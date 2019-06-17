Досым Сатпаев, политолог:

— Сейчас все забывают, что в стране протестные настроения существуют еще с середины 2000-х годов. С этого времени с регулярностью происходят какие-либо протестные акции, пусть и на локальном уровне. Вспомните, например, как разгоняли митинг водителей праворульных машин в 2006 году. Из этого понятно, что протесты происходят периодически по разным темам и поводам.

Акции протеста, случившиеся во время и после выборов - это зеркальное отражение ситуации в стране. При этом на этих акциях не было лидера, и это понятно, ведь сразу после транзита власти и перед выборами власть вычищала поле: давила на оппозиционеров, нейтрализовывала СМИ и другие источники информации. Власть сама создала условия, благодаря которым общество стало разношерстным и неуправляемым: у всех разные проблемы и разные поводы, поэтому и митинги стали разношерстными.

Теперь проблемы общества необходимо решать только с участием жителей. Возьмем тот же Национальный совет общественного доверия, недавно созданный Токаевым. Непонятно, кто будет представлять этот совет от жителей. Для этого нужно как минимум пять-семь человек из разных слоев с разными проблемами, чтобы все разрешить.

Протестные акции — это системная проблема власти, а не локальные взрывы. У народа нет другой возможности высказаться и показать свое недовольство, как говорил Мартин Лютер Кинг: «Бунт — это язык тех, кого не слышали».