Запрет ЛГБТ, «старый Казахстан» и воспитание молодежи

«Критиковать Токаева — работать на «старый» Казахстан»

«После Январских событий я убедился, что противостояние между властью и обществом ни к чему не приведёт. Поэтому я баллотировался на выборах, — заявил депутат мажилиса Ермурат Бапи в интервью «Радио Азаттык» спустя год после победы в одномандатном округе в Алматы. — Моя цель — работать в «буферной зоне» между властью и обществом».

Перед парламентскими выборами в 2023 году несколько независимых кандидатов в депутаты мажилиса объединились в один блок, чтобы у них было больше шансов пройти в парламент. Среди них был независимый журналист Ермурат Бапи, который ранее активно критиковал власть и издавал оппозиционную газету DAT, за что подвергался преследованию.

Тогда на вопрос журналистов о том, что в одном округе в Алматы баллотируется несколько независимых кандидатов и не приведет ли это к разделению голосов избирателей, Бапи ответил, что в Алматы всего три округа, а кандидатов много: «Здесь есть два кандидата от одного округа, я считаю, что это отличный признак единства (…) Как мы можем разделить их всех на три округа?».

После выборов стало понятно, что речь о единстве точно не шла. В третьем округе в Алматы, где баллотировалось еще 29 кандидатов, среди которых была активистка и журналистка Инга Иманбаева, победил Бапи. После выборов Иманбаева, указывая на фальсификации, заявила, что не признает итоги прошедших выборов.

«Государственная машина работала против меня, и в пользу кандидата Ермурата Бапи. Ермурат, у вас нет морального права считаться депутатом», — сказала она тогда.

Помимо этого, Бапи еще до выборов в мажилис был заметен в различных совещательных структурах, созданных по инициативе Токаева. В 2022 году во время дебатов кандидатов в президенты, где выиграл Токаев, Бапи упомянул о пустословии в эпохе Назарбаева.

Критиковать эпоху Назарбаева Бапи продолжил и в стенах парламента, и риторика о «старом» и «новом» Казахстане стала его главной темой уже в статусе депутата. Почти во всех запросах Бапи есть сравнение этих двух режимов. При этом в речах депутата трудно найти критику нынешнего президента, хотя Токаев сделал свою карьеру и почти три десятилетия работал при «старом Казахстане»: был премьер-министром, главой МИДа, вице-премьером, спикером сената.