В Беларуси идет самая жесткая президентская кампания за всю историю независимости

В 2004 году Лукашенко провел третий референдум, на котором попросил разрешения у народа избираться на следующих выборах и убрать из Конституции приписку о том, что президент может быть у власти только два срока. Избирательный кодекс запрещает выносить подобные вопросы на референдум, но это не помешало Лукашенко переписать Конституцию вновь. В 2006 году, на очередных выборах, где президент набрал 83% голосов, оппозиция заявила о фальсификациях и вышла на «Плошчу» — белорусский Майдан. Протест длился четыре дня, потом ОМОН разогнал несогласных, арестовали больше 500 человек. Наблюдатели ОБСЕ не признали результаты выборов, а ЕС и США ввели экономические санкции. Следующая «Плошча» спустя пять лет закончилась таким же результатом.

При помощи силовиков Лукашенко вынудил белорусов смириться со своим бесконечным президентским сроком. В обществе зрела политическая апатия, поэтому от выборов 2020 года никто ничего не ожидал. Но ситуация поменялась, поясняет Забороне политолог и журналист Валерий Карбалевич: «В 2006 и 2010 против Лукашенко выступал традиционный демократический электорат, ориентированный на европейские ценности. Сейчас недовольство выражает и та часть населения, которая исповедует другие идеалы, но им тоже не нравится Лукашенко».

Против Александра Лукашенко сыграл его же главный козырь — стабильность, которая за годы его правления превратилась в застой. Но особенно по имиджу Лукашенко ударила его риторика и действия во время пандемии COVID-19. Президент сначала отрицал коронавирус, уверяя, что раз он его не видит, значит его и вовсе нет, затем предполагал, что от коронавируса «вылечит трактор», и к тому же обвинял врачей, что те разносят COVID-19. Помощи государства люди так и не дождались.

Три богатыря и Саша 3%

Всего в 2020 году решили баллотироваться 55 человек – рекорд за всю историю независимой Беларуси. Кроме откровенных технических кандидатов, как глава Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, который позже снялся с выборов, передав свои 30 тысяч подписей группе Лукашенко, в кампанию влились совершенно неожиданные люди. Это автор Youtube-канала «Страна для жизни» Сергей Тихановский, бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и экс-руководитель Парка высоких технологий Валерий Цепкало.

ЦИК отказал 40 претендентам: кто-то неправильно заполнил заявление, у кого-то подписи были признаны недействительными, а у кого-то была не погашена судимость. В числе «отказников» оказался и Сергей Тихановский, так как на заявлении о регистрации инициативной группы и на списках была не его подпись, а жены Светланы Тихановской. На тот момент блогер отбывал арест за участие в протестах против интеграции с Россией в декабре 2019 года, поэтому Светлана подала списки на регистрацию своей группы – и ее зарегистрировали. А Сергей, как только вышел из-под стражи, возглавил штаб супруги, но заявил, что это его кампания, а Светлана – лишь технический кандидат. Чета начала бороться за честное голосование, а не победу на выборах.