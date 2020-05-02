Отставка со множеством неизвестных

Экстраординарная и неожиданная

Про отставку Дариги Назарбаевой известно мало. Ясно только, что отставка свершилась и она является экстраординарной. Так полномочия спикеров сената еще не прекращали.

В истории страны сенат возглавляли шесть человек, включая Токаева – он руководил палатой дважды. И был только один раз, когда сенат остался без руководителя на один день – было это в прошлом году, когда президент Нурсултан Назарбаев полномочия сложил, спикер сената Касым-Жомарт Токаев полномочия президента принял, а палата избрала нового спикера только на следующий день – им стала Дарига Назарбаева.

Во всех остальных случаях отставка спикера сената проходила вполне буднично: в палату прибывал президент или его представитель, они сообщали, что действующий председатель палаты займет новый важный пост и просили депутатов проводить его аплодисментами. Поскольку пять из шести спикеров сената были из числа депутатов, назначенных президентом, заседанию палаты, где выбирали нового спикера, предшествовало издание указа о назначении депутатом какого-то тяжеловеса. Затем депутаты выбирали его спикером.

В этот раз порядок оказался совершенно иным. В четверг Дарига Назарбаева провела пленарное заседание сената, на котором выступала с целым рядом разнообразных предложений и замечаний: от необходимости сохранения усиленного патрулирования городов после снятия режима ЧП до контроля за лечением наркозависимых. В субботу утром – за пять дней до следующего пленарного заседания Токаев подписал указ о прекращении полномочий спикера.

Летом в Казахстане должны быть избраны 17 новых сенаторов вместо тех, чьи полномочия заканчиваются, спикер мог бы поменяться после выборов, но, очевидно, что и этого момента ждать не стали.