Протесты в Гонконге: коротко о главном

Что произошло?

9 июня более миллиона человек в Гонконге – почти каждый седьмой житель города – вышли на протест против законопроекта об экстрадиции. Под конец шествия начались столкновения протестующих с полицией. Протест стал одним из самых массовых с 1997 года, когда Британия вернула город под суверенитет Китая. В протестах участвуют представители самых разных слоев населения Гонконга – студенты, адвокаты, бизнесмены. На различных платформах написаны сотни петиций. Полиция оценила количество вышедших на улицы в 240 тысяч. С тех пор протесты продолжаются и исчисляются десятками тысяч.

В чем причина?

Люди опасаются, что законопроект подорвет независимость правовой системы Гонконга и поставит под угрозу гонконгских и иностранных граждан, обвиняемых в преступлениях властями других стран, для суда, позволив подозреваемым быть экстрадированными в материковый Китай. Если поправку примут, жителей города смогут экстрадировать даже в те страны, с которыми у Гонконга нет об этом договора, в том числе в Тайвань, Макао и материковую часть Китая, где их могут подвергнуть пыткам. Суды Гонконга будут иметь возможность пересмотреть любое решение, но им не будет позволено узнать о «качестве правосудия», которое получит обвиняемый, или о том, виновны ли они в предполагаемом преступлении.

Одна страна, две системы

Гонконг – специальный административный район с 1997 года, когда был возвращен британцами Китаю. Так, правительство КНР берет на себя вопросы обороны и внешней политики территории, а Гонконг оставляет за собой контроль над законодательством, полицией, денежной системой, пошлинами и иммиграционной политикой, а также сохраняет представительство в международных организациях и мероприятиях. Права и свободы его жителей защищены лучше, чем в материковом Китае. Гонконг имеет соглашения об экстрадиции с 20 странами, включая США и Британию, но не с Китаем. Переговоры по этому вопросу между Гонконгом и материковым Китаем продолжаются около 20 лет.

Позиция властей

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм настаивает, что это законодательство необходимо, чтобы Гонконг мог лучше отстаивать справедливость и выполнять свои международные обязательства. Она отрицает, что Пекин участвовал в поправках, которые будут применяться не только к материку, но и другим странам, с которыми Гонконг не имеет официального договора об экстрадиции.

«Некоторые жители Гонконга поддались на трюки оппозиции и их зарубежных союзников и начали поддерживать кампанию против экстрадиции, – пишет газета China Daily. – Любой здравомыслящий человек поддержит «давно назревший» законопроект, предназначенный для того чтобы «устранить пробелы в законодательстве и не дать Гонконгу превратиться в безопасное место для преступников». В материковом Китае новости о протестах в Гонконге цензурировали: иностранные СМИ, сообщавшие о них, блокировались, а поисковые сайты направляли пользователей на проправительственные СМИ.

Последние новости

Пресс-секретарь администрации больницы Гонконга сообщил, что 22 человека были ранены в среду в ходе протестов. Он сказал, что 16 мужчин и 6 женщин получили ранения, некоторые из которых все еще проходят лечение. Представитель департамента информационных услуг сообщил, что состояние 10 пострадавших стабильное, шестеро уже выписаны. Состояние еще шестерых «неизвестно». Представитель управления здравоохранения сказал, что он не знает, насколько сильно пострадали люди или были ли они преимущественно полицейскими или протестующими.