Выборы в сенат: кто уходит и кто придет в парламент

В минувший четверг в Казахстане завершился этап регистрации кандидатов в депутаты сената. В списке зарегистрированных в итоге – 58 имен. Среди них традиционно мало действующих сенаторов и много чиновников разного уровня. После нынешних выборов в сенате должно стать немного больше женщин, а возраст сенаторов немного уменьшится. Vласть разбирается, как обновится сенат после выборов 12 августа.
Второй срок в сенате
В выборах участвует всего четыре действующих сенатора из 17, чьи полномочия заканчиваются этой осенью.
Переизбираться идут председатель комитета по финансам и бюджету, сенатор от Северного Казахстана 53-летняя Ольга Перепечина, председатель комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий, депутат от Туркестанской области, 58-летний Али Бектаев. Он – единственный сенатор, представляющий не партию власти, Бектаев – лидер партии «Ауыл».
Кроме них, на второй срок также идут сенатор от Карагандинской области, 60-летний Сергей Ершов и депутат от Шымкента, 44-летняя Айгуль Копбарова.
Сенат покидают 13 действующих сенаторов, причем только пятеро из них отработали в палате два срока, для остальных восьми первый срок в парламенте стал и последним. Среди уходящих сенаторов – председатель комитета по экономической политике, 64-летний Серик Джаксыбеков – младший брат бывшего руководителя администрации президента Адильбека Джаксыбекова, 70-летний сенатор от Алматы Толеубек Мукашев, который до избрания в сенат 12 лет был секретарем маслихата Алматы.
Завершают работу также секретарь аграрного комитета, сенатор от Акмолиской области 66-летний Рашит Акимов, сенатор от Алматинской области и бывший аким региона 54-летий Ансар Мусаханов, секретарь комитета по социально-культурному развитию, сенатор от Костанайской области 63-летний Серик Бектурганов и другие.
Новые, но знакомые лица
На смену уходящим сенаторам идут чиновники, секретари маслихатов, ректоры вузов и производственники. Никаких сюрпризов быть не может - для регистрации кандидатам нужно собрать подписи выборщиков – депутатов маслихатов и это служит серьезным фильтром для отсева независимых кандидатов. Поэтому в выборах участвуют сплошь – проверенные и хорошо знакомые местным администрациям люди, либо и вовсе работающие в них.
По данным ЦИК, по итогам регистрационной кампании к выборам допущены 58 из 94 кандидатов. Один – Серик Бескемпиров, замакима Алматинской области, который был основным кандидатом в регионе – скончался 10 июля от пневмонии.
Во всех регионах кандидатов – от трех до пяти, почти везде есть кандидаты, выдвинутые маслихатами – это фактически гарантия избрания сенатором на выборах.
В столице среди пяти кандидатов фаворитом, которого уже поддержал маслихат, является 59-летний Ахылбек Куришбаев – нынешний ректор Казахского агротехнического университета и бывший министр сельского хозяйства. Он занимал этот пост после Ахметжана Есимова.
В Алматы маслихат ни одного из трех кандидатов не выдвигал, но очевидным фаворитом является аким Медеуского района 59-летний Султанбек Макежанов. Он работал с четырьмя последними акимами крупнейшего города страны, у Бауржана Байбека он был замом.
В Кызылординской области маслихаты также не выдвигали своих кандидатов, но больше всего шансов, очевидно у бывшего первого зампреда областного филиала партии власти «Нур Отан» 49-летней Акмарал Альназаровой. В разные годы Альназарова, врач по образованию, возглавляла облздрав, была заместителем у тогдашнего акима Крымбека Кушербаева.
В Алматинской области после смерти Бескемпирова самым вероятным кандидатом, который выиграет выборы, выглядит секретарь областного маслихата 61-летний Султан Дюйсембинов.
В Жамбылской области фаворит, поддержанный депутатами четырех маслихатов, - первый замакима региона 63-летний Бекболат Орынбеков. На последней должности он работает уже семь лет, а до этого руководил Таразом и районами Жамбылской области.
