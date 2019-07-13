Иммиграционная политика Трампа: рейды, стена, лагеря

В воскресенье в США пройдут рейды миграционной службы, которые обещают затронуть тысячи нелегальных иммигрантов. Депутат Палаты представителей Александрия Окасио-Кортез в четверг опубликовала видеоинструкцию, которая должна помочь мигрантам понять, как им действовать в случае, если за ними придут. Но оптимизма мигрантам это не добавляет: Трамп, как и обещал во время своей президентской кампании, ведет самую жесткую в истории страны миграционную политику. Перед выборами в 2020-м она может стать еще враждебнее в отношении иммигрантов.
Политика Трампа
Чтобы понять политику «нулевой терпимости» в отношении иммиграции, необходимо понять, кто за ней стоит. Когда Дональд Трамп объявил о выдвижении в президенты 16 июня 2015 года, он сразу дал понять, как будет подходить к президентству. «Когда Мексика посылает к нам своих людей, она посылает не самых лучших. К нам присылают людей, у которых много проблем... Они везут наркотики. Они преступники. Они насильники. Но некоторые из них, я полагаю, хорошие люди». В августе 2015 года во время кампании Трамп предложил массовую депортацию нелегальных иммигрантов в рамках своей иммиграционной политики. Также Трамп неоднократно обещал построить стену вдоль южной границы США, при этом обещая, что Мексика сама заплатит за ее строительство за счет увеличения сборов за пересечение границы и тарифов НАФТА (Североамериканское соглашение о свободной торговле).
В июне 2016 года Трамп заявил в Twitter, что «ему никогда не нравился термин, используемый в СМИ как "массовая депортация", но именно она должна обеспечить соблюдение законов страны». Позднее Трамп заявил, что он не будет характеризовать свою иммиграционную политику как включающую «массовые депортации», однако уже 31 августа 2016, вопреки ранним сообщениям о «смягчении» своей позиции, Трамп изложил 10-шаговый план, подтверждающий его жесткие решения в отношения мигрантов. Он повторил, что «любой, кто незаконно въехал в Соединенные Штаты, подлежит депортации», причем приоритет отдается тем, кто совершил преступления и кто просрочил визы. Он отметил, что все желающие мигрировать в Штаты должны будут вернуться домой и попытаться въехать в страну легально.
27 января 2017 года Трамп подписал указ «о защите нации от террористических атак иностранных граждан», который на 90 дней приостановил въезд граждан семи стран: Ирака, Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена. Приказ также ограничил прием беженцев из Сирии на неопределенный срок, а въезд остальных беженцев – на 120 дней. Беженцы, которые направлялись в Соединенные Штаты во время подписания приказа, были остановлены и задержаны в аэропортах.
А в начале 2018 года Трамп объявил о политике «нулевой терпимости», заключающейся в судебном преследовании всех взрослых, которые пытаются незаконно пересечь американо-мексиканскую границу, включая тех, кто планировал получить убежище в США. В соответствии с этой политикой федеральные власти забирали детей у их родителей, родственников или других взрослых, которые сопровождали их в пересечении границы. Родители были отправлены в федеральные тюрьмы в ожидании слушаний, а дети содержались в приютах под эгидой министерства здравоохранения и социальных служб.
В своей кампании к выборам 2020 года Трамп уже обещает депортировать «миллионы» нелегальных мигрантов.
Рейды
На ближайшее воскресенье, 14 июля, в десятке крупнейших городов Америки, среди которых Нью-Йорк, Балтимор, Чикаго, Хьюстон, Майами и Лос-Анджелес, запланированы рейды Бюро по контролю и соблюдению иммиграционного и таможенного законодательства (ICE). Операция, которая будет продолжаться несколько дней, ставит задачей агентов выявление и задержание нелегальных иммигрантов с целью дальнейшей депортации. Об этом сообщила Тhe New York Times, ссылаясь на анонимных чиновников.
Цель ICE – как можно быстрее депортировать семьи. По возможности, членов одной семьи, которых арестуют вместе, отправят в семейные центры временного содержания в Техасе и Пенсильвании. Но, поскольку количество мест в таких центрах ограничено, а депортация планируется скорейшая, часть из них, возможно, останется дожидаться депортации в отелях. Семьи, на которые нацелилось ICE, – это недавно пересекшие границу семьи: администрация Трампа ускорила судебные разбирательства по делам мигрантов прошлой осенью. В феврале многие из них были уведомлены о необходимости явиться в офис ICE, чтобы «легально» покинуть Соединенные Штаты. Чиновники заявили, что агенты ICE нацелены минимум на 2000 иммигрантов, которые должны быть депортированы – некоторые по причине неявки в суд, – но которые пока еще остаются в стране незаконно.
