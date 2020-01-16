Успеть до выборов

Бэлла Орынбетова, лидер движения Respublika, заявившего о планах зарегистрировать партию прошлым летом, отмечает, что ключевым препятствием для партии является сейчас вопрос финансирования.

«Мы не отказываемся (от цели зарегистрировать партию – V), просто мы понимаем… Сейчас для нас самая главная проблема – финансовая. И мы, в принципе, ее не решили», - сказала она Vласти по телефону.

Орынбетова рассказала, что в результате объявленного ей сбора средств на нужды партии – донатов (от английского donation – пожертвование - V) партии удалось собрать «чуть больше 200 тыс. тенге». При этом на поездку по западным регионам осенью прошлого года, где активисты партии встречались с потенциальными сторонниками, было потрачено около 500 тыс. тенге.

«Сейчас мы понимаем, что основная ответственность на нас лежит, поэтому «донат» нам не решит какую-то проблему», - убеждена она.

«Сейчас собираем активно деньги, копим. В конце января на север поедем. Не знаю, успеем ли к выборам или вообще, но, в принципе, думаю, до лета… Не знаю, не до лета, но соберем подписи и летом, наверное, проведем учредительный съезд», - отметила Орынбетова.

Санавар Закирова с февраля 2019-го пытается провести учредительный съезд своей партии «Наше право». В марте прошлого года собственник помещения, в котором должен был пройти съезд, в последний момент отказал ей в аренде, а на сторонников партии в регионах оказывали давление, говорила Закирова. Она пыталась судиться с госорганами и партией «Нур Отан», которых обвиняла в противодействии регистрации партии, но проиграла. Позднее суд взыскал с нее и двух других активистов – Альнура Ильяшева и Марата Турымбетова – 6 млн. тенге в пользу сторонников партии власти, оскорбленных комментариями в адрес «Нур Отан».

Закирова говорит, что от планов создания партии она не отказывается.

«Если меня оставят в покое, не будут трогать, я запросто, спокойно соберу и тысячу, и сорок тысяч. Желающих поддержать много. И в этот раз, я думаю, уложусь во все сроки, и зарегистрирую партию. Но, естественно, собрать-то соберу, а вот насчет регистрации не знаю, как власть поступит. Но народ я сорок тысяч соберу», - заявила она корреспонденту Vласти.

20 января Закирова планирует открыть штаб в столице, в котором будут регистрировать будущих членов партии. Там же будет действовать пресс-центр, доступный для гражданского общества.

Лидер партии HAQ Тогжан Кожалиева поездки по регионам запланировала на февраль, но в целом ее политическая сила не намерена торопиться с регистрацией.

«Мы сейчас не спешим, потому что мы считаем, что выборов в этом году не будет. Поэтому мы основательно подходим, чтобы была программа хорошая, сначала ее пропиарим, потом уже поедем по регионам. Мы уже конкретно под нас собираем людей», - сказала она Vласти.

Кожалиева отмечает, что ее партия будет «партией профессионалов» с либеральной и одновременно традиционалистской повесткой и предложениями. HAQ выступает за то, чтобы Казахстан оставался президентской республикой с «сильными законодательной, судебной и исполнительной властью». При этом партия выступает за реформу существующих институтов и законодательства, в том числе о партиях и о выборах.

Кожалиева и ее сторонники предприняли попытку проведения съезда в начале осени 2019-го, но получили отказ от Минюста из-за изменений процедур регистрации партий. После этого они перезапустили процесс создания партии.

Заявивший в минувшем октябре в очередной раз о создании экологической партии «Табигат» Мэлс Елеусизов, пока не приблизился ни к учредительному съезду, ни к другим этапам создания партии, признает он в разговоре с Vластью.

«Процесс у нас тяжело идет. Люди еще не до конца понимают важность того, что мы делаем. Конечно, все это требует времени, но в будущем это будет, в любом случае, мы не оставляем эту затею», - сказал он, сообщив, что пока не подал документы в Минюст о регистрации оргкомитета по созданию партии.

«Ничего еще не подавали. Это была просто моя заявка. Мы сейчас потихонечку будем, еще время не подошло для регистрации подходящее», - заявил он.

Елеусизов заявлял о планах создать зеленую партию регулярно в последние годы. Дважды он участвовал в президентских выборах и после них также делился планами регистрировать партию, но до конкретных действий не дошел.