Чуть меньше – шесть лет – работал заместителем акима Костанайской области 52-летний Сергей Карплюк. Он получил свой пост после того, как его предшественник Сергей Бектурганов был избран депутатом сената. Теперь такой же путь, судя по всему, предстоит и Карплюку.
Рекордную поддержку маслихатов на этапе выдвижения получила 48-летняя аким Бородулихинского района Ольга Булавкина – ее выдвинули сразу пять маслихатов региона. Булавкина работала в двух районах и была замакима Усть-Каменогорска, Бородулихинский район она возглавляет полтора года.
Еще один районный аким, заручившийся поддержкой маслихатов, - 62-летний аким Шалкарского района Бауыржан Каниев. Он – фаворит гонки в Актюбинской области.
В Акмолинской области депутаты двух маслихатов выдвинули кандидатуру председателя ревизионной комиссии региона 59-летнего Нурлана Бекенова.
В соседней Павлодарской области поддержкой четырех маслихатов уже заручился ректор Павлодарского государственного педагогического университета 58-летний Алтынбек Нухулы. В разные годы он работал в Минобразования и павлодарских вузах.
В нефтяных западных регионах Казахстана сенаторами, вероятнее всего, станут представители нефтяных компаний. В Атырауской области маслихаты выдвинули кандидатуру управляющего директора Kazakhstan Petrochemical Industries Inc 60-летнего Сагындыка Лукпанова. Впрочем, и госсистеме он человек не чужой – Лукпанов был секретарем областного маслихата.
В Мангистауской области два районных маслихата выдвинули кандидатом в сенаторы первого вице-президента «Каражанбасмунай» 57-летнего Суиндика Алдашева.
Единственным регионом, где выборы формально не выглядят решенными, остается Западно-Казахстанская область – здесь ни один маслихат не выдвинул своего кандидата, а всего претендентов на кресло сенатора трое и все они – выходцы из власти. 50-летний Акылбек Амангалиев – сейчас замдиректора «Батыс Су Арнасы», но в прошлом был замакима Уральска, 44-летняя Ляззат Рысбекова – финдиректор колледжа и председатель ассоциации деловых женщин региона, депутат маслихата Уральска, 43-летний Галым Беккалиев – директор центра детско-юношеского туризма и экологии, работал ранее в управлении предпринимательства региона.
Обновленный сенат
После выборов сенат обновится примерно на четверть. Не исключено, что какие-то изменения в своем списке назначаемых депутатов произведет и президент Касым-Жомарт Токаев. Это возможно в том числе и в связи с возможными перестановками после острого этапа пандемии.
В сенате будет немного больше женщин-депутатов – сейчас их шесть, а станет, вероятнее всего, восемь. Тем не менее палата останется абсолютно несбалансированной в гендерном отношении, подавляющее большинство кресел – 41 - по-прежнему будет занято сенаторами-мужчинами.
Палата немного помолодеет, но останется старше мажилиса и существенно старше среднего казахстанца. Только один из 17 сенаторов, которых изберут 12 августа, на момент выборов уже достигнет пенсионного возраста, но через шесть лет, когда их полномочия истеку, пенсионерами по возрасту будут 11 из 17 сенаторов.
На открытии сессии в сентябре сенату предстоит избрать нескольких новых председателей и секретарей комитетов, внутри которых ведется работа над законопроектами. Будет ли проводиться ротация среди вице-спикеров палаты неясно. Оба они назначены президентом, Бектас Бекназаров работает сенатором шесть лет, с августа 2014-го, а вице-спикером стал в сентябре 2017-го, Аскар Шакиров работает вице-спикером всего год, с момента назначения депутатом.
Выборы в сенат, очевидно, завершатся без особого внимания общественности, но вслед за ними стартует предвыборная гонка в мажилис и маслихаты. При условии, что в ближайшее время новые оппозиционные партии все же смогут получить регистрацию (что не так вероятно, но все еще возможно), эти выборы будут гораздо «живее» кампании в сенат.