийся с бюллетенем дядечка-раздадах вывинчивается из кабины и, делая умелые театральные паузы, начинает вкладывать свой выбор в урну. Основная волна голосовавших на всех участках, где я сегодня работаю, уже схлынула, и он у нас тут единственный. Все смотрят на него, но ему мало. Бюллетень падает в урну, а мужчина негромко, но явственно произносит, с легкой укоризной:

— Ну что же это, никаких аплодисментов?

И сорвал таки аплодисмент! Утомившиеся служители элекций начинают вполне искренне хлопать в ладоши, разбуженные энтузиазмом избирателя. По комнате летит хохоток. Я улыбаюсь уже прицельно, мне тоже дядька нравится. Он же, покидая помещение, шепчет мне на ухо: вы от Косанова сидите?

— Нет, - отвечаю. – Я независимый наблюдатель.

— А я за него проголосовал, вы уж передайте! – весело уже выкрикивает мужчина и покидает комнату.

***