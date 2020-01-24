Мирзиеев обещает не останавливаться

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, выступая в пятницу с посланием к народу, пообещал продолжить реформы, начатые им после вступления в должность, анонсировав несколько долгожданных изменений, включая облегчение системы прописки, создание антикоррупционного ведомства и принятие программы цифрового развития. Мирзиеев не стал прерывать выступление из-за землетрясения, которое ощущалось на всей территории страны. Vласть собрала главные тезисы очередного реформистского послания президента Узбекистана.
Борьба с бедностью и реформирование прописки
Узбекистан разработает программу сокращения бедности совместно со Всемирным банком, ПРООН и другими международными институтами, анонсировал Мирзиеев. По его словам, на борьбу с бедностью будет направлено $700 млн.
Президент также сообщил, что зарплаты, пенсии и пособия будут повышаться с опережением темпов инфляции, а критерии назначения пособий станут прозрачными.
Мирзиёев поручил правительству реформировать систему прописки до 1 апреля 2020 года. До настоящего времени она оставалась одной из самых жестких на постсоветском пространстве, почти лишая граждан возможности для переезда.
Президент, сообщила Gazeta.uz, отметил существующий разрыв между регионами, где сконцентрировано трудоспособное население, и регионами, где имеются возможности для трудоустройства. Решением этой проблемы он видит либерализацию внутренней миграции.
«По этой причине до 1 апреля 2020 года правительству и парламенту поручено реформировать систему „прописки“, изучить международный опыт и разработать конкретные предложения», — подчеркнул он.
Присутствующие в зале встретили эти слова громкими и продолжительными аплодисментами, пишет издание.
«Эти аплодисменты говорят о том, насколько сложная эта проблема. Мы держали ноги своих граждан в кандалах и не решали эту проблему 30 лет, это правда. [Реформирование системы прописки] — это справедливость. Если мы не создадим законную основу для того, чтобы люди могли получить прописку в любом городе республики и работали там, где пожелают, то словами этот вопрос не решить», — заявил президент.
Узбекистан не будет торопиться в ЕЭАС
Мирзиёев заявил, что вопрос налаживания сотрудничества Узбекистана с Евразийским экономическим союзом все еще изучается. «Мы уже целый год занимаемся этим вопросом. Проводится глубокий анализ», — сказал он, подчеркнув, что республика «в первую очередь будет исходить из интересов нашего народа».
При этом Узбекистан намерен продолжать переговоры со Всемирной торговой организацией о вступлении в нее и с Евросоюзом о заключении по нового соглашения о партнерстве и сотрудничестве.
Кроме того, Узбекистану «следует и далее укреплять отношения дружбы, добрососедства и стратегического партнерства со странами Центральной Азии во всех сферах», заявил Мирзиеев. Он также перечислил страны, с которыми республике предстоит «развивать политические, торгово-экономические, инвестиционные, транспортно-коммуникационные и культурно-гуманитарные связи» - это Россия, Китай, США, Япония, Южная Корея, Турция, ОАЭ, государства Европейского Союза и Азии.
«В сфере углубления международного сотрудничества в решении проблемы Арала мы возлагаем большие надежды на организованный под эгидой ООН Многопартнерский трастовый фонд по человеческой безопасности для региона Приаралья», - сказал президент Узбекистана.
«Цифровой Узбекистан» и инновации
Республика приступила к разработке программе «Цифровой Узбекистан-2030». «Это не просто лозунги. Мы хотим внести институциональные изменения», - заявил президент.
Приоритетные отрасли внедрения цифровой экономики, по его словам, строительство, энергетика, сельское и водное хозяйство, транспорт, геология, кадастр, здравоохранение, образование и архивное дело.
Мирзиёев анонсировал создание IT-парков в шести городах в дополнение к парку, который недавно был создан в Ташкенте. Он также напомнил о проекте One Million Uzbek Coders. «Мы поставили очень высокие цели и договорились с зарубежным партнерами. За ближайшие 3−4 года будут достигнуты большие результаты. Потому что 1 миллион программистов — это мощный драйвер для экономики», - сказал глава государства.
«Никогда в нашей истории мы не ставили себе такую высокую цель. Мы именно на данном этапе должны реализовать эту программу», - заявил Мирзиёев.
Президент Узбекистана также предложил объявить 2020 год в республике Годом развития науки, просвещения и цифровой экономики.
При этом Мирзиёев заявил, что увеличение охвата высшим образованием не должно быть за счет платного обучения и предложил в два раза увеличить долю обучающихся за счет государственных грантов. Для девушек будут выделены отдельные гранты.
