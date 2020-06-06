Митинг в Алматы 6 июня: протест на фоне дезинфекции

О своем намерении выйти на акцию протеста 6 июня заявили две не связанные друг с другом политические организации – находящаяся в процессе создания Демократическая партия и Демократический выбор Казахстана (ДВК), движение, которое в 2018 году суд признал экстремистским и запретил, что вызвало критику со стороны как казахстанских, так и международных правозащитных организаций.

В качестве требований митинга Демпартия выдвинула отмену кредитных задолженностей казахстанцев, принципиальный отказ от продажи земли иностранцам и освобождение всех политических заключенных.

Лидер ДВК Мухтар Аблязов, находящийся в эмиграции во Франции, 3 июня написал у себя в Facebook пост, в котором озвучил требования митинга, разделив их на экономические и политические. К первым он отнес выплату «каждому гражданину Казахстана по 50 тыс. тенге, включая младенцев за 4 месяца» и выплату процентов по кредитам физических и юридических лиц за 4 месяца, а ко вторым – освобождение политзаключенных и «смену политического режима Назарбаева».

Около 11 часов на перекрестке проспектов Абая и Назарбаева собираются порядка 30 человек, у части из них в руках плакаты. Они возмущаются тем, что их не пропускают ко Дворцу Республики, ссылаясь на карантин. Дезинфекторы разводят руками, полиция молчит.