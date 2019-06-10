Запад за Косанова, Алматы - за всех

Центральная избирательная комиссия подвела в понедельник предварительные итоги выборов, представив голосование за кандидатов по регионам страны. Картина получилась любопытной - голосование в целом по стране оказалось, по официальным данным ЦИК, ровным, с небольшими исключениями. Vласть публикует данные о голосовании за каждого из семи претендентов на президентский пост.
Кандидат от партии власти Касым-Жомарт Токаев получил по стране 70,76%, свидетельствуют данные Центризбиркома. Примерно такой результат у него - в абсолютном большинстве регионов. Немного меньше - в Алматы, заметно меньше только в двух регионах - столице и Мангистауской области, где он получил только чуть более 55% голосов избирателей. Больше 75% у Токаева - только в двух регионах - Алматинской и Кызылординской областях.
Согласно предварительным данным Центризбиркома, кандидат от движения "Улт тагдыры" Амиржан Косанов получил по стране 16,02% голосов избирателей. Меньше десяти процентов у него - только в Алматы, где оппозиция до этого всегда показывала хорошие результаты. Больше всего проголосовавших за Косанова, по официальным данным, в Мангистауской области (32,73%), Атырауской области (22,69%) и столице (19,57%).
Занявшая третье место кандидат от партии "Ак жол" Дания Еспаева, получила 5,2% голосов избирателей. Меньше всего за нее голосовали в Алматинской Туркестанской и Северо-Казахстанской областях. Больше всего - в Актюбинской и Костанайской областях. Ни в одном регионе Еспаева не смогла набрать свыше 10 процентов голосов избирателей.
Четвертое место занял кандидат от партии "Ауыл" Толеутай Рахимбеков (3,2% по стране), пятое - кандидат от профсоюзов Амангельды Таспихов (2,07%), шестое - участвовавший в выборах во второй раз кандидат от коммунистов Жамбыл Ахметбеков (1,82%), последнее - кандидат Садыбек Тугел, набравший 0,92% голосов.
Никаких значительных успехов кандидаты не добились даже в родных для себя регионах.
Ожидается, что окончательные результаты выборов ЦИК огласит уже сегодня и они вряд ли будут серьезно отличаться от уже озвученных.