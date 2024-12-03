«Образцовые отношения»: как часто встречаются Путин и Токаев?

27 ноября Владимир Путин прилетел в Казахстан с государственным визитом. На улицах Астаны висели флаги России и баннер с надписью: «Ваше превосходительство, господин Владимир Путин, добро пожаловать в Астану!». «Власть» рассказывает, как часто президенты Казахстана и России проводили встречи за последние три года.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели 46 встреч, на девяти из которых они общались лично.
В период с марта 2019 года по декабрь 2021 года, во многом из-за ограничений в связи с Covid-19, Путин и Токаев провели личные встречи лишь четыре раза. При этом они проходили только на территории России.
Политолог Досым Сатпаев отмечает, что Путин с начала президентства в 2000 году чаще всего посещал с личными визитами именно Казахстан — не меньше 30 раз. Для сравнения, к президенту Беларуси он приезжал 27 раз, а в Украину — 21 раз.
Темур Умаров, научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии, говорит, что Токаеву нужны встречи с Путиным для сохранения какого-то уровня предсказуемости в их отношениях, которая пошатнулась с началом вторжения в Украину.
«Казахстан понимает, что Россия превращается во все более непредсказуемую страну, от которой можно ожидать многого. [Поэтому] Токаеву очень важны личные встречи с Путиным, принимающим все основные решения по российской внешней политике», — говорит исследователь.
Казахстан после начала войны в Украине, по словам Сатпаева, стал важным буфером для укрепления позиций в экономической и военно-политической сферах. Россия таким образом пытается закрепить за собой роль регионального гаранта безопасности для стран Центральной Азии.
«В сфере экономики мы видим активизацию, потому что с точки зрения обхода санкций, серого импорта и активного присутствия российского бизнеса, которому закрыты все другие двери – Россия идет в наш регион. Можно сравнить Казахстан со шхуной, которую на абордаж взяли пираты. Во всех сферах: энергетической, нефтегазовой, урановой, логистической», – говорит политолог.
Умаров в свою очередь подчеркивает, что Казахстан продолжает нуждаться в России в не меньшей степени, чем она нуждается в этих отношениях. Прежде всего потому, что отправляет через российскую территорию нефть и уран на экспорт. Кроме того, обе страны являются важными друг для друга торговыми партнерами и участвуют в проекте экономической интеграции.
«Казахстан рассматривает Россию как страну, от которой никуда не денется географически. То есть она есть и будет, поэтому с ней нужно уживаться. В интересах Токаева сделать это соседство источником возможностей. Я не думаю, что Казахстан принуждают к частому общению с Россией. Мне кажется, что у Казахстана есть своя агентность, своя субъектность в этих вопросах», — говорит исследователь.
2022 год: 24 встречи
В 2022 году личные встречи президентов проводились только в России: трижды в Москве, один раз в Санкт-Петербурге и один раз – в Сочи. Чаще всего на открытых для публики частях встреч обсуждалось сотрудничество двух стран в торгово-экономической сфере. На официальных многосторонних мероприятиях президенты встречались 19 раз.
Путин стал первым президентом, которому Токаев позвонил во время Қанды Қаңтар. 8 января он выразил Путину признательность «за поддержку в решении вопроса о направлении объединенного миротворческого контингента ОДКБ для оказания содействия в восстановлении конституционного порядка и законности».
До конца 2022 года президенты созванивались еще шесть раз. Несколько раз они обсуждали «позиции российского руководства в отношении ситуации вокруг Украины», а Токаев отметил исключительную важность достижения компромиссов во время переговоров Украины и России.
Реже Касым-Жомарт Токаев виделся с главами стран Центральной Азии и председателем КНР Си Цзиньпином. А с Эмомали Рахмоном, президентом Таджикистана, не провел в тот год ни одной личной встречи.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и председатель КНР Си Цзиньпин смогли встретиться с Токаевым один на один по два раза – как в Астане, так и у принимающей стороны.
2023 год: 13 встреч
В 2023 году Токаев и Путин виделись реже: 11 раз они встречались на официальных мероприятиях и провели две личные встречи – в Астане и Москве. Они также созвонились шесть раз, чтобы поговорить о сотрудничестве в торгово-экономической, энергетической и других сферах, а также поздравить друг друга с праздниками.
7 октября, в день рождения Путина, лидеры стран провели переговоры в Москве после участия в церемонии открытия транзита российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана.
