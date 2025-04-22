Запрет ЛГБТ, «старый Казахстан» и воспитание молодежи

Во время парламентских выборов 2023 года, которые президент Касым-Жомарт Токаев представил как финальный элемент политической «перезагрузки» страны после Январских событий, в голосовании впервые за многие годы были допущены самовыдвиженцы. Они могли побороться за места по 29 одномандатным округам.
Тогда лишь в шести округах победителями стали самовыдвиженцы. Их соперники заявляли о фальсификациях на выборах, а международные организации назвали выборы «непрозрачными».
«Власть» рассказывает о том, чем два года занимались депутаты - самовыдвиженцы в парламенте Казахстана.
«Критиковать Токаева — работать на «старый» Казахстан»
«После Январских событий я убедился, что противостояние между властью и обществом ни к чему не приведёт. Поэтому я баллотировался на выборах, — заявил депутат мажилиса Ермурат Бапи в интервью «Радио Азаттык» спустя год после победы в одномандатном округе в Алматы. — Моя цель — работать в «буферной зоне» между властью и обществом».
Перед парламентскими выборами в 2023 году несколько независимых кандидатов в депутаты мажилиса объединились в один блок, чтобы у них было больше шансов пройти в парламент. Среди них был независимый журналист Ермурат Бапи, который ранее активно критиковал власть и издавал оппозиционную газету DAT, за что подвергался преследованию.
Тогда на вопрос журналистов о том, что в одном округе в Алматы баллотируется несколько независимых кандидатов и не приведет ли это к разделению голосов избирателей, Бапи ответил, что в Алматы всего три округа, а кандидатов много: «Здесь есть два кандидата от одного округа, я считаю, что это отличный признак единства (…) Как мы можем разделить их всех на три округа?».
После выборов стало понятно, что речь о единстве точно не шла. В третьем округе в Алматы, где баллотировалось еще 29 кандидатов, среди которых была активистка и журналистка Инга Иманбаева, победил Бапи. После выборов Иманбаева, указывая на фальсификации, заявила, что не признает итоги прошедших выборов.
«Государственная машина работала против меня, и в пользу кандидата Ермурата Бапи. Ермурат, у вас нет морального права считаться депутатом», — сказала она тогда.
Помимо этого, Бапи еще до выборов в мажилис был заметен в различных совещательных структурах, созданных по инициативе Токаева. В 2022 году во время дебатов кандидатов в президенты, где выиграл Токаев, Бапи упомянул о пустословии в эпохе Назарбаева.
Критиковать эпоху Назарбаева Бапи продолжил и в стенах парламента, и риторика о «старом» и «новом» Казахстане стала его главной темой уже в статусе депутата. Почти во всех запросах Бапи есть сравнение этих двух режимов. При этом в речах депутата трудно найти критику нынешнего президента, хотя Токаев сделал свою карьеру и почти три десятилетия работал при «старом Казахстане»: был премьер-министром, главой МИДа, вице-премьером, спикером сената.
В своих депутатских запросах он требовал возврата незаконно выведенных активов, в частности, у членов семьи Назарбаевых. Бапи заявил, что пока генпрокуратура и ее комитеты не спешат работать по возврату активов, «клептократы старого Казахстана пытаются прибрать к рукам вновь экономику страны».
В другом похожем запросе он заявил, что через манипуляции предпринимаются попытки разделить «новый Казахстан» и вернуть старые порядки. Он также добавил, что, восхваляя старшую дочь экс-президента Даригу Назарбаеву в соцсетях, манипуляторы пытаются показать «преимущества» старого политического режима.
Во время паводков в 2024 году депутат также обвинил в этом старую власть и отметил, что представители «старого Казахстана», используя ЧП в стране, начали разжигать информационную борьбу, возрождая лозунг «Шал, кел, біз асығыстық жасаппыз» (“Шал, вернись, мы поспешили с выводами”).
