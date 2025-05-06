Израиль хочет «завоевать» сектор Газы

Провалившиеся переговоры

19 января Израиль и ХАМАС достигли соглашения по окончательному прекращению войны. Оно должно было пройти в три этапа: во время первой шестинедельной фазы ХАМАС должна была освободить 33 заложников в обмен на почти 2 тысячи палестинских заключенных, а Израиль - открыть доступ к гуманитарным грузам в сектор Газы и позволить беженцам вернуться в северные части сектора.

После этого стороны должны были приступить к полному выводу израильских войск из региона, возвращению оставшихся заложников и окончательному прекращению огня. На третьем же этапе международные доноры должны были начать план по реконструкции Газы. За полтора года израильской военной операции сектор оказался фактически полностью разрушен, международные организации считают гуманитарную ситуацию здесь катастрофической.

Во время первого этапа ХАМАС вернул Израилю 38 заложников - живых и тела мертвых. В плену у группировки, по разным данным, все еще остаются 59 заложников, половина из которых, возможно, мертвы. Израиль же освободил более 1500 палестинцев.

Однако второй этап, переговоры по которому должны были состояться в марте, так и не начался. Израиль и США предложили продлить первую фазу без гарантий окончания войны в обмен на еще 10 заложников, а ХАМАС обвинил Израиль в том, что он нарушил задержку возвращения беженцев обратно в северную часть Газы, стрелял в них и не предоставил доступ к гуманитарной помощи во всех согласованных формах.

Группировка потребовала от правительства Израиля гарантий того, что после передачи заложников будет прекращена война. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ответ заявил, что военные не покинут Газу, пока ХАМАС не откажется от контроля над регионом и не расформирует свое военное крыло.

«У нас нет альтернативы, кроме как продолжать бороться за наше существование, пока мы не одержим победу», — сказал Нетаньяху.

ХАМАС заявил, что готов передать гражданскую власть в Газе, но отказался распускать свои военные формирования.

«Нетаньяху (премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху В.) и его правительство используют частичные соглашения в качестве прикрытия для своей политической программы, которая основана на продолжении войны на уничтожении и голоде, даже если ценой этого станет принесение в жертву всех его пленных», - сказал Халиль Аль-Хайя, глава группировки в секторе Газы, подчеркнув, что ХАМАС не будет «участвовать в принятии этой политики».