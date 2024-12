Политический кризис в Южной Корее

Почему президент находится в конфликте с парламентом?

Юн Сок Ёль, бывший генеральный прокурор Кореи, выиграл президентские выборы в 2022 году, опередив своего соперника, Ли Джэ Мёна, менее чем на 1% голосов. Он построил свою кампанию на критике коррупции, а также своего предшественника Мун Чжэ Ина за мягкую политику в отношении Северной Кореи.

«Войны можно избежать только тогда, когда мы обретем способность наносить упреждающие удары и проявим готовность к ним », — заявлял он, демонстрируя свою жесткую позицию по отношению к Северной Корее.

Вскоре после своего избрания Юн начал кампанию давления и репрессий по отношению к гражданским активистам, профсоюзам и СМИ. При нем полиция и прокуратура неоднократно совершали рейды в дома и редакции журналистов, обвиняя их в распространении «фейковых новостей». Силовики также устраивали рейды и в здания профсоюзов, проверяя их на связи с «северокорейскими агентами».

Стиль его правления СМИ назвали «прокурорской диктатурой».

Президент заявлял, что «силы тоталитарного коммунизма всегда маскировались под сторонников демократии, защитников прав человека или прогрессивных активистов, применяя при этом ложную пропаганду». Он также обещал упразднить министерство гендерного равенства Южной Кореи.

Однако в апреле этого года президентская партия потерпела сокрушительное поражение на парламентских выборах. Оппозиции удалось получить большинство мандатов, что создало предпосылки для политического кризиса в стране. Законодатели блокировали программу поддержки крупного бизнеса Юна, препятствуя его усилиям по снижению корпоративных налогов, реформированию пенсионной системы и снятию ограничений на продолжительность рабочего дня.

Военное положение было введено на фоне падения рейтингов президента, а также спустя неделю после того, как парламент отклонил предложенный правительством бюджет и решил объявить импичмент государственному аудитору и главному прокурору.

Текст написан на основе материалов The Korea Times, Reuters, Yonhap, Jacobin и The New York Times.