«Россия – это стратегический партнер и союзник Казахстана. [...] Пользуясь предоставленной возможностью, хочу подтвердить приверженность Казахстана стратегическому курсу на дальнейшее углубление многогранного сотрудничества с Россией», – заявил президент Казахстана во время встречи в ноябре.
На второй год войны в Украине Касым-Жомарт Токаев посетил военный парад в Москве по случаю Дня Победы. СМИ обращали внимание, что Токаев был единственным президентом из стран Центральной Азии, кто не надел георгиевскую ленту.
24 июня, во время мятежа военизированного формирования ЧВК «Вагнер», президенты по телефону обсудили ситуацию в России. Токаев отметил, что происходящие события – это внутреннее дело страны, а также добавил, что конституционный порядок и верховенство закона являются непременным условием поддержания правопорядка в стране.
С президентами стран Центральной Азии Токаев в 2023 году общался как минимум на 11 официальных мероприятиях. Больше всего личных переговоров он провел с Рахмоном – они встречались четыре раза, два из которых – в Астане. Еще по две личные встречи прошли с Си Цзиньпином в Пекине и с Мирзиёевым в Астане и Ташкенте. Жапарову и Бердымухамедову не удалось в тот год увидеться с Токаевым.
2024 год: 9 встреч
Несмотря на то, что 17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина, в 2024 году он совершил большее число поездок, чем в предыдущие два года.
Чаще всего президент России приезжал в Казахстан – он и Токаев проводили личные переговоры только в Астане. На официальных мероприятиях президенты виделись семь раз, пять из которых – на территории России.
В начале года президенты Казахстана и России часто созванивались. 18 марта Токаев поздравил Путина с «убедительной» победой на выборах, а 23 марта выразил соболезнования «братскому российскому народу в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате теракта в Подмосковье».
3 июля Путин приехал в Астану для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Он и Токаев провели переговоры, после которых президент Казахстана подчеркнул, что «двустороннее сотрудничество развивается по восходящей линии».
Последний в этом году визит президента России в Астану состоялся 27-28 ноября. Пресс-служба Акорды отчиталась, что Путин и Токаев «провели плодотворные переговоры по всему комплексу двустороннего сотрудничества».
В 2024 году они, вероятно, встретятся еще один раз – на традиционной предновогодней встрече в России – ее неизменно посещает не только Токаев, но и главы других страны Центральной Азии и Кавказа.
Помимо президента России, Токаев в 2024 году успел дважды провести личные встречи с Рахмоном, Мирзиёевым и Бердымухамедовым. Половина встреч проходила в Астане. Садыр Жапаров и Си Цзиньпин проводили переговоры с президентом Казахстана только один раз в Астане.
Визит Путина – многослойный, и имеет большое количество рисков
На закрытых встречах с Путиным, полагает Умаров, Токаев поднимает вопросы о войне в Украине, санкциях и внешнеполитическом курсе России.
Токаев, к примеру, старается донести до Путина, что по интересующей его ситуации с языковой политикой и правами этнических русских в Казахстане все хорошо, и что никакого вмешательства со стороны России не требуется.
На взгляд Умарова, такая тактика Токаева, вместе с отсутствием пристального внимания к возможному обходу санкций с помощью казахстанских предприятий, позволяет стране поддерживать общий санкционный режим против России.
«Казахстан пытается донести до Москвы, что страны Запада давят и на казахстанскую экономику. Они принуждают держаться санкционного режима, угрожают вторичными санкциями. И это дает Казахстану некую поблажку»
Официальный визит Путина в Казахстан 27 ноября, по словам Сатпаева, имел не только экономический характер. Для президента России также важно было показать, что он – не изгой и может принимать участие в официальных мероприятиях в других странах, считает политолог.
«Это негативно влияет на Казахстан, потому что другая часть здорового общества видит, что Казахстан и другие участники ОДКБ, ЕАЭС и других организаций являются сателлитами России. Поэтому визит Путина многослойный и имеет большое количество подводных камней и рисков», – добавляет Сатпаев.
Он не считает, что визиты Путина несут пользу для казахстанской экономики, потому что российский бизнес активно выталкивает казахстанский как с других рынков, так и с отечественного. Кроме того, Россия создает препятствия для казахстанского бизнеса, преследует свои жесткие экономические интересы и игнорирует интересы других стран.
«Возможно, что [встречи с Путиным позволили] немного сократить военные риски. Если до начала войны в Украине был вопрос о некой экспансии Россией и захвате территорий Казахстана, то Украина сейчас сильно оттягивает на себя военные и экономические ресурсы России», – подытожил политолог.
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