Вспоминая про убийства политиков Алтынбека Сарсенбаева, Заманбека Нуркадилова и оппозиционных журналистов, а также нападение на независимые СМИ, депутат задался вопросом при каком режиме такое происходило.
При этом депутат не упомянул о своих коллегах-журналистах, которые и в «новом Казахстане» столкнулись с угрозами и судебными преследованиями за выполнение своей работы — в то время, когда Бапи делал свой запрос, шел закрытый суд над журналистом Думаном Мухаммедкаримом, которого позже осудили на семь лет по обвинению в «финансировании экстремизма» и «участии в запрещенной организации».
В своем первом запросе Бапи выразил обеспокоенность по поводу распространения ваххабизма в стране, где также отметил, что эта идея была привита «старым режимом» для сохранения собственной власти. Помимо этого, Бапи делал запросы, где просил назначить на руководящие должности «патриотичных специалистов», пересмотреть руководство Национального олимпийского комитета и укомплектовать его только молодыми представителями «нового Казахстана», также создать инструменты защиты национальных производителей от вмешательства других членов Евразийского экономический союза. Также поддержал запросы других депутатов о социально-экономических проблемах.
Законы и коррупция
Победителем в одномандатном округе в Западно-Казахстанской области стал юрист и адвокат Абзал Куспан. Тогда его главным соперником был журналист Лукпан Ахмедьяров, заявивший о масштабных фальсификациях на участках.
«Очень большие расхождения. Например, в одном участке я набрал 183 голосов, а мой оппонент 121. Где не было моих доверенных лиц, там побеждает мой оппонент, набрав 600-800 голосов. Голоса были украдены, были очень большие вбросы», — заявлял Ахмедьяров.
Куспан ранее был известен своей адвокатской деятельностью, а также гражданской активностью. Он был защитником этнической казашки из Синьцзяна Сайрагуль Сауытбай, пострадавших во время Жанаозенских событий 2011 года и экс-акима Атырауской области Бергея Рыскалиева и его брата, бывшего депутата мажилиса Аманжана Рыскали. Во время событий Қанды Қаңтар Куспана арестовали на 10 суток за участие в митинге.
«Мы все время удерживали участников протеста от этого действия (захвата акимата - В.). Именно нашими, гражданских активистов, усилиями, не произошло хулиганских действий с дальнейшими последствиями», — заявил тогда Куспан.
Во время своей предвыборной кампании Куспан сфокусировался на «усовершенствовании действующего законодательства и принятии качественных законов, отвечающих реалиям страны».
В стенах парламента он присоединялся к многочисленным запросам своего коллеги Ермурата Бапи касательно возврата активов, а также инициировал несколько запросов, в которых требовал обратить внимание правоохранительных органов на представителей «старого Казахстана».
Куспан требовал обратить внимание на слова генерал-лейтенанта Амангельды Шабдарбаева, бывшего главы Комитета нацбезопасности, о том, как передавались в частные руки урановые месторождения страны.
Депутат делает много запросов касательно ситуации с местными исполнительными и судебными органами в Западно-Казахстанской области. Так, ссылаясь на примеры с нарушениями в своей родной области, Куспан требовал пересмотреть механизмы функционирования судебной власти в стране.
«Судьи в старом Казахстане стали нотариусами, которые просто закрепляют решение обвинения», — заявлял он.
Депутат жаловался на незаконное приобретение земель в ЗКО, на плачевное состояние тюрем и проблемы МСБ из-за проверок надзорных органов, а также нарушениях во время паводков в Западном Казахстане и Атырауской области.
«До сих пор чиновники, которые допустили паводки и не сделали необходимой подготовки, не понесли никакого наказания и уголовного преследования», — говорил он.
Позднее он также предлагал создать программу по переселению жителей дачных массивов в Западно-Казахстанской области, которые живут в паводкоопасных зонах.
