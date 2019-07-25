О четырех американских конгрессвумен

Избранные в ноябре прошлого года четыре представительницы Демократической партии – Александрия Окасио-Кортес, Ильхан Омар, Аянна Прессли и Рашида Тлаиб – оказались в центре внимания еще до выборов. Став лицами новой демократической волны, за полгода работы в Конгрессе, они успели инициировать несколько масштабных программ, поссориться со спикером Нэнси Пелози и стать мишенью для Дональда Трампа.
Новая прогрессивная волна
О четырех новых членах Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии говорили с самого начала 2019 года, но особое внимание от медиа и общества женщины получили после треда Дональда Трампа в Twitter. В нем он пишет следующее: «Так интересно видеть "прогрессивных" демократок-конгрессвумен, приехавших из стран, чьи правительства – сплошная катастрофа, наихудшие, наиболее коррумпированные и неумелые в мире (если там вообще есть действующие правительства), теперь громко рассуждающих и яростно рассказывающих народу Соединенных Штатов, самой великой и могущественной нации в мире, как надо управлять нашим правительством. Почему бы им не вернуться туда, откуда они приехали, и не помочь исправить тамошние полностью разбитые и зараженные криминалом страны? После этого пусть возвращаются и показывают нам [что делать]».
Трамп не называл женщин поименно, но всем и так стало понятно, о ком шла речь, поскольку в июне четверка отделилась от спикера Нэнси Пелози и остальной части их партии, чтобы проголосовать против законопроекта, предусматривающего финансирование границ в размере 4,5 миллиарда долларов. Пелози назвала этот законопроект «лучшим способом улучшения условий жизни детей и других мигрантов на границе». Но оппонентки утверждали, что предоставление администрации Трампа финансирования усугубит проблемы: «Вливать больше денег в те самые организации, которые нарушают права человека, и в саму администрацию, направляющую нарушения прав, – это не решение», – сказала одна из четверки – Ильхан Омар.
Несмотря на это, Пелози вступилась за четверку, написав, что под своим слоганом «Сделать Америку снова великой» Трамп подразумевает «сделать Америку снова белой». Сам Трамп свои «твиты» защищает, отрицая обвинения в расизме. Он продолжил атаковать женщин в своем Twitter, обвиняя их в том, что они говорят «омерзительные и полные ненависти вещи». Он также настаивает: «Эти твиты не были расистскими. В моем теле нет ни единой расистской кости!» При этом интересно, что три из четырех конгрессвумен, которым Трамп предложил вернуться на родину, были рождены в США. Все четверо, очевидно, гражданки Штатов.
Александрия Окасио-Кортес
Сторонница демократического социализма Окасио-Кортес, уроженка Нью-Йорка пуэрториканского происхождения, прославилась тем, что стала самой молодой женщиной, избранной в Конгресс. В прошлом году она победила избиравшегося 10 лет представителя Демократической партии Джо Кроули в 14-м избирательном округе Нью-Йорка. В интервью объясняла свой успех тем, что 70% жителей ее округа не являются белыми, но никогда не имели представителя в Конгрессе из собственной среды (половина населения округа – иммигранты).
Конгрессвумен является сторонницей таких идей, как «Medicare (медицинское страхование) для всех», повышения прожиточного минимума, бесплатного высшего образования и всеобъемлющей реформы системы уголовного правосудия и иммиграции. Она решительно высказалась против условий содержания мигрантов в центрах содержания под стражей.
Кроме того, Трамп обвинил Окасио-Кортес в том, что та назвала американцев «мусором». Фактчек выявил, что Трамп в очередной раз переврал прямую цитату с целью манипуляции. На самом деле в мартовском интервью для The Intercept, отвечая на вопрос, почему так долго не было демократических кандидатов, которые работают со смелой прогрессивной политикой, такой как медицинское страхование для всех и «Новый зеленый курс» (экологическая программа, которая была разработана Окасио-Кортес), она ответила, что «страна дрейфовала настолько далеко в неправильном направлении от помощи простому рабочему классу, что амбициозные инициативы необходимы, и люди не должны быть удовлетворены умеренной политикой, которая на 10% лучше мусора. Умеренность – это не позиция, это отношение к жизни а-ля "да плевать"». Ее замечание можно трактовать как высказывание о том, что нынешнее состояние Америки лучше «мусорного» процентов на 10, но в корне неверно заявление Трампа о том, что она назвала мусором американский народ.
Ильхан Омар
Ильхан Абдуллахи Омар – первая сомалийско-американская конгрессвумен. Она приехала в США более двух десятилетий назад в качестве беженки и стала американской гражданкой в 2000 году в возрасте 17 лет. Она выиграла выборы в прошлом году, и теперь представляет 5-й избирательный округ Миннесоты.
Омар победила при поддержке «Справедливых демократов», американского комитета по прогрессивным политическим действиям, – той же группы, которая помогла привести Окасио-Кортес в политику. Омар громко критикует отношение Израиля к палестинцам, назвав в Twitter их правительство «израильским режимом апартеида». Ранее в этом году Омар извинилась после негативной реакции на ее предположение, что поддержка республиканцами Израиля подпитывается пожертвованиями от видной произраильской организации, Американо-израильского комитета по общественным связям.
