Какое будущее ждет Центральную Азию?

По словам политолога Аскара Нурша, называть регион «Новой Центральной Азией» можно только с точки зрения произошедших в двух странах транзитов власти и развития гражданского общества. Несмотря на то, что региональная интеграция Центральной Азии стоит на месте, появились тенденции, указывающие на возможность расширенной евразийской интеграции, однако осуществятся ли они, зависит только от дальнейших экономических решений узбекских властей.

После смерти Ислама Каримова, по словам политолога Рустама Бурнашева, в Узбекистане перестали говорить о Центральной Азии в традиционном ключе, потому что власти чаще рассматривают сотрудничество с пограничными странами. «Меняется ли Центральная Азия с точки зрения Казахстана? Да, конечно. Но тут есть и другие более ранние процессы: создание ЕАЭС, таможенного союза. Казахстан уже находится в пространстве ЕАЭС, не в Центральной Азии. Мы можем говорить о Новой Центральной Азии, но только для каждой страны, которые мы традиционно относим к региону, она будет совершенно другая. В этом и состоит новизна. Страны Центральной Азии, начинают строить собственные Новые Центральные Азии», – отметил Бурнашев.

В 2018 году Boston Consulting Group представила отчет «Инвестиции в Центральную Азию: Один регион – множество возможностей», в котором оценила инвестиционный капитал региона в 170 млрд. долларов, из которых 100 млрд. отдали Казахстану. Экономист Алмас Чукин считает, что Казахстану удастся сохранить существующую инвестиционную привлекательность, даже несмотря на активное развитие экономики Узбекистана. Главными причинами, по его мнению, можно назвать тяжелую ситуацию с транспортной системой Узбекистана и отсутствие человеческих ресурсов: «Хуже страны нет в плане транспортной доступности. Чтобы в нее попасть, нужно пробираться через другие страны. Тут Узбекистану есть смысл вплотную работать с Казахстаном с дорогой Китай-Европа, ее значение недооценено. Кроме того, за 25 лет [правления] Каримова у меня нет ощущения, что в Узбекистане появились хорошие школы и детские сады с качественным образованием. В результате появилось поколение, не очень подготовленное к жизни. Это вызов, с которым надо что-то сделать».

Эксперты также затронули тему возможного вхождения Узбекистана в Евразийский экономический союз, окончательное решение о котором ожидается вскоре. Политолог Досым Сатпаев предположил, что вопрос вхождения Узбекистана в ЕАЭС – желание не только узбекистанских властей, но и России. С этим согласился и Бурнашев, однако он отметил, что мнение Казахстана и Кыргызстана Мирзиёев тоже не оставит без внимания.