Квадробберы, кибермошенничество и жилье для молодежи
В Астане во втором округе победил самовыдвиженец Даулет Мукаев. Это не первая электоральная кампания 32-летнего блогера и журналиста - в 2021 году он участвовал в парламентских выборах в составе партии «Адал», которая позже влилась в правящую партию «Аманат».
До избрания депутатом Мукаев был известен тем, что вместе с командой запустил приложение Dauletten в 2020 году, в которой были собраны онлайн-курсы по различным темам, но с упором на финансовую грамотность.
Продолжил он это дело и в стенах парламента, инициировав и подписав несколько запросов, касающихся финансовых пирамид и кибермошенничества. Так, в ноябре 2024 года он требовал, чтобы генеральная прокуратура проверила несколько компаний, которые по его мнению являлись финансовыми пирамидами.
Также Мукаев является членом парламентской группы «инклюзивный парламент», которая представляет интересы лиц с ограниченными возможностями. Он подписал запрос, требующий скидок для лиц с инвалидностью 2 и 3 группы на проезд, а также производство специальных автомобилей для таких людей и создание доступного инватакси для детей с инвалидностью.
Депутат также числится среди авторов запроса, требующего раннюю пенсию для родителей детей с особенностями и рассматривать уход за такими детьми как «трудовую деятельность». Также он подписывал запрос, требующий пересмотр стандартов для создания доступной и инклюзивной среды.
Однако наряду с запросами о доступном жилье для молодежи, уменьшении штрафов и вакцинации ранее невакцинированных детей, Мукаев также подписывал запросы, касающиеся запрета феминисткой инициативы «Феминита», «ЛГБТ пропаганды» и требовал уголовного преследования группы танцоров на высоких каблуках в юрте.
Сам же он инициировал запрос, в котором требовал исследовать квадроббинг и провести профилактические работы по этому вопросу.
Также депутат предлагал ввести ограничения в использовании искусственного интеллекта для школьников, так как считал, что это приводит к «ограничению способности нашего мозга мыслить».
«Сейчас школьники не делают сами уроки - а используют ИИ, грузят задание в ChatGPT и сидят», — заявлял он.
Также Мукаев предлагал утвердить на законодательном уровне ношение казахской одежды. Депутат предлагал внедрить национальный колорит в костюмы госслужащих, сотрудников ЦОНа, школьников и в спортивную форму.
«Для выказывания уважения нашей национальной одежде на республиканском уровне нужно учредить "День национальной одежды". Этот день станет основой для популяризации наших культурных ценностей и воспитания подрастающего поколения к патриотизму», — объяснил Мукаев.
«Я пришел в парламент воспитывать молодёжь»
На выборах спортсмен Ардак Назаров выиграл в 11-м округе в Алматинской области. Он так же, как и Мукаев, участвовал в выборах 2021 года от партии «Адал». На последних же выборах он участвовал как самовыдвиженец, о чем постоянно писал в своих соцсетях.
«Я не член какой-либо партии, не имею отношения ни к каким группам и не выступаю от имени какого-либо ру или человека на этих выборах», — заявлял он.
Во время предвыборной кампании, Назаров уделял очень много внимания «воспитанию молодежи» и модернизации «национального кода». Он предлагал спецкурсы для молодых матерей, внедрение «национальных игр» в образовательную программу и открытие «Академии национального воспитания».
Помимо этого, спортсмен также говорил о проблемах трехсменных школ, нехватки врачей в Алматинской области и необходимости развития сёл и сельского хозяйства.
После победы Назаров запомнился претенциозными ответами на вопросы журналистов. Так, когда его спросили о том, для чего он баллотировался в депутаты, он ответил: «Буду воспитывать молодёжь».
Будучи депутатом, Назаров также присоединялся к запросам касательно ограничений для ЛГБТ-людей и запрета «Феминиты», а также пытался инициировать запрет на показы фильмов и сериалов, связанных с ЛГБТИК+ тематикой.
