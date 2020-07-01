Беларусь в очереди за свободой

В марте 2020 года от президентских выборов в Беларуси никто ничего не ждал. Это шестые выборы Александра Лукашенко, он находится у власти уже четверть века, праймериз оппозиции провалились и единого альтернативного кандидата не появилось. Но что-то пошло не так. Случился коронавирус, который стал катализатором протестных настроений, и эти выборы стали совсем не похожи на все предыдущие.
Коронапсихоз
Когда началась пандемия коронавируса, все страны начали принимать меры: где-то жесткие карантины, где-то призывать людей соблюдать социальное дистанцирование (как в Швеции). Но в Беларуси вирус решили не замечать. Лукашенко назвал его психозом и предлагал спасаться от вируса водкой, баней, работой на тракторе и игрой в хоккей. На фоне этого появлялась информация о вспышках в разных городах Беларуси и первых смертях от вируса.
Карантин в стране не вводили, а Лукашенко смерти от коронавируса не признавал: «У нас в стране не умер ни один человек от коронавируса. Ни один! Они умерли от букета хронических болезней, которые у них были». Про погибших он говорил: «А как можно жить со 135 кг весом?». И, кажется, в этом была его ошибка.
«Многие недовольны тем, как Лукашенко себя ведёт и заявляет в контексте пандемии. Думаю, он обидел значительную часть своего традиционного электората, когда говорил, что сами виноваты те, кто умер, потому что не надо было ходить по улице, и кто-то там многовато весил…» — говорит политический обозреватель Александр Класковский.
Самоорганизация
Врачам не хватало средств защиты. Деньги на них начали собирать всей страной — к сегодняшнему дню собрали более $330 тысяч. Оказалось, что горизонтальной самоорганизации в Беларуси многие государства могут позавидовать. Волонтеры делали закупки и доставляли их по запросам в больницы. Команда #BYCOVID19 в рекордные сроки организовала сложную логистику и доставала каким-то невероятным способом респираторы, защитные костюмы и другие нужные врачам вещи. Власти же не разрешали медикам признавать нехватку средств защиты и иногда даже вынуждали отказываться от помощи.
Таким же образом организовались инициативные группы участников президентских выборов, пикеты солидарности с блогером Сергеем Тихановским и сбор денег на штрафы задержанным.
А ещё белорусы создали инициативу «Честные люди» и выдвинули своих кандидатов в местные избиркомы. Обычно в них входят только проверенные люди, которые «правильно» считают голоса. Из двух тысяч волонтеров инициативы в белорусские участковые избирательные комиссии в итоге прошли только двое.
Выборы пройдут на три недели раньше, чем ожидалось — 9 августа. Впервые с 1994 года выборы назначили на лето. Это время считается неудачным для голосования — электорат разъезжается по отпускам и на дачи, а студенты уезжают из общежитий домой, и их невозможно загнать на досрочное голосование.
Было сделано все, чтобы снизить шансы альтернативных кандидатов. Дату объявили 8 мая, а уже 15 мая заканчивался срок регистрации инициативных групп. Создать и зарегистрировать инициативную группу за такой короткий срок было сложно, а собрать необходимые 100 тысяч подписей для выдвижения во время эпидемии вообще казалось нереальной задачей. Но как минимум три основных конкурента Лукашенко смогли собрать значительно больше.
Кандидаты, которым есть что терять
Валерий Цепкало, IT-шник и экс-дипломат
В день, когда назначили дату выборов, о своем участии в них объявил Валерий Цепкало. Он, что называется, человек из системы. Цепкало бывший дипломат, был в команде Лукашенко, создатель и руководитель Белорусского Парка высоких технологий. Это что-то вроде российского “Сколково”, только реально работающий и успешный проект. В инициативную группу Цепкало вошли 884 человека. Доверенным лицом бывшего главы ПВТ стал Андрей Ланкин из Wargaming (компания, создающие знаменитые игры, например, World of tanks). Его команда заявила, что смогла собрать 220 тысяч подписей.
30 июня ЦИК Беларуси отказал Цепкало в регистрации, заявив, что забраковал большую часть собранных в его поддержку подписей. Команда кандидата заявила, что намерена обжаловать это решение. А еще двумя днями ранее появилась информация, что некий гражданин Турции пожаловался на действия Цепкало и правоохранительные органы начали проверку в его отношении.
Светлана Тихановская, жена ютуб-блогера Сергея Тихановского
Сергей Тихановский - автор и ведущий популярного блога «Страна для жизни» с 238 тысячами подписчиков (до его задержания было 80 тысяч) и 30 миллионами просмотров (очень много для 10-миллионной Беларуси). Его иногда сравнивают с российским политиком и блогером Алексеем Навальным за резкость высказываний. Символом его кампании стал тапок и усатый таракан, которого этим тапком надо прогнать. Идти в президенты планировал он. Задолго до начала выборной кампании Тихановский ездил по стране и общался с людьми в прямом эфире. Во время одной из таких поездок его задержали, а позднее обвинили в уголовном правонарушении и оставили под арестом. ЦИК отказался принимать заявление о регистрации инициативной группы, и тогда его от своего имения подала жена блогера Светлана Тихановская. В состав группы вошли 252 человека. Они заявляют, что собрали необходимые 100 тысяч подписей.
