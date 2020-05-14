Беларусь в августе выберет президента. Чем будут отличаться эти выборы от предыдущих?

Кризис «традиционной оппозиции»

Нынешняя президентская кампания будет проходить на фоне острого экономического кризиса, которого не было в 2015 году и конечно на фоне пандемии коронавируса. Казалось бы, отличный шанс для оппозиционных политиков набирать очки на протестных настроениях в обществе. Но политический обозреватель Артём Шрайбман считает, что оппозиция оказалась к кампании 2020 года не готова.

«Мы видим это и в человеческих ресурсах, и в финансовых, и вообще по креативу. Мы видим парад отказов участвовать в выборах среди «традиционных» представителей оппозиции, кроме «Говори правду». Единственное, что теперь может сделать оппозиция — призвать сидеть дома. «Народный карантин» - это стратегия довольно страусиная, и непонятно, какие у неё перспективы», - отмечает эксперт.

Партия Белорусский народный фронт (БНФ) и Белорусская партия левых «Справедливый мир» отказались от участия в выборах. Правоцентристская коалиция после сворачивания праймериз по выбору «единого» кандидата объявила, что зарегистрирует «единую» инициативную группу, но только чтобы легализовать свои протестные акции. Уже выдвигавшийся в президенты Николай Статкевич и его команда с самого начала заявили о регистрации инициативной группы исключительно для того, чтобы получить право легально проводить пикеты на улицах.

IT-президент для IT-страны?

В конце 2015 года из изолятора в Минске после 9 месяцев за решёткой вышел IT-предприниматель Виктор Прокопеня. Именно его называют идеологом декрета №8 «О развитии цифровой экономики», который принимается через два года, в декабре 2017-го. Ещё через год Лукашенко по инерции называет айтишников «яйцеголовыми». Но в тоже время говорит о Беларуси как об ІТ-стране.

Айтишники превращаются в обществе в отдельный класс. Считается, что политика их не интересует. Но всё относительно. Не интересует, пока Беларусь становится всё более и более комфортной страной для работы и для того, чтобы тратить заработанные деньги. Но что, если страна пойдёт не в том направлении? А что, если она уже более четверти века движется в неверном направлении?

Последний тезис — из текста создателя Парка высоких технологий Валерия Цепкало, в котором он заявляет о президентских амбициях. В декабре 2017 года Цепкало уже не работал в Парке высоких технологий (ПВТ – особый налогово-правовой режим, созданный для развития IT-отрасли - V), одним из основателей которого он был. Что стало причиной его увольнения — никто не пояснил.

Бывший дипломат и топ-менеджер ПВТ, Цепкало заявляет, что за его выдвижением не стоит ни одна IT-компания. Но всем хорошо понятно, что если у кого и есть деньги на полноценную президентскую кампанию, так это у айти-бизнеса.

Именно за кампанией Валерия Цепкало интереснее всего будет наблюдать политическому обозревателю Александру Класковскому: «Появился фактор Цепкало - впервые с 2006 года на выборах, возможно, будет представитель номенклатуры. Есть ли у него команда, сумеет ли он собрать подписи и до какого этапа он дойдёт, это неизвестно. Но его появление — это единственное, что добавляет интерес к этой компании».

Ютуб-блогеры

Сейчас это уже сложно представить, но в 2015-м в социальных сетях ещё не было такой функции, как «прямой эфир». Возможность делать «стримы» пользователи «Фейсбука» и «Ютуба» получили только три с половиной года назад. Первые белорусские «социальные видеоблогеры» набирали себе подписчиков на прямых эфирах по «тунеядской» теме.

Сегодня ютуб-блогеры стали заметными игроками в белорусском информпространстве. И власть их тоже заметила: в день, когда были назначены выборы-2020, были задержаны сразу несколько белорусских видеоблогеров.

Один из них — автор канала «Страна для жизни» Сергей Тихановский - заявил о президентских амбициях. Сегодня у него почти 180 тысяч подписчиков, причём более 30 тысяч прибавилось после задержания.

Желание побороться за президентское кресло также озвучил видеоблогер Павел Спирин, имеющий канал почти с 30 тысячами подписчиков. Спирин стал известен после того, как опубликовал документальную ленту «Отчим», где критиковал Александра Лукашенко. У этого видео сейчас более 1 млн просмотров.