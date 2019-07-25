О четырех американских конгрессвумен

Александрия Окасио-Кортес

Сторонница демократического социализма Окасио-Кортес, уроженка Нью-Йорка пуэрториканского происхождения, прославилась тем, что стала самой молодой женщиной, избранной в Конгресс. В прошлом году она победила избиравшегося 10 лет представителя Демократической партии Джо Кроули в 14-м избирательном округе Нью-Йорка. В интервью объясняла свой успех тем, что 70% жителей ее округа не являются белыми, но никогда не имели представителя в Конгрессе из собственной среды (половина населения округа – иммигранты).

Конгрессвумен является сторонницей таких идей, как «Medicare (медицинское страхование) для всех», повышения прожиточного минимума, бесплатного высшего образования и всеобъемлющей реформы системы уголовного правосудия и иммиграции. Она решительно высказалась против условий содержания мигрантов в центрах содержания под стражей.

Кроме того, Трамп обвинил Окасио-Кортес в том, что та назвала американцев «мусором». Фактчек выявил, что Трамп в очередной раз переврал прямую цитату с целью манипуляции. На самом деле в мартовском интервью для The Intercept, отвечая на вопрос, почему так долго не было демократических кандидатов, которые работают со смелой прогрессивной политикой, такой как медицинское страхование для всех и «Новый зеленый курс» (экологическая программа, которая была разработана Окасио-Кортес), она ответила, что «страна дрейфовала настолько далеко в неправильном направлении от помощи простому рабочему классу, что амбициозные инициативы необходимы, и люди не должны быть удовлетворены умеренной политикой, которая на 10% лучше мусора. Умеренность – это не позиция, это отношение к жизни а-ля "да плевать"». Ее замечание можно трактовать как высказывание о том, что нынешнее состояние Америки лучше «мусорного» процентов на 10, но в корне неверно заявление Трампа о том, что она назвала мусором американский народ.

Ильхан Омар

Ильхан Абдуллахи Омар – первая сомалийско-американская конгрессвумен. Она приехала в США более двух десятилетий назад в качестве беженки и стала американской гражданкой в 2000 году в возрасте 17 лет. Она выиграла выборы в прошлом году, и теперь представляет 5-й избирательный округ Миннесоты.

Омар победила при поддержке «Справедливых демократов», американского комитета по прогрессивным политическим действиям, – той же группы, которая помогла привести Окасио-Кортес в политику. Омар громко критикует отношение Израиля к палестинцам, назвав в Twitter их правительство «израильским режимом апартеида». Ранее в этом году Омар извинилась после негативной реакции на ее предположение, что поддержка республиканцами Израиля подпитывается пожертвованиями от видной произраильской организации, Американо-израильского комитета по общественным связям.

Трамп не оставил без внимания и Омар. В том же заявлении, в котором он обвинил Окасио-Кортес, говорится: «Они не должны быть антисемитами. Они не могут говорить о злых евреях, а именно это они и говорят: "Злые евреи"». В этом случае он также переврал прямую цитату, чтобы подкрепить свое утверждение о том, что конгрессвумен «ненавидят страну». На самом деле она написала в Twitter в 2012 году: «Израиль загипнотизировал мир, так пусть Аллах пробудит людей и поможет им увидеть злые дела Израиля». Твит был назван антисемитским как республиканцами, так и демократами, когда его вновь подняли в этом году. Омар, сперва отрицающая обвинения, рассказала CNN: «Не знаю, каким образом мои слова оскорбляют еврейских американцев. Мои комментарии касаются именно того, что происходило во время войны в Газе, и я определенно точно говорю о том, как израильский режим вел себя в этой войне». Но критика продолжилась, и Омар, обратившись в еврейские организации, сообщила, что не знала, что использование слова «гипнотизировать», имеющее долгую антисемитскую историю, считается оскорбительным. Она вновь подчеркнула, что ни в чем не обвиняла евреев: «Важно разграничивать критику военных действий со стороны правительства и нападение на людей конкретной веры». Бесспорно, что Омар не использовала выражения «злые евреи».

То же самое касается и обвинения Трампа в том, что Омар поддерживает террористов Аль-Каиды и гордится ими. Нет никаких доказательств тому, что она где-либо заявляла, что ответственная за теракты 9/11 террористическая организация пробуждает в ней чувство гордости. Консервативные издания поднимают интервью 2013 года, в котором Омар широко осудила терроризм, но утверждала, что все мусульманские общины не должны обвиняться в действиях радикализированных лиц.