По словам президента, запланированы пересмотр системы обучения, упрощение условий приема. Вузы должны предоставлять «реально востребованные знания», отметил он.
«Инновационное развитие нужно нам как воздух, — заявил президент. — Мы поставили цель войти в ряд развитых государств, и сможем войти в этот список только за счет ускоренных реформ, развития науки. Для этого нам нужны кадры новой формации. Поэтому мы начали реформирование всех звеньев образования».
«Мы должны глубоко освоить новые знания и инновационные технологии. Это даст возможность идти по самому короткому пути прогресса», - подчеркнул Мирзиёев.
«Формирование цифровой экономики потребует огромных средств и ресурсов. Но мы должны уже сегодня приступить к этому, потому что завтра будет поздно», — заявил он, отметив, что коррупция — самая серьезная проблема, которая его очень беспокоит.
Борьба с коррупцией
Мирзиёев предложил создать в стране антикоррупционный орган. «Если мы не искореним это порочное явление, нам не удастся создать реально благоприятный деловой и инвестиционный климат, ни одна сфера жизни нашего общества не будет развиваться», - цитирует его Gazeta.uz.
Он отметил, что предприниматели все еще сталкиваются с коррупцией в таких направлениях, как предоставление земельных участков, кадастровые, таможенные, банковские услуги, лицензирование, государственные закупки, о чем свидетельствуют «многочисленные обращения на имя президента, сообщения в прессе и социальных сетях».
«Пока в борьбу с коррупцией не будут вовлечены все слои населения, лучшие специалисты, пока все наше общество не будет, образно говоря, привито „вакциной честности“, мы не сможем достичь поставленных целей», — заявил президент.
Стратегические инвесторы для банков
Президент Узбекистана признал, что банковская система страны серьезно отстает в развитии.
«К сожалению, применение цифровых технологий в банковской системе, создание новых банковских продуктов, программного обеспечения отстает на 10−15 лет от требований настоящего времени, — сказал Мирзиёев. — Работаем по старой системе. Нет закона, развития, кадров. Как мы сделаем экономику стабильной, если у нас неконкурентоспособная банковская система? За последние 25 лет мы не обращали внимания на эту сферу».
С 2020 года в каждом банке будут начаты широкомасштабные процессы трансформации, заявил он. «Ни один наш банк пока не справляется с вопросами подготовки проектов. К сожалению, 20 лет мы занимались наличными деньгами, [пластиковыми] карточками. В недавней нашей истории в кишлаках не было банкоматов, пенсионерами пенсии выдавались на карты», — сказал президент, добавив, что как руководитель сталкивался с тем, что для выдачи зарплаты не было наличности.
«Целесообразным представляет выпуск евробондов Национальным банком Узбекистана и Ipoteka Bank. Банки с государственной долей будут поэтапно проданы стратегическим инвесторам. Если не продадим, не будет развития. Потому что без инвестора нет развития. Поэтому мы начали работу в этом направлении, скоро выйдут решения», — заявил президент. При этом, по его словам, в Узбекистане ждут «добросовестных и честных инвесторов из развитых стран».
«Важно формировать доверие населения к банкам и полностью исключить вмешательство в деятельность банков со стороны. Никто не должен вмешиваться в деятельность банков — ни министерство, ни хокимият. Банк должен быть независимым. Банк должен развиваться, повышать уровень качества услуг, внедрять новые продукты только в интересах своих клиентов», — сказал он.
Новый Узбекистан
Мирзиеев отметил, что три года назад страна начала «судьбоносную работу по глубокой модернизации и обновлению». «На этом пути, опираясь на огромный интеллектуальный потенциал, силы и возможности нашего народа, мы достигли первых, но очень важных и весомых результатов. Теперь нам предстоит закрепить этот успех, решительно идти вперед, к достижению еще более высоких рубежей», - сказал он.
Президент Узбекистана уверен, что «реформы и преобразования в стране приобрели необратимый характер и вступают в решающую фазу».
«Главным критерием всей нашей деятельности становится реальный результат. В этом плане 2020 год станет для всех нас особым экзаменом, годом испытания на прочность и возросшей ответственности», - сказал он.
Шавкат Мирзиеев стал исполняющим обязанности президента Узбекистана в начале сентября 2016 года, после смерти первого президента страны Ислама Каримова. Мирзиеев проводит политику большей открытости страны, привлечения в Узбекистан инвестиций.