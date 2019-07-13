Иммиграционная политика Трампа: рейды, стена, лагеря

Политика Трампа

Чтобы понять политику «нулевой терпимости» в отношении иммиграции, необходимо понять, кто за ней стоит. Когда Дональд Трамп объявил о выдвижении в президенты 16 июня 2015 года, он сразу дал понять, как будет подходить к президентству. «Когда Мексика посылает к нам своих людей, она посылает не самых лучших. К нам присылают людей, у которых много проблем... Они везут наркотики. Они преступники. Они насильники. Но некоторые из них, я полагаю, хорошие люди». В августе 2015 года во время кампании Трамп предложил массовую депортацию нелегальных иммигрантов в рамках своей иммиграционной политики. Также Трамп неоднократно обещал построить стену вдоль южной границы США, при этом обещая, что Мексика сама заплатит за ее строительство за счет увеличения сборов за пересечение границы и тарифов НАФТА (Североамериканское соглашение о свободной торговле).

В июне 2016 года Трамп заявил в Twitter, что «ему никогда не нравился термин, используемый в СМИ как "массовая депортация", но именно она должна обеспечить соблюдение законов страны». Позднее Трамп заявил, что он не будет характеризовать свою иммиграционную политику как включающую «массовые депортации», однако уже 31 августа 2016, вопреки ранним сообщениям о «смягчении» своей позиции, Трамп изложил 10-шаговый план, подтверждающий его жесткие решения в отношения мигрантов. Он повторил, что «любой, кто незаконно въехал в Соединенные Штаты, подлежит депортации», причем приоритет отдается тем, кто совершил преступления и кто просрочил визы. Он отметил, что все желающие мигрировать в Штаты должны будут вернуться домой и попытаться въехать в страну легально.

27 января 2017 года Трамп подписал указ «о защите нации от террористических атак иностранных граждан», который на 90 дней приостановил въезд граждан семи стран: Ирака, Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена. Приказ также ограничил прием беженцев из Сирии на неопределенный срок, а въезд остальных беженцев – на 120 дней. Беженцы, которые направлялись в Соединенные Штаты во время подписания приказа, были остановлены и задержаны в аэропортах.

А в начале 2018 года Трамп объявил о политике «нулевой терпимости», заключающейся в судебном преследовании всех взрослых, которые пытаются незаконно пересечь американо-мексиканскую границу, включая тех, кто планировал получить убежище в США. В соответствии с этой политикой федеральные власти забирали детей у их родителей, родственников или других взрослых, которые сопровождали их в пересечении границы. Родители были отправлены в федеральные тюрьмы в ожидании слушаний, а дети содержались в приютах под эгидой министерства здравоохранения и социальных служб.

В своей кампании к выборам 2020 года Трамп уже обещает депортировать «миллионы» нелегальных мигрантов.