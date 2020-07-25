Выборы в сенат: кто уходит и кто придет в парламент

Второй срок в сенате

В выборах участвует всего четыре действующих сенатора из 17, чьи полномочия заканчиваются этой осенью.

Переизбираться идут председатель комитета по финансам и бюджету, сенатор от Северного Казахстана 53-летняя Ольга Перепечина, председатель комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий, депутат от Туркестанской области, 58-летний Али Бектаев. Он – единственный сенатор, представляющий не партию власти, Бектаев – лидер партии «Ауыл».

Кроме них, на второй срок также идут сенатор от Карагандинской области, 60-летний Сергей Ершов и депутат от Шымкента, 44-летняя Айгуль Копбарова.

Сенат покидают 13 действующих сенаторов, причем только пятеро из них отработали в палате два срока, для остальных восьми первый срок в парламенте стал и последним. Среди уходящих сенаторов – председатель комитета по экономической политике, 64-летний Серик Джаксыбеков – младший брат бывшего руководителя администрации президента Адильбека Джаксыбекова, 70-летний сенатор от Алматы Толеубек Мукашев, который до избрания в сенат 12 лет был секретарем маслихата Алматы.

Завершают работу также секретарь аграрного комитета, сенатор от Акмолиской области 66-летний Рашит Акимов, сенатор от Алматинской области и бывший аким региона 54-летий Ансар Мусаханов, секретарь комитета по социально-культурному развитию, сенатор от Костанайской области 63-летний Серик Бектурганов и другие.