Такие рейды были редкостью, но все-таки время от времени проводились при предыдущих администрациях. Агентов беспокоит необходимость ареста младенцев и маленьких детей, передали чиновники, а также то, что операция может иметь ограниченный успех, поскольку среди иммигрантских общин уже распространились слухи о том, как избежать ареста, а именно посредством отказа открывать дверь, когда агент подойдет к дому (агенты ICE не имеют законного права принудительно входить в дом).
Цель администрации Трампа – использовать рейд как демонстрацию силы, чтобы удержать семьи мигрантов от приближения к юго-западной границе, сообщили чиновники. Число мигрантов, пересекающих границу, действительно сократилось с мая, когда 144 278 человек были взяты под стражу на юго-западной границе, что составило 13-летний максимум.
Центры временного содержания
Эта фотография 2-летней гондурасской девочки и ее матери, сделанная Джоном Муром, который следил за пограничным кризисом в течение многих лет, стала вирусным символом политики «нулевой терпимости» Трампа, приводящей к разделению семей. Интерпретация фотографии появилась на обложке журнала Time, изображая плачущую девочку, смотрящую на Трампа, который возвышался над ней на красном фоне. Подпись гласила: «Добро пожаловать в Америку». Вот только на оригинальной фотографии вовсе не изображен разрыв семьи. Мать, Сандру Санчес, и ее 2-летнюю дочь, Янелу, никто не разлучал, что подтвердили отец девочки и гондурасские и американские официальные лица. В отличие от 2300 других детей, которых все-таки забрали у семей с мая 2018.
Гораздо менее известны истории о детях, которые умирали на разных этапах иммиграции.
Так, например, в декабре 2018 года 7-летняя гватемальская девочка умерла, находясь под опекой в пограничном контроле. Сообщается, что в течение нескольких дней она ничего не ела и не пила. The Washington Post сообщила, что, по информации Службы таможенного и пограничного контроля США, девочка «умерла от обезвоживания и шока после того, как ее взяли под опеку в пограничном контроле за незаконный переход из Мексики в Соединенные Штаты с отцом и большой группой мигрантов вдоль отдаленного участка пустыни Нью-Мексико». Журналисты задались вопросом, предоставила ли Служба контроля девочке, идентифицированной министерством иностранных дел Гватемалы как Жаклин Каал, еду или воду в течение часов, что она находилась под их опекой. Но вместо того, чтобы ответить на этот вопрос, министерство внутренней безопасности, которое контролирует Службу пограничного контроля, выпустило заявление о смерти Каал, в котором пыталась переложить вину на нее и ее отца за то, что те отправились в США нелегально. Позже представитель Белого дома Хоган Гидли заявил, что администрация не виновата в смерти Каал: «Берет ли администрация на себя ответственность за то, что родитель взял ребенка в поход через Мексику, чтобы добраться до этой страны? Нет».
Аура Богадо, репортер, освещающая проблемы иммирантов, опубликовала твит с объектом, который Служба контроля предлагает задержанным одновременно в качестве туалета и раковины с питьевой водой. «Это вода, которую люди вынуждены пить. Серая и отвратительная. Вот что заражает людей. Нет даже полотенец, чтобы вытереть руки. Везде полно фекалий».
Члeн Пaлaты пpeдcтaвитeлeй Aлeкcaндpия Oкacиo-Kopтec также утвepждaeт, чтo aгeнты пoгpaничнoгo контроля вынуждaют нeлeгaльныx мигpaнтoв пить из туaлeтoв и жить в экcтpeмaльныx уcлoвияx, пoкa oфицepы «cидят и cмeютcя». «Oфицepы дepжaли жeнщин в кaмepax бeз вoды и вeлeли им пить из туaлeтoв, – зaявилa кoнгpeccвумeн. – Taк oни вeли ceбя пepeд члeнaми Koнгpecca».
Oкacиo-Kopтec также расспросила в Конгрессе США Язмин Хуарес, мать другой погибшей в 2018 году 19-месячной девочки из Гватемалы, об условиях содержания в центрах содержания. Та рассказала, что приехала в США, боясь за свою жизнь в Гватемале. После пересечения границы она обратилась к американским властям с просьбой о предоставлении ей убежища. Вместе с грудным ребенком ее поместили в центр содержания мигрантов, который Хуарес назвала «холодной клеткой». На полу в этом центре спали более 30 человек. Дочь Хуарес заболела, при этом ребенку неоднократно отказывали в медицинской помощи. «Я видела, как моя дочь медленно и мучительно умирала, не дожив несколько месяцев до своего второго дня рождения», – рассказала Хуарес.