«В последнее время в информационном пространстве страны свободно пропагандируют такие вопросы, как однополые браки, гомосексуализм, смена пола. Все мы знаем, что это противоречит нашему пониманию. И мы все хорошо знаем, что за этим стоят международные организации Запада. И что еще хуже, гей-пропаганда сейчас очень активно пропагандируется в частных школах, в крупных городах - Астане, Алматы. Это можно увидеть и на страницах наших учеников в социальных сетях. К сожалению, наше общество заразилось этой болезнью и, вероятно, это именно из-за слабой идеологии», - заявил Назаров.
Помимо этого, депутат также предлагал полностью запретить алкоголь в Туркестане.
«Все казахи должны черпать здесь духовность. Здесь покоятся наши предки, святые, бии. Завтра сюда приедет множество гостей из-за границы, и если наши люди будут встречать их в нетрезвом виде, это будет позором», — отметил он в Мажилисе.
Однако в остальном депутат отличался малой активностью в парламенте, инициируя не так много запросов, как его другие коллеги - самовыдвиженцы. Он требовал сделать Центральную научную библиотеку независимой, обеспечить книги и помещения библиотеки новейшей техникой и повысить зарплаты ее сотрудникам.
Также Назаров предлагал изменения в системе военной подготовки, чтобы довести стандарты до «мирового уровня», а также подписывал запросы, касающиеся проблем аулов в Илийском районе Алматинской области и сносе домов из-за санитарной зоны скотомогильников, а также был среди подписантов запроса касательно проблем областного бюджета.
Из самовыдвиженцев в партию
В густонаселенной Алматинской области в 2023 году сразу два самовыдвиженца стали депутатами мажилиса от двух округов. Кроме спортсмена Назарова, здесь в12 округе на выборах победил основатель и президент бойцовского клуба Данияр Каскарауов. Это его первый шаг в большой политике — ранее он не состоял в партии.
Баллотироваться в депутаты мажилиса его сподвигли поездки в разные страны, говорил он.
«Мы же можем сделать, чтобы все поменялось в лучшую сторону в Казахстане. Вот это желание и привело меня к мысли стать депутатом мажилиса», — заявлял он и надеялся, что земляки его поддержат.
«Там голосовали те, которые делали фото-отчеты. К тому же “учителя” помогли украсть голоса. Есть доказательства», — сказал Мухаммедкарим.
Будучи депутатом, Данияр Каскарауов не забывал о ММА, предложив создать отечественную ассоциацию и оказывать государственную поддержку спортсменам, однако его запрос не нашел поддержки в правительстве, где заявили о планах по сокращению финансируемых видов спорта. После неудачных выступлений спортсменов на Азиатских играх он поднял вопрос о структурных и инфраструктурных проблемах в спорте.
В своих запросах Каскарауов в основном уделял внимание инфраструктурным и жилищным вопросам Алматинской области, включая газификацию Илийского и Жамбылского районов, введение временного моратория на охоту в Балхашском районе и развитие туризма, а также угрозу потери Кольсайских озер. В отличие от других самовыдвиженцев, он не был замечен громкими заявлениями, но его последний запрос об отмене решения о переезде полуразрушенной школы-интерната им. Нусупбаева из Алматы в Конаев вызвал поддержку родителей и учителей школы в социальных сетях.
Как член комитета по аграрным вопросам мажилиса, Каскарауов активно поддерживал инициативы по развитию сельского хозяйства. Также он входит в делегацию наблюдателей от Парламентской ассамблеи ОДКБ.
Спустя год работы в позиции депутата мажилиса Каскарауов в интервью для сайта Check-point.kz заявил, что одному трудно работать вне партий и перед ним встал вопрос о вступлении в партию Amanat: «Сейчас это единственная партия, которая плохо ли, хорошо ли, но решает проблемы населения».
В некоторых запросах Каскарауов был указан в списке депутатов от фракции Amanat, а в одном он был указан как член Народной партии Казахстана.