Трамп не оставил без внимания и Омар. В том же заявлении, в котором он обвинил Окасио-Кортес, говорится: «Они не должны быть антисемитами. Они не могут говорить о злых евреях, а именно это они и говорят: "Злые евреи"». В этом случае он также переврал прямую цитату, чтобы подкрепить свое утверждение о том, что конгрессвумен «ненавидят страну». На самом деле она написала в Twitter в 2012 году: «Израиль загипнотизировал мир, так пусть Аллах пробудит людей и поможет им увидеть злые дела Израиля». Твит был назван антисемитским как республиканцами, так и демократами, когда его вновь подняли в этом году. Омар, сперва отрицающая обвинения, рассказала CNN: «Не знаю, каким образом мои слова оскорбляют еврейских американцев. Мои комментарии касаются именно того, что происходило во время войны в Газе, и я определенно точно говорю о том, как израильский режим вел себя в этой войне». Но критика продолжилась, и Омар, обратившись в еврейские организации, сообщила, что не знала, что использование слова «гипнотизировать», имеющее долгую антисемитскую историю, считается оскорбительным. Она вновь подчеркнула, что ни в чем не обвиняла евреев: «Важно разграничивать критику военных действий со стороны правительства и нападение на людей конкретной веры». Бесспорно, что Омар не использовала выражения «злые евреи».
То же самое касается и обвинения Трампа в том, что Омар поддерживает террористов Аль-Каиды и гордится ими. Нет никаких доказательств тому, что она где-либо заявляла, что ответственная за теракты 9/11 террористическая организация пробуждает в ней чувство гордости. Консервативные издания поднимают интервью 2013 года, в котором Омар широко осудила терроризм, но утверждала, что все мусульманские общины не должны обвиняться в действиях радикализированных лиц.
Аянна Прессли
Аянна Сойини Прессли – первая чернокожая женщина, избранная в Конгресс от Массачусетса. Она представляет 7-ой Массачусетский избирательный округ с 2019 года – округ, который когда-то представляли Джон Ф. Кеннеди и Тип О'Нил. Член Демократической партии, Прессли победила действующего десять лет Майка Капуано на первичных выборах и беспрепятственно баллотировалась на всеобщих выборах. В 2010 году она была избрана в качестве члена городского совета Бостона. Прессли была и первой чернокожей женщиной, избранной в Бостонский городской совет.
В первый год своей работы в качестве члена городского совета Прессли сформировала комитет по здоровью женщин, семей и общин, который занимается такими вопросами, как насилие в семье, жестокое обращение с детьми и торговля людьми. Она сотрудничала с членами сообщества над разработкой комплексной программы сексуального образования и здравоохранения. Они были успешно внедрены в государственные школы Бостона. Лично пережившая сексуальное насилие, Прессли заявляет, что главным приоритетом ее работы в Конгрессе является прекращение сексуального насилия. В интервью The Boston Globe в июле 2019 года Прессли сказала, что ее офис получает угрозы смерти после твитов Трампа от 14 июля 2019 года и в целом с момента ее избрания.
Прессли называет Трампа «расистом и женоненавистником, лишенным эмпатии» и призывает к его импичменту. Она также поддерживает протесты «преклони колено», которые используют для привлечения внимания к жестокости полиции по отношению к чернокожим мужчинам.
Рашида Тлаиб
Рашида Тлаиб представляет 13-ый избирательный округ конгресса штата Мичиган. Она баллотировалась на всеобщих выборах и стала первой палестино-американской женщиной в Конгрессе, вместе с Омар – одна из двух мусульманок-конгрессвумен, впервые избранных в американский парламент. Кроме того, она принадлежит к левому крылу Демократической партии и является членом социал-демократов Америки. Уйдя из местной политики, занималась адвокатской практикой, оказывая юридическую помощь иммигрантам и низкооплачиваемым рабочим. Несколько часов после присяги в Конгрессе Тлаиб появилась во всех заголовках, заявив аудитории: «Мы собираемся пойти и добиться импичмента этого ублюдка», имея в виду Трампа.
Тлаиб выходит за рамки демократического мейнстрима, поскольку поддерживает спорное движение «Бойкот, изоляция и санкции», призывающее к экономическому и политическому давлению на Израиль с целью прекращения им действий, описываемых организаторами кампании как нарушения международного права. Она также критиковала нарушения прав человека Саудовской Аравией и интервенцию Саудовской Аравии в Йемене.
Социализм среди демократов
Окасио-Кортес, Омар, Прессли и Тлаиб, вне всяких сомнений, самые яркие представительницы новой демократической волны, которая пришла в Конгресс после прошлогодних выборов. За примерно полгода своей работы они успели не только вызвать раздражение Трампа и многих республиканцев, но и оживить дискуссии внутри собственной партии. Конгрессвумен действуют нетипично для политиков – их предложения зачастую радикальнее тех, что принято предлагать в Конгрессе, вопросы, которые они адресуют во время слушаний представителям администрации – жестче, их выступления в парламентских обсуждениях немедленно попадают в интернет и быстро становятся вирусными.
Отказавшись голосовать за финансирование границ, трое из четырех конгрессвумен отправились в центры, где содержатся мигранты и вернулись оттуда с убеждением, что такие учреждения должны быть закрыты. Именно после их резких выступлений (все они назвали центры «концентрационными лагерями») Трамп написал серию своих твитов.
Среди демократов немало тех, кто озабочен тем, что четверка, раскритикованная Трампом, заставит многих избирателей отвернуться от партии, посчитав ее поворот влево слишком радикальным. Однако, судя по риторике конгрессвумен, менять свою политику они точно не собираются.