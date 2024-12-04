Политический кризис в Южной Корее

Во вторник вечером президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил военное положение в стране. Он заявил, что «просеверокорейские» и «антигосударственные силы» пытаются подорвать основы демократии в стране, в связи с чем он вынужден «наводить порядок».
Однако за считанные часы парламентариям, как из президентской партии, так и оппозиции, удалось собраться и проголосовать против введения военного положения.
На следующий день аппарат президента подал в отставку в полном составе, а улицы столицы Кореи — Сеула, заполонили демонстранты с требованием ухода президента. Теперь страна ожидает процесса импичмента президента, продержавшегося в должности около двух лет.
«Я защищу и восстановлю свободную Республику Корея»
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль от консервативной партии «Сила народа», внезапно для всех выступил по национальному телевидению 3 декабря, обвинив оппозицию в «безудержной деятельности для свержения системы».
По словам президента, с момента формирования правительства, парламент, который контролируется оппозицией, инициировал 22 попытки импичмента правительственных чиновников. Таким образом, Национальная ассамблея (южнокорейский парламент) парализует работу государства.
«Наша Национальная ассамблея превратилась в логово преступников. Она пытается парализовать судебную систему страны и упразднить либерально-демократический строй», — считает он.
Юн уверен, что из-за блокировки правительственных бюджетных планов парламентом, Корея превратилась в «наркотический рай», где нет общественной безопасности.
«Демократическая партия (основная оппозиционная партия в Корее — В.) урезала бюджет следующего года на 4,1 трлн вон , включая 1 трлн вон на резервы готовности к стихийным бедствиям, 38,4 млрд вон на пособия по уходу за детьми и проект по разработке газового месторождения для трудоустройства молодежи», — говорит Юн.
Президент заявил, что он вынужден ввести военное положение, чтобы «восстановить и защитить» Корею и искоренить преступников, которые парализуют работу государства.
Борьба за демократию
После ввода военного положения в стране была запрещена вся политическая деятельность, включая работу партий и митинги граждан, а все СМИ должны были находиться под контролем командования армии.
Указом также было запрещено распространение «фейковых новостей». Те, кто нарушит указ, могли быть арестованы без ордера суда. В столице Кореи — Сеуле — начали замечать военную технику, а полиция взяла в оцепление здание парламента.
Следом Ли Джэ Мён, лидер оппозиционной «Демократической партии», попросил граждан выйти на протесты у парламента, назвав военное положение незаконным.
«На карту поставлена судьба государства. Мы не можем позволить военным управлять страной. (...) С этого момента господин Юн больше не является президентом Южной Кореи»», — сказал он.
Лидер президентский партии «Сила народа» Хан Дон Хун также назвал решение президента «неправильным» и пообещал заблокировать его.
К ночи у парламента начались столкновения протестующих и силовиков. Продолжительное время парламентарии не могли попасть в здание, так как вход блокировался военными. Как сообщили представители оппозиции, военнослужащие пытались арестовать лидеров президентской партии Хан Дон Хуна, спикера парламента У Вон Сика и лидера оппозиции Ли Джэ Мёна.
Однако позже парламент Кореи смог собраться на заседание и проголосовал за отмену решения президента о введении в стране военного положения. За это проголосовали все депутаты, которые смогли попасть в здание — 190 из 300.
Военные стали покидать здание. Однако акции протеста на улицах Сеула лишь расширялись.
Импичмент президента
На демонстрациях в городе граждане требуют отставки президента. Корейская конфедерация профсоюзов, в которую входит более миллиона человек, заявила, что тысячи ее членов будут бастовать до тех пор, пока Юн Сок Ёль не уйдет в отставку.
На утро в среду аппарат президента подал в отставку в полном составе. Агентство Yonhap сообщает, что в отставку подали глава администрации президента, советник по национальной безопасности, глава администрации по вопросам политики, а также семь других старших помощников.
Президент же выступил с еще одним обращением, в котором вновь повторил свои обвинения. Но подчеркнул, что военное положение будет отменено, как только соберется кворум в кабинете министров.
«Но я призываю Национальное собрание немедленно прекратить возмутительное поведение, которое парализует функционирование страны с помощью импичментов, законодательных манипуляций и манипуляций с бюджетом. Спасибо», — сообщил он.
Оппозиция заявила, что если президент сам не подаст в отставку, то они инициируют процедуру импичмента.
Их коалиция намерена предложить законопроект об импичменте, который должен быть вынесен на голосование в течение 72 часов. Национальная ассамблея может объявить импичмент, если за это проголосуют более двух третей законодателей. Затем проводится судебное разбирательство в Конституционном суде, который может утвердить его голосами шести из девяти судей.
Почему президент находится в конфликте с парламентом?
Юн Сок Ёль, бывший генеральный прокурор Кореи, выиграл президентские выборы в 2022 году, опередив своего соперника, Ли Джэ Мёна, менее чем на 1% голосов. Он построил свою кампанию на критике коррупции, а также своего предшественника Мун Чжэ Ина за мягкую политику в отношении Северной Кореи.
«Войны можно избежать только тогда, когда мы обретем способность наносить упреждающие удары и проявим готовность к ним », — заявлял он, демонстрируя свою жесткую позицию по отношению к Северной Корее.
Вскоре после своего избрания Юн начал кампанию давления и репрессий по отношению к гражданским активистам, профсоюзам и СМИ. При нем полиция и прокуратура неоднократно совершали рейды в дома и редакции журналистов, обвиняя их в распространении «фейковых новостей». Силовики также устраивали рейды и в здания профсоюзов, проверяя их на связи с «северокорейскими агентами».
Стиль его правления СМИ назвали «прокурорской диктатурой».
Президент заявлял, что «силы тоталитарного коммунизма всегда маскировались под сторонников демократии, защитников прав человека или прогрессивных активистов, применяя при этом ложную пропаганду». Он также обещал упразднить министерство гендерного равенства Южной Кореи.
Однако в апреле этого года президентская партия потерпела сокрушительное поражение на парламентских выборах. Оппозиции удалось получить большинство мандатов, что создало предпосылки для политического кризиса в стране. Законодатели блокировали программу поддержки крупного бизнеса Юна, препятствуя его усилиям по снижению корпоративных налогов, реформированию пенсионной системы и снятию ограничений на продолжительность рабочего дня.
Военное положение было введено на фоне падения рейтингов президента, а также спустя неделю после того, как парламент отклонил предложенный правительством бюджет и решил объявить импичмент государственному аудитору и главному прокурору.
Текст написан на основе материалов The Korea Times, Reuters, Yonhap, Jacobin и The New York Times.
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