Обучение финансовой грамотности для снижения уровня закредитованности
59-летний бизнесмен и политик Ерлан Стамбеков на выборах в мажилис выиграл в №4 округе в Алматы. В этом округе за одно место боролись 35 кандидатов самовыдвиженцев, многие из которых были известны своей гражданской активностью и общественной работой — политик Санжар Бокаев, активист Абзал Достияр, правозащитница Халида Ажигулова, глава организации наблюдателей Арайлым Назарова, активист Даулет Абилькасимов, активистка и глава фонда HAQ Тогжан Кожалиева.
Однако победа осталась за Стамбековым, у которого, как он сам описал позже, были «ресурсы и огромные связи» — он возглавлял палату предпринимателей Алматы, был председателем регионального совета, депутатом маслихата Алматы VI созыва. С 2000 года являлся членом правящей партии “Нур Отан” и в 2019 году после выборов президента вышел оттуда, по его словам, в знак протеста против жестких репрессий против мирных демонстрантов.
После выборов политик Санжар Бокаев, ранее также работавший в госорганах, заявлял, что кандидатуру Стамбекова активно поддерживали власти, он победил на закрытых участках, куда не могли попасть независимые наблюдатели.
Стамбеков в своей предвыборной программе обещал решить проблему «кредитного рабства», регулирования рынка купли-продажи проблемных займов, проблемы социального жилья, уменьшение пенсионного возраста для многодетных женщин, улучшение жизни и экологии в Алматы, создание «Айт парков» – специально отведенных мест, для общественных мероприятий, в том числе для митингов.
Борьбу с «кредитным рабством» Стамбеков начал с предложения проверять потенциальных заемщиков на финансовую грамотность и разработать единый образовательный стандарт обучения по финансовой и юридической грамотности. По его словам, это должно повлиять на снижение уровня закредитованности населения Казахстана.
Позже, отвечая на критику своего бывшего оппонента Бокаева, который утверждал, что Стамбеков своим предложением только усложняет жизнь казахстанцам, а не борется с банками за снижение процентных ставок по кредитам, депутат пояснил, что результаты теста будут напрямую влиять на сумму и сроки предоставляемых кредитов.
Что касается жилищной проблемы, Стамбеков считает, что ее нужно решать через использование средств ЕНПФ: «Родители помогают своим детям, а те, в свою очередь, справедливо благодарят своих родителей за эту помощь», — прокомментировал он свою инициативу. В ответ правительство указало на риски, связанные с отрицательной рентабельностью, низким уровнем возвратности вложенных средств и неустойчивостью рынка недвижимости.
Ранее депутат приводил пример Сингапура, где каждый гражданин обязан ежемесячно отчислять 20% своего заработка в Центральный фонд сбережений, такую же сумму переводит работодатель. На условиях 99-летней аренды граждане могут получить жилье. По словам Стамбекова, в Казахстане можно предусмотреть долгосрочное финансирование подобных проектов из средств ЕНПФ на срок от 40 до 90 лет с правом выкупа, основываясь на солидарной ответственности населения и без затрат из республиканского бюджета.
Говоря о пенсиях, Стамбеков также предлагал рассмотреть восстановление выплат базовой пенсии военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов с момента выхода на пенсию, а также предоставить им возможность полностью использовать остатки своих пенсионных накоплений в ЕНПФ.
Депутат также затронул проблемы мошенничества в банковской сфере, снижения финансовой нагрузки на предпринимателей и необходимости создания благоприятных условий для развития инвестиционной активности граждан на рынках ценных бумаг. Он был членом рабочей группы, которая занималась разработкой законопроекта, согласно которому, казахстанским банкам будет запрещено продавать коллекторам проблемные кредиты до 2026 года, а гражданам, допустившим просрочку по платежам, — оформлять потребительские кредиты.
Поддержите журналистику, которой доверяют.