Виктор Бабарико, экс-глава «Белгазпромбанка»
Виктор Бабарико, бывший глава «Белгазпромбанка», также неожиданно объявил о своем намерении баллотироваться. Бабарико — меценат и учредитель благотворительного фонда «Шанс», он профинансировал издание 15 000 экземпляров пятитомника Светланы Алексиевич для библиотек, «Белгазпромбанк» выкупил за границей и вернул в Беларусь подлинник Библии Франциска Скорины, картины Марка Шагала и Хаима Сутина. Теперь его обвиняют в попытке вывезти эти картины из страны.
Бабарико человек обеспеченный. За 2019 год он задекларировал доход чуть более $191 тысяч. А еще наличные и облигации Минфина в сумме почти $500 тысяч.
В инициативную группу Бабарико записались около 9 тысяч человек и они побили все рекорды белорусских выборов — собрали в его поддержку 434 985 подписей. Это абсолютный рекорд в истории независимой Беларуси. Больше собирал только Лукашенко, довольно понятно как.
Все собранные подписи Бабарико сдать не смог. 18 июня, по дороге в избирком кандидата и его сына Эдуарда, который возглавляет предвыборный штаб отца, задержали и посадили в СИЗО КГБ. Им предъявили обвинения в связи с делом “Белгазпромбанка” — какие именно, силовики не говорят.
Репрессии до выборов
Раньше в Беларуси кандидатов в президенты сажали в тюрьму после выборов. Так было в 2006 году, в 2010 после брутального разгона акции протеста сразу после закрытия участков для голосования были задержаны почти все альтернативные кандидаты в президенты. Но в этом году всё началось намного раньше.
В СИЗО сидит муж Светланы Тихановской. Его обвиняют в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Задержали Тихановского после провокации на одном из пикетов в Гродно (областной центр на западе Беларуси). То что это была провокация не вызывает практически никаких сомнений. На видео четко видно, как девушка цепляется к Тихановскому, он говорит, что это провокация и уходит. Девушка жалуется милиции, что блогер не отвечает на ее вопросы и милиция сразу же начинает задерживать Тихановского. В потасовке один из милиционеров картинно падает, после появляется ОМОН и всех «вяжет». На даче матери Тихановского проводят три обыска и только с третьего раза находят за диваном $900 тысяч.
Еще увлекательнее история с репрессиями против Бабарико, его друзей и «Белгазпромбанка». Лукашенко потребовал у силовиков разобраться с «жирными буржуями». После этих слов в банке начались обыски и там нашли… деньги! Еще в банке нашли картины, которые банк вернул в страну. Теперь картины изъяли и выставочный зал пустует. Из банковских ячеек изъяли ценности и валюту. А руководить банком без одобрения акционеров назначили экс-главу Нацбанка Беларуси Надежду Ермакову. Большая часть акций банка принадлежит российским «Газпрому» (49,818%) и «Газпромбанку» (49,818%). «Газпром» заявил, что действия белорусских властей нарушают белорусские законы и затрагивают интересы российских акционеров.
У друзей Бабарико также нашли крупные суммы наличных. Позже Бабарико заявил, что это его деньги на хранении и отразил их в своей декларации. Всего по делу «Белгазпромбанка» задержали 15 человек. Вместе с Бабарико задержали и его сына, который организовал краудфандинговую платформу MolaMola. На ней собирали деньги, в том числе на помощь медикам. В доме Бабарико прошло несколько обысков, на последнем простукивали стену и искали тайную комнату.
Сам Бабарико называл себя эффективным менеджером. Он признался в интервью каналу «Редакция», что в последний момент, боясь всё потерять, хотел было отказаться от участия в выборах, но решил идти. К арестам команда Бабарико готовилась, у них есть все доверенности и записанные обращения кандидата к людям. Правозащитные организации Беларуси называют преследование политически мотивованным.
Очереди за свободой
Очереди стали символом этой президентской кампании. Люди становились в километровые очереди в Минске, чтобы поставить подпись за альтернативных кандидатов, подписывались сразу за всех. В городах поменьше тоже были очереди и это уникальная ситуация.
После ареста Бабарико очереди начали выстраиваться вдоль главных улиц столицы. Людей разгонял и задерживал ОМОН. Потом власти решили закрыть магазин, который продавал сувениры и одежду с национальными символами и майки с надписью “ПСИХО3%”. К магазину выстроилась очередь, чтобы успеть закупиться до закрытия. Её приехал разгонять ОМОН. На следующий день выстроилась очередь еще больше.
