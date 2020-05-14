Беларусь в августе выберет президента. Чем будут отличаться эти выборы от предыдущих?

Михась Ильин, Еврорадио
Нынешние президентские выборы в Беларуси, назначенные на 9 августа, не будут похожими на предыдущие. Избирательная кампания будет невероятно короткой, и почти вся придется на лето. А на то, чтобы собрать и зарегистрировать инициативные группы, ЦИК и депутаты палаты представителей оставили потенциальным кандидатам всего чуть больше недели. Еврорадио вместе с белорусскими экспертами сравнивает нынешнюю избирательную кампанию с предыдущей.
Кризис «традиционной оппозиции»
Нынешняя президентская кампания будет проходить на фоне острого экономического кризиса, которого не было в 2015 году и конечно на фоне пандемии коронавируса. Казалось бы, отличный шанс для оппозиционных политиков набирать очки на протестных настроениях в обществе. Но политический обозреватель Артём Шрайбман считает, что оппозиция оказалась к кампании 2020 года не готова.
«Мы видим это и в человеческих ресурсах, и в финансовых, и вообще по креативу. Мы видим парад отказов участвовать в выборах среди «традиционных» представителей оппозиции, кроме «Говори правду». Единственное, что теперь может сделать оппозиция — призвать сидеть дома. «Народный карантин» - это стратегия довольно страусиная, и непонятно, какие у неё перспективы», - отмечает эксперт.
Партия Белорусский народный фронт (БНФ) и Белорусская партия левых «Справедливый мир» отказались от участия в выборах. Правоцентристская коалиция после сворачивания праймериз по выбору «единого» кандидата объявила, что зарегистрирует «единую» инициативную группу, но только чтобы легализовать свои протестные акции. Уже выдвигавшийся в президенты Николай Статкевич и его команда с самого начала заявили о регистрации инициативной группы исключительно для того, чтобы получить право легально проводить пикеты на улицах.
IT-президент для IT-страны?
В конце 2015 года из изолятора в Минске после 9 месяцев за решёткой вышел IT-предприниматель Виктор Прокопеня. Именно его называют идеологом декрета №8 «О развитии цифровой экономики», который принимается через два года, в декабре 2017-го. Ещё через год Лукашенко по инерции называет айтишников «яйцеголовыми». Но в тоже время говорит о Беларуси как об ІТ-стране.
Айтишники превращаются в обществе в отдельный класс. Считается, что политика их не интересует. Но всё относительно. Не интересует, пока Беларусь становится всё более и более комфортной страной для работы и для того, чтобы тратить заработанные деньги. Но что, если страна пойдёт не в том направлении? А что, если она уже более четверти века движется в неверном направлении?
Последний тезис — из текста создателя Парка высоких технологий Валерия Цепкало, в котором он заявляет о президентских амбициях. В декабре 2017 года Цепкало уже не работал в Парке высоких технологий (ПВТ – особый налогово-правовой режим, созданный для развития IT-отрасли - V), одним из основателей которого он был. Что стало причиной его увольнения — никто не пояснил.
Бывший дипломат и топ-менеджер ПВТ, Цепкало заявляет, что за его выдвижением не стоит ни одна IT-компания. Но всем хорошо понятно, что если у кого и есть деньги на полноценную президентскую кампанию, так это у айти-бизнеса.
Именно за кампанией Валерия Цепкало интереснее всего будет наблюдать политическому обозревателю Александру Класковскому: «Появился фактор Цепкало - впервые с 2006 года на выборах, возможно, будет представитель номенклатуры. Есть ли у него команда, сумеет ли он собрать подписи и до какого этапа он дойдёт, это неизвестно. Но его появление — это единственное, что добавляет интерес к этой компании».
Ютуб-блогеры
Сейчас это уже сложно представить, но в 2015-м в социальных сетях ещё не было такой функции, как «прямой эфир». Возможность делать «стримы» пользователи «Фейсбука» и «Ютуба» получили только три с половиной года назад. Первые белорусские «социальные видеоблогеры» набирали себе подписчиков на прямых эфирах по «тунеядской» теме.
Сегодня ютуб-блогеры стали заметными игроками в белорусском информпространстве. И власть их тоже заметила: в день, когда были назначены выборы-2020, были задержаны сразу несколько белорусских видеоблогеров.
Один из них — автор канала «Страна для жизни» Сергей Тихановский - заявил о президентских амбициях. Сегодня у него почти 180 тысяч подписчиков, причём более 30 тысяч прибавилось после задержания.
Желание побороться за президентское кресло также озвучил видеоблогер Павел Спирин, имеющий канал почти с 30 тысячами подписчиков. Спирин стал известен после того, как опубликовал документальную ленту «Отчим», где критиковал Александра Лукашенко. У этого видео сейчас более 1 млн просмотров.
Парад кандидатов
О своём намерении выдвинуться в президенты уже заявили 15 человек. Кого из них в итоге зарегистрирует ЦИК — непонятно. Но вполне возможно, что выборы 2020-го будут больше напоминать выборы 2010-го, когда в бюллетенях было десять фамилий. В 2015-м их было всего четыре.
