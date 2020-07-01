Беларусь в очереди за свободой

Коронапсихоз

Когда началась пандемия коронавируса, все страны начали принимать меры: где-то жесткие карантины, где-то призывать людей соблюдать социальное дистанцирование (как в Швеции). Но в Беларуси вирус решили не замечать. Лукашенко назвал его психозом и предлагал спасаться от вируса водкой, баней, работой на тракторе и игрой в хоккей. На фоне этого появлялась информация о вспышках в разных городах Беларуси и первых смертях от вируса.

Карантин в стране не вводили, а Лукашенко смерти от коронавируса не признавал: «У нас в стране не умер ни один человек от коронавируса. Ни один! Они умерли от букета хронических болезней, которые у них были». Про погибших он говорил: «А как можно жить со 135 кг весом?». И, кажется, в этом была его ошибка.

«Многие недовольны тем, как Лукашенко себя ведёт и заявляет в контексте пандемии. Думаю, он обидел значительную часть своего традиционного электората, когда говорил, что сами виноваты те, кто умер, потому что не надо было ходить по улице, и кто-то там многовато весил…» — говорит политический обозреватель Александр Класковский.

Самоорганизация

Врачам не хватало средств защиты. Деньги на них начали собирать всей страной — к сегодняшнему дню собрали более $330 тысяч. Оказалось, что горизонтальной самоорганизации в Беларуси многие государства могут позавидовать. Волонтеры делали закупки и доставляли их по запросам в больницы. Команда #BYCOVID19 в рекордные сроки организовала сложную логистику и доставала каким-то невероятным способом респираторы, защитные костюмы и другие нужные врачам вещи. Власти же не разрешали медикам признавать нехватку средств защиты и иногда даже вынуждали отказываться от помощи.

Таким же образом организовались инициативные группы участников президентских выборов, пикеты солидарности с блогером Сергеем Тихановским и сбор денег на штрафы задержанным.

А ещё белорусы создали инициативу «Честные люди» и выдвинули своих кандидатов в местные избиркомы. Обычно в них входят только проверенные люди, которые «правильно» считают голоса. Из двух тысяч волонтеров инициативы в белорусские участковые избирательные комиссии в итоге прошли только двое.

Выборы пройдут на три недели раньше, чем ожидалось — 9 августа. Впервые с 1994 года выборы назначили на лето. Это время считается неудачным для голосования — электорат разъезжается по отпускам и на дачи, а студенты уезжают из общежитий домой, и их невозможно загнать на досрочное голосование.

Было сделано все, чтобы снизить шансы альтернативных кандидатов. Дату объявили 8 мая, а уже 15 мая заканчивался срок регистрации инициативных групп. Создать и зарегистрировать инициативную группу за такой короткий срок было сложно, а собрать необходимые 100 тысяч подписей для выдвижения во время эпидемии вообще казалось нереальной задачей. Но как минимум три основных конкурента Лукашенко смогли собрать значительно больше.