Потом в Минске из кранов пошла вода с очень неприятным йодистым запахом. Власти вели себя как в сериале «Чернобыль». Вечером говорили, что всё в норме, ночью предупредили, что воду пить нельзя, утром снова сказали, что все хорошо, а днем объявили, что воду из крана пить запрещено. Люди выстроились в очереди за водой, которую начали подвозить в цистернах. Теперь в Минске шутят, что «Лукашенко кто-то очень подгадил».
«Саша 3%»
У Лукашенко сейчас рекордно низкие рейтинги. Социологические опросы в Беларуси, если и проводят, то их результаты не публикуют. Несколько самых популярных в Беларуси интернет порталов решили провести опросы о том, кого поддерживают читатели. В большинстве опросов Лукашенко набрал максимум 6%, а где-то 3% и это стало мемом. Даже Яндекс-помощник знает, кто такой «Саша 3%». Да и сам Лукашенко знает. Он недавно высказался на эту тему и явно обиделся.
В Телеграм-каналы просочился результат опроса по уровню доверия Лукашенко, который проводил в марте (еще до эпидемии и сбора подписей) Институт социологии Национальной академии наук. Уровень доверия Александру Лукашенко в столице составил всего 24%. Директор Института признал правдивость этой информации.
А сколько же было раньше? На выборах в 2010 году, когда последний раз были массовые протесты и много кандидатов, те же опросы в интернете давали Лукашенко под 13%, а независимый институт НИСЭПИ - 51,1%.
Государственная социология рисовала больший процент, но тогда результаты публиковались, сейчас они даже не пытаются опровергать цифры опросов в интернете. СМИ рекомендовали больше не проводить опросов, потому что власти могут посчитать их социологическими исследованиями, проведенными без лицензии, а это нарушение закона.
Политика пришла в Инстаграм
Задержание Виктора Бабарико стало последней каплей даже для самых аполитичных. Остаться в стороне от этих событий не смогли белорусские звезды, которые раньше практически не высказывались на тему политики.
Певица и видеоблогер Лера Яскевич опубликовала в Инстаграме обращение к своим 300 тысячам подписчиков, рэпер Бакей ранее ни в своем творчестве, ни в интервью против действующей власти не высказывался, но тут даже он записал для Инстаграма видеообращение, белорусская певица, участница «Фабрики звезд» Рита Дакота опубликовала в Инстаграме видео, где она читает стих про Беларусь. Лидер одного из самых популярных белорусских рэп-коллективов Олег ЛСП в сторис в Инстаграме поделился постом из аккаунта Виктора Бабарико. Еще один участник ЛСП Пётр Клюев в сторис опубликовал фотографию жесткого задержания в Ганцевичах с подписью «Вот так в Беларуси власти подавляют мирное инакомыслие». Катя Иванчикова из поп-группы IOWA опубликовала короткое видео, где она поёт песню «Маякни мне», пост заканчивается словами «Я с тобой всем сердцем, моя Беларусь!». Лёва из группы «Би-2» в Инстаграме сказал, что следит за ситуацией в Беларуси с надеждой. Известная белорусская баскетболистка Елена Левченко поддержала Виктора Бабарико, фристайлистка Александра Романовская сравнила избирательную кампанию с несправедливым судейством в спорте. Топовый резидент Comedy club белорус Андрей Скороход снял пародийный сериал на Лукашенко в стиле фильма «Борат» и прочитал стихотворение Янки Купалы.
А гитариста группы Intelligency Евгения Мурашко жестко задержали во время «Цепи солидарности». У их трека «Август» почти 20 млн просмотров на Youtube и он стал хитом в TikTok.
Возможно ли влияние внешних сил?
Александр Лукашенко заявил, что в белорусские внутренние дела вмешиваются из-за рубежа. Представители ЕС, а также посольства Великобритании и США, в ответ на задержания потенциальных кандидатов и участников мирных акций протеста призвали Беларусь соблюдать права человека.
Возможно, все ждут результатов выборов. Как и Россия. Но что будет потом?
«Кремль пойдет на какие-то действия только в условиях дестабилизации в самой Беларуси. Какая это должна быть дестабилизация — пока сказать сложно, однако если она начнется, то нет сомнения, что Кремль будет действовать таким же образом, как во время Майдана в Украине. А тогда он действовал сложным образом. Публично Януковича толкали на использование силы, а потом была проведена рейдерская атака. Можно представить себе подобную историю с Беларусью, но вряд ли это будет танковый бросок. Никто не будет «завоевывать» Беларусь. Но гибридный проект с дестабилизацией возможен. Я думаю, что в близких к Кремлю кругах, которые предлагают различные проекты, такой проект с дестабилизацией написан”, - говорит в интервью Еврорадио Александр Морозов, политолог и исследователь Академического центра изучения России имени Бориса Немцова при Карловом университете (Прага).