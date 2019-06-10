«Вдруг вы украдёте урну»: как голосовали алматинцы на четырех участках

Я подхожу к своему участку – зданию средней школы №75 на Тастаке. Благодаря громкой музыке его легко найти – нужно просто идти на звук. Интересно, почему у нас выборы превращают в маленькое празднование Наурыза с плясками и бесплатным угощением? Перед входом в школу, на площадке выстроился нестройный коридор, звучит испанская мелодия, девочка лет десяти танцует на манер Кармен. Все остальные хлопают…наверное, ей, но я решаю думать, что эти аплодисменты предназначены мне. Мысль об этом на секунду приближает меня к президентским переживаниям – вот, как они чувствуют себя на любом официальном праздновании Наурыза. Разницу составляет лишь масштаб.

Время около десяти. В школе, где расположилось сразу два штаба, уже многолюдно: народ спешит исполнить свой гражданский долг и бежать дальше по делам. Я получила бюллетень, прошла в кабинку, занесла взятую из дома ручку над выбранной фамилией и проголосовала. Несколько раз осмотрела листок, боясь, что что-то могло пойти не так, мои глаза меня обманули и я отдала голос не туда, куда планировала. Несколько раз обвела галочку, чтобы никто не перепутал. Это все, конечно, была паранойя – галочка на своем месте и её было видно за версту. Как выяснится позже – такие страхи преследовали не только меня. Можно опускать бюллетень в бокс.

События этой весны взбудоражили меня, я решила идти в наблюдатели. У меня было две опции – стать наблюдательницей от НПО или получить аккредитацию как журналист. Я выбрала второе и вместе с редакционным заданием отправилась объезжать участки. Первый в моем пункте – участок №55. По пути туда слышу в автобусе, как пенсионеры оживлённо обсуждают выборы, звучит в основном «Токаев». Вообще, пожилые люди очень активны. Я помню, как четыре года назад впервые ходила голосовать со своим отцом, а сегодня вижу таких же пенсионеров, как и он, идущих голосовать. Они делают это с особым трепетом, прикладывая к этому серьезные усилия.

