«Образцовые отношения»: как часто встречаются Путин и Токаев?

После начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели 46 встреч, на девяти из которых они общались лично.

В период с марта 2019 года по декабрь 2021 года, во многом из-за ограничений в связи с Covid-19, Путин и Токаев провели личные встречи лишь четыре раза. При этом они проходили только на территории России.

Политолог Досым Сатпаев отмечает, что Путин с начала президентства в 2000 году чаще всего посещал с личными визитами именно Казахстан — не меньше 30 раз. Для сравнения, к президенту Беларуси он приезжал 27 раз, а в Украину — 21 раз.

Темур Умаров, научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии, говорит, что Токаеву нужны встречи с Путиным для сохранения какого-то уровня предсказуемости в их отношениях, которая пошатнулась с началом вторжения в Украину.

«Казахстан понимает, что Россия превращается во все более непредсказуемую страну, от которой можно ожидать многого. [Поэтому] Токаеву очень важны личные встречи с Путиным, принимающим все основные решения по российской внешней политике», — говорит исследователь.

Казахстан после начала войны в Украине, по словам Сатпаева, стал важным буфером для укрепления позиций в экономической и военно-политической сферах. Россия таким образом пытается закрепить за собой роль регионального гаранта безопасности для стран Центральной Азии.

«В сфере экономики мы видим активизацию, потому что с точки зрения обхода санкций, серого импорта и активного присутствия российского бизнеса, которому закрыты все другие двери – Россия идет в наш регион. Можно сравнить Казахстан со шхуной, которую на абордаж взяли пираты. Во всех сферах: энергетической, нефтегазовой, урановой, логистической», – говорит политолог.

Умаров в свою очередь подчеркивает, что Казахстан продолжает нуждаться в России в не меньшей степени, чем она нуждается в этих отношениях. Прежде всего потому, что отправляет через российскую территорию нефть и уран на экспорт. Кроме того, обе страны являются важными друг для друга торговыми партнерами и участвуют в проекте экономической интеграции.

«Казахстан рассматривает Россию как страну, от которой никуда не денется географически. То есть она есть и будет, поэтому с ней нужно уживаться. В интересах Токаева сделать это соседство источником возможностей. Я не думаю, что Казахстан принуждают к частому общению с Россией. Мне кажется, что у Казахстана есть своя агентность, своя субъектность в этих вопросах», — говорит исследователь.