Политический кризис в Южной Корее

Во вторник вечером президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил военное положение в стране. Он заявил, что «просеверокорейские» и «антигосударственные силы» пытаются подорвать основы демократии в стране, в связи с чем он вынужден «наводить порядок».

Однако за считанные часы парламентариям, как из президентской партии, так и оппозиции, удалось собраться и проголосовать против введения военного положения.

На следующий день аппарат президента подал в отставку в полном составе, а улицы столицы Кореи — Сеула, заполонили демонстранты с требованием ухода президента. Теперь страна ожидает процесса импичмента президента, продержавшегося в должности около двух лет.