“Внешние силы позволили повстанцам взять под контроль власть в Сирии”

В последние две недели триумфальный марш повстанцев был возможен не только благодаря их отваге, а по причине того, что внешние силы позволили этому случиться. Политическая логика, которая стоит за тем, чтобы оставить власть им, заключается в том, что продолжающийся режим Асада стал неустойчивым.

Кому выгодна эта ситуация?

Израиль получил большую выгоду от развития событий. И Израиль, и Турция устанавливают свои зоны безопасности. Однако де-факто это военная оккупация сирийской территории, которая поддерживается марионеточными представителями на местах. На севере районы с курдским большинством были брошены на произвол судьбы, даже США оставили регион.

Сирия останется поделенной. Будет разделение между восточным и западным берегами реки Евфрат, и страна де-факто будет проходить через территориально-административное деление, в котором у каждый единицы будут свои группы, которые будут на них влиять. Например, Эс-Сувайда – один из 14 областей Сирии, называемых мухафазами, регион с друзским большинством, который граничит с Иорданией, может попасть под влияние Израиля. Друзские религиозные авторитеты связаны с сообществами из регионов горного хребта Ливана и Голанских высот. Силы, контролирующие южный город Даръа, могут стать ближе к Иордании. Российские военные базы, возможно, будут сохранены, особенно тот, что находится в портовом городе Тартус, так как Россия, по всей видимости, договаривается о том, чтобы сохранить свое военное присутствие. Это все примеры дальнейшего деления страны по географическому и религиозному принципу.

С какими мифами вокруг Сирии вы часто сталкиваетесь в прессе?

Один из мифов, который все еще остается распространенным, заключается в том, что Башар аль-Асад держал власть в светском ключе. Противопоставляющий миф – единственную альтернативу его режиму могут представить джихадисты. На чем действительно держало фокус правление семьи Асада – это построение внешне светского государства, основанного на панарабизме (то, что уже исключает не арабские группы населения), в попытке фактически идти по принципу «Разделяй и властвуй» над различными регионами страны, играя на их идентичности. Это далеко не светская политика.

«Защита» христианских общин всегда выполняла инструментальную роль, чтобы угодить западным партнерам. Это имело обратный колониальный эффект, по которому Запад был бы обеспокоен ситуацией в Сирии, только если бы христианская община сталкивалась с проблемами. Тем не менее эта мнимая защита служила фасадом, чтобы успокоить Запад и показать свою приверженность к христианским ценностям.

Другой миф заключается в том, что все джихадисты, даже те, кто претендует на власть сегодня, якобы являются врагами Израиля. Идея о том, что радикальный политический ислам априори выступает против Израиля, попросту ошибочна. Существуют разные направления джихадизма. Есть форма хомейнизма, которая использует пропаганду против еврейского государства как один из столпов своей идентичности. Но есть также джихадизм, близкий к политике Усама бин Ладена, который фокусирует свои силы против некого империализма и западных ценностей, но не касается израильского вопроса. Будет поспешным утверждать, что новое правительство в Дамаске будет противостоять или угрожать Израилю только потому, что оно представляет радикальный ислам.

Башар аль-Асад бежал в Москву. Почему?

Это непонятно до конца. Кремль недавно сделал официальное заявление, что это было личным решением. Но чтобы понять реальные причины того, почему он выбрал именно Россию, мы должны знать больше.

За последнее десятилетие люди из Центральной Азии, по известным данным, присоединялись к силам Исламского государства на Ближнем востоке. Ожидается ли какая-то обновленная вербовочная кампания в условиях текущей нестабильности? Может ли ИГИЛ вернутся из своего поверженного положения?

В контексте Сирии ИГИЛ ограничен локальным бунтом небольших групп людей, которые организованы по клановой системе. Эти группы все еще пытаются найти свое место в новом контексте.

Чтобы понять, что стоит на кону, нам нужно сопоставить это с другим возможным решением. Если новое сирийское правительство установит гражданскую демократию, в которой будут гарантированы представленность людей и базовые блага, любые группы, связанные с ИГИЛ, не смогут устоять. Присоединяясь к ним, люди соглашаются на негосударственный проект и получают поддержку – то, чего не было при правлении Асада.

Нынешний бунт ИГИЛ крайне локализован в любом случае. По всей видимости, сейчас выходцы из Центральной Азии отсутствуют. Только если штаб-квартира ИГИЛ, вне зависимости от того, насколько бы они ни были сильными, решит, что есть новый враг и борьба с ним потребует новой волны вербовки, лишенное гражданских прав население Центральной Азии может быть вовлечено и вместе с другими людьми будут призваны присоединиться к организации.

В свои золотые времена ИГИЛ был миражом, в который люди хотели попасть в попытке избавиться от боли, которую они проживали, ожидая лучшей жизни для себя. Когда вы слышите истории людей, становится ясно, что они присоединяются к ИГИЛ, чтобы разрешить множество своих сугубо личных проблем.