12 мая о намерении идти в президенты заявил банкир Виктор Бабарико. «Выдвижение Бабарико и Цепкало, если это их личная инициатива (а я склоняюсь именно к этой версии), — это симптом брожения в элитах, — считает Артём Шрайбман. — Они, будучи формально внесистемными — бывший чиновник и глава банка, — отражают мнение немалой части топового бизнеса и номенклатуры, которых просто по-человечески достало».
«Сбор подписей во время чумы»
Уже сейчас наблюдатели сходятся в том, что собрать 100 тысяч подписей потенциальным кандидатам в президенты будет очень трудно. Об опасности сбора подписей на фоне эпидемии коронавируса говорит один из лидеров правоцентристской коалиции Юрий Губаревич.
«Всё упирается в наличие у кандидата трёх тысяч человек, которые это будут делать. Если у него только одна тысяча, то сложно будет собрать даже за человека, который перед этим подарит каждому жителю Беларуси новый холодильник», — считает политический активист, который занимался и руководил сбором подписей за оппозиционных кандидатов во время кампаний 2001, 2006 и 2010 годов.
«Сбор подписей будет проходить в пик заболевания коронавирусом. По большинству прогнозов, он случится как раз во второй половине мая-начале июня. Поэтому люди неохотно будут пускать в квартиру каких-то сборщиков подписей. В таких условиях собрать 100 тысяч подписей будет очень трудно, а может и вообще невозможно для всех оппонентов Лукашенко. Думаю, на это и есть расчёт: если никто не соберёт, то сама команда Лукашенко выберет, кого записать в избирательный бюллетень в качестве спарринг-партнёра», — считает политический обозреватель Валерий Карбалевич.
Число зараженных коронавирусом в Беларуси уже перевалило за 25 тысяч. Полноценный карантин страна не вводила.
Что станет “новой Украиной”?
Артём Шрайбман напоминает, что во время выборов пять лет назад Лукашенко активно использовал тезис «Хотите, чтобы было как в Украине?»:
«В 2015 году власти могли проще пройти те выборы идеологически, так как под боком был опыт Украины. Был запрос на мир и стабильность, который активно эксплуатировали власти, компенсируя этим уже тогда плохие экономические показатели. Но сегодня это уже не актуально. Властям трудно будет придумать повестку дня, которая была бы убедительной, - считает политобозреватель. - Условно говоря, программу Лукашенко будет не так просто написать - много достижений нет ни в одном измерении: ни в экономике, ни в борьбе с пандемией, ни в отношениях с соседями. Возможно, попытается играть в защитника суверенитета, но я не уверен, насколько эта тема сейчас актуальна для большинства белорусов, учитывая более острые проблемы».
У Валерия Карбалевича есть ответ на вопрос, что в этом году станет для Лукашенко «новой Украиной»: «Фактором, с помощью которого Лукашенко может оправдаться, будет коронавирус. Лукашенко будет говорить: не я виноват, что у нас такие зарплаты и пенсия. Это мировая проблема, во всём мире экономика упала. Насколько это сработает? Думаю, в некотором смысле это действительно так. А на то, что проблемы начались в Беларуси до коронавируса, никто не будет обращать внимания».
Летом не до выборов
Впервые с 1994 года выборы назначены на лето. В 2001 году, когда президента выбирали 9 сентября, избирательная кампания тоже почти полностью выпала на лето. Но три последующих кампании проводились весной, зимой и осенью соответственно.
По словам Карбалевича, у Лукашенко очень слабый рейтинг, поэтому власти не заинтересованы в том, чтобы люди вообще пришли на избирательные участки:
«Смотрите, какую дату они выбрали: 9 августа. Власти могли выбрать 30 августа, как об этом ранее говорила [председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси Лидия] Ермошина. 30 августа студенты уже будут в общежитиях, а родители приедут из отпуска, чтобы детей готовить к школе. А 9 августа люди будут в отпусках. Думаю, что третья часть населения будет в это время сидеть где-то на море, когда откроются границы. Те люди, которые ездят отдыхать, - это отчасти не электорат Лукашенко. Да и уличные протесты в такую дату маловероятны».
Рейтинг Лукашенко
В 2015 году, несмотря на определённые проблемы, Лукашенко был на коне. Какой у него сейчас электоральный рейтинг — никто точно не знает, исследования на эту тему если и проводятся, то не публикуются. Но даже если рейтинг и вправду мал, то главе государства до этого нет дела.
"Народ, безусловно, недоволен (...). Снова обваливаются зарплаты из-за роста курса доллара. И конечно многие недовольны тем, как Лукашенко себя ведёт и заявляет в контексте пандемии. Думаю, он обидел значительную часть своего традиционного электората, когда говорил, что сами виноваты те, кто умер, потому что не надо было ходить по улице, и кто-то там многовато весил", - отмечает Александр Класковский.
"А что касается возможных протестов, то их постараются задушить в зародыше, что в принципе уже сейчас делается", - заключает Класковский.
Материал подготовлен и опубликован белорусским изданием Еврорадио - партнером Vласти по Медиасети.