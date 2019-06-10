Запад за Косанова, Алматы - за всех

Четвертое место занял кандидат от партии "Ауыл" Толеутай Рахимбеков (3,2% по стране), пятое - кандидат от профсоюзов Амангельды Таспихов (2,07%), шестое - участвовавший в выборах во второй раз кандидат от коммунистов Жамбыл Ахметбеков (1,82%), последнее - кандидат Садыбек Тугел, набравший 0,92% голосов.

Никаких значительных успехов кандидаты не добились даже в родных для себя регионах.