Мирзиеев обещает не останавливаться

Борьба с бедностью и реформирование прописки

Узбекистан разработает программу сокращения бедности совместно со Всемирным банком, ПРООН и другими международными институтами, анонсировал Мирзиеев. По его словам, на борьбу с бедностью будет направлено $700 млн.

Президент также сообщил, что зарплаты, пенсии и пособия будут повышаться с опережением темпов инфляции, а критерии назначения пособий станут прозрачными.

Мирзиёев поручил правительству реформировать систему прописки до 1 апреля 2020 года. До настоящего времени она оставалась одной из самых жестких на постсоветском пространстве, почти лишая граждан возможности для переезда.

Президент, сообщила Gazeta.uz, отметил существующий разрыв между регионами, где сконцентрировано трудоспособное население, и регионами, где имеются возможности для трудоустройства. Решением этой проблемы он видит либерализацию внутренней миграции.

«По этой причине до 1 апреля 2020 года правительству и парламенту поручено реформировать систему „прописки“, изучить международный опыт и разработать конкретные предложения», — подчеркнул он.

Присутствующие в зале встретили эти слова громкими и продолжительными аплодисментами, пишет издание.

«Эти аплодисменты говорят о том, насколько сложная эта проблема. Мы держали ноги своих граждан в кандалах и не решали эту проблему 30 лет, это правда. [Реформирование системы прописки] — это справедливость. Если мы не создадим законную основу для того, чтобы люди могли получить прописку в любом городе республики и работали там, где пожелают, то словами этот вопрос не решить», — заявил президент.