Отставка со множеством неизвестных

В субботу утром президент Касым-Жомарт Токаев прекратил депутатские полномочия спикера сената Дариги Назарбаевой. Ни президент, ни спикер до сих пор ни слова не сказали о причинах отставки – Токаев ограничился короткой благодарностью, Назарбаева вообще ничего не комментировала. Сама отставка не похожа ни на одну другую смену председателя палаты в истории Казахстана.
Экстраординарная и неожиданная
Про отставку Дариги Назарбаевой известно мало. Ясно только, что отставка свершилась и она является экстраординарной. Так полномочия спикеров сената еще не прекращали.
В истории страны сенат возглавляли шесть человек, включая Токаева – он руководил палатой дважды. И был только один раз, когда сенат остался без руководителя на один день – было это в прошлом году, когда президент Нурсултан Назарбаев полномочия сложил, спикер сената Касым-Жомарт Токаев полномочия президента принял, а палата избрала нового спикера только на следующий день – им стала Дарига Назарбаева.
Во всех остальных случаях отставка спикера сената проходила вполне буднично: в палату прибывал президент или его представитель, они сообщали, что действующий председатель палаты займет новый важный пост и просили депутатов проводить его аплодисментами. Поскольку пять из шести спикеров сената были из числа депутатов, назначенных президентом, заседанию палаты, где выбирали нового спикера, предшествовало издание указа о назначении депутатом какого-то тяжеловеса. Затем депутаты выбирали его спикером.
В этот раз порядок оказался совершенно иным. В четверг Дарига Назарбаева провела пленарное заседание сената, на котором выступала с целым рядом разнообразных предложений и замечаний: от необходимости сохранения усиленного патрулирования городов после снятия режима ЧП до контроля за лечением наркозависимых. В субботу утром – за пять дней до следующего пленарного заседания Токаев подписал указ о прекращении полномочий спикера.
Летом в Казахстане должны быть избраны 17 новых сенаторов вместо тех, чьи полномочия заканчиваются, спикер мог бы поменяться после выборов, но, очевидно, что и этого момента ждать не стали.
При этом пресс-службы Токаева и Назарбаевой ничего не сообщали об их формальной встрече в последние недели. Подала ли спикер прошение об отставке, было ли принято решение о ее переходе на новую работу, чем вызвана срочность отставки – все эти вопросы остаются без ответа.
Что дальше?
Главных вопросов сейчас два – получит ли новый пост Дарига Назарбаева и кто станет спикером сената? Есть также ряд сопутствующих: например, когда депутаты будут избирать председателя палаты.
Два сенатора, с которыми удалось связаться в субботу и для которых новость об отставке тоже оказалась неожиданной, как и для всех остальных, сказали, что ожидают пленарного заседания в воскресенье, но уверенности в этом у них нет.
Нет никакой ясности и в вопросе о том, кто станет спикером сената – формально вторым человеком в государственной иерархии. Именно председатель сената может занять пост президента в случае отставки президента – процесс страна разглядела в прошлом году во время ухода Нурсултана Назарбаева.
Токаев обновил свой президентский список сенаторов в августе прошлого года и, возможно, спикер будет выбран из тех депутатов, которые уже работают в палате. Но больше шансов, что имя будущего спикера будет понятно после того, как Токаев назначит нового депутата – вместо Дариги Назарбаевой.
Относительно будущего теперь уже бывшего спикера ясности ничуть не больше – сама она до сих пор никак не прокомментировала свою неожиданную отставку. Вариантов, по сути, несколько: переход Назарбаевой в исполнительную власть, ее активное участие в предвыборной кампании в мажилис (выборы должны пройти в начале следующего года), либо уход из общественного поля на какое-то время.
Год в кресле спикера
Дарига Назарбаева пробыла депутатом сената чуть меньше четырех лет, спикером палаты – чуть больше года. В последние месяцы наблюдатели указывали на то, что спикер чрезвычайно активизировалась и выступает с целыми порциями предложений для исполнительной власти, нередко - с критикой правительства.
Неожиданного в такой активности мало – Назарбаева была также активна и в оба периода работы в мажилисе и во время работы правительства, комментируя события в стране нередко вразрез с официальной линией.
Тем не менее такая активность на посту спикера сената – втором на значимости в стране – стала восприниматься наблюдателями иначе. Сама Назарбаева крайне редко комментировала свое политическое будущее и планы, а в последние годы не дала ни одного большого интервью.
Очевидно, что на часть вопросов, которые возникли после отставки Дариги Назарбаевой ответы через какое-то время все же будут получены. Точно так же понятно, что часть останется без ответа навсегда. В Казахстане в скором будущем политика вряд ли станет публичной, сегодняшняя отставка спикера и отсутствие понимания ее причин – лишь еще одно тому подтверждение.