Израиль хочет «завоевать» сектор Газы

В марте Израиль снова начал наступление и блокаду сектора Газы, назвав это принуждением группировки ХАМАС к освобождению всех заложников, удерживаемых в плену полтора года. Это нарушило то хрупкое перемирие, которое было заключено в начале года между двумя сторонами.
4 мая стало известно о том, что кабинет безопасности Израиля проголосовал за расширение военных операций в секторе Газы и призвал тысячи резервистов.
Власть рассказывает, что происходит в секторе Газы и какое будущее может ожидать ее жителей.
Провалившиеся переговоры
19 января Израиль и ХАМАС достигли соглашения по окончательному прекращению войны. Оно должно было пройти в три этапа: во время первой шестинедельной фазы ХАМАС должна была освободить 33 заложников в обмен на почти 2 тысячи палестинских заключенных, а Израиль - открыть доступ к гуманитарным грузам в сектор Газы и позволить беженцам вернуться в северные части сектора.
После этого стороны должны были приступить к полному выводу израильских войск из региона, возвращению оставшихся заложников и окончательному прекращению огня. На третьем же этапе международные доноры должны были начать план по реконструкции Газы. За полтора года израильской военной операции сектор оказался фактически полностью разрушен, международные организации считают гуманитарную ситуацию здесь катастрофической.
Во время первого этапа ХАМАС вернул Израилю 38 заложников - живых и тела мертвых. В плену у группировки, по разным данным, все еще остаются 59 заложников, половина из которых, возможно, мертвы. Израиль же освободил более 1500 палестинцев.
Однако второй этап, переговоры по которому должны были состояться в марте, так и не начался. Израиль и США предложили продлить первую фазу без гарантий окончания войны в обмен на еще 10 заложников, а ХАМАС обвинил Израиль в том, что он нарушил задержку возвращения беженцев обратно в северную часть Газы, стрелял в них и не предоставил доступ к гуманитарной помощи во всех согласованных формах.
Группировка потребовала от правительства Израиля гарантий того, что после передачи заложников будет прекращена война. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ответ заявил, что военные не покинут Газу, пока ХАМАС не откажется от контроля над регионом и не расформирует свое военное крыло.
«У нас нет альтернативы, кроме как продолжать бороться за наше существование, пока мы не одержим победу», — сказал Нетаньяху.
ХАМАС заявил, что готов передать гражданскую власть в Газе, но отказался распускать свои военные формирования.
«Нетаньяху (премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху В.) и его правительство используют частичные соглашения в качестве прикрытия для своей политической программы, которая основана на продолжении войны на уничтожении и голоде, даже если ценой этого станет принесение в жертву всех его пленных», - сказал Халиль Аль-Хайя, глава группировки в секторе Газы, подчеркнув, что ХАМАС не будет «участвовать в принятии этой политики».
Наступление в Газу
18 марта Израиль прервал прекращение огня и возобновил удары по Газе. Правительство оправдало это необходимостью принудить ХАМАС к освобождению всех заложников после провала переговоров.
«Чем больше ХАМАС будет упорствовать в своем отказе освободить заложников, тем больше территорий он потеряет», — сказал министр обороны Исраэль Кац, добавив, что захваченные Израилем районы будут удерживаться бессрочно.
До нарушения перемирия израильские войска контролировали лишь небольшую полоску земли вдоль границ территории Газы с Египтом и Израилем. Теперь же, в ходе наземной операции, они вернулись в коридор Нецарим - военную зону, которая делит Газу на юг и север. Также они оккупировали коридор Мораг, чтобы отделить город Рафах от остальной части Газы на юге.
Израиль отдал приказ об эвакуации местному населению, в ходе которого, по данным ООН, более 390 тысяч человек вновь стали беженцами - многие из них вернулись в родные места после заключения соглашения.
«Почти 70 процентов Газы в настоящее время находятся под действием израильских приказов о перемещении или в “запретной” зоне, в результате чего у палестинцев в Газе нет безопасного места и практически нет средств для выживания», – заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
По данным министерства здравоохранения в Газе, которое не делает различия между гражданскими и военными, с момента нарушения соглашения о прекращения огня, в секторе погибло более 2400 человек, а с начала войны - 52 тысячи. Среди них - 14 спасателей и сотрудник ООН, которые были расстреляны израильскими военными. Израиль подтвердил это лишь месяц спустя, сообщив, что это было “оперативным недопониманием”.
Помимо этого, в Газе вновь наступил гуманитарный кризис, так как Израиль блокирует поставки грузов с начала марта и отключил электричество, которое подавалось на опреснительную установку.
Представитель Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам Джон Уайт заявил, что «запасы, которые удалось пополнить во время прекращения огня, теперь практически исчерпаны».
«Никакие запасы, продукты питания, непродовольственные товары, ничего не разрешается ввозить. Мы снова сталкиваемся с перспективой голода», – сказал он.
Протесты в Газе
На фоне этого 25 марта в Газе впервые с начала войны, прошли акции протестов палестинцев, которые требовали положить конец войне и 18-летнему правлению ХАМАС.
По разным данным от местных репортеров, до 1500 человек в Бейт-Лахии на севере Газы три дня проводили марши.
На момент проведения маршей, ХАМАС не разгонял силой протестующих, однако в последующем стало известно о случаях похищений и давления на участников маршей. Например, известно о похищении 22-летнего Одай аль-Раби, участвовавшего в протестах.
«Все тело моего брата было в крови», — рассказал его старший брат Хасан, добавив, что боевики ХАМАС сказали, что любой, кто «проклинает» военное крыло ХАМАС, встретит ту же участь. Одай умер несколько часов спустя после того, как брат отвез его в больницу.
«Добровольное» переселение
В начале февраля во время встречи Нетаньяху и президента США Дональда Трампа в Белом доме, последний заявил, что США возьмут под контроль сектор Газа, «проведут там работу» и создадут «ривьеру Ближнего Востока».
Он предложил палестинцам переселиться на новое место, которое будет предоставлено другими государствами на Ближнем Востоке.
«Они там [в Газе], поскольку у них нет альтернативы. Что у них есть? Сейчас это большая груда обломков», — сказал Трамп.
Нетаньяху поддержал эту идею, назвав ее «добровольным переселением», а его кабинет министров стал ее активно развивать. Министр обороны Исраэль Кац сообщил, что создал управление по эмиграции, которое будет отвечать за этот процесс.
Он сообщил, что «полон решимости реализовать видение президента США Дональда Трампа», добавив, что проверки его министерства показали, что «не менее 40 процентов жителей Газы заинтересованы в миграции в другие места».
В качестве перспективных мест переселения Трамп ранее называл Иорданию и Египет. Однако те публично отвергли это предложение, заявив о поддержке палестинской государственности. Позднее Лига арабских государств представила свой план восстановления сектора Газа, для которого потребуется $53 млрд и не предполагающей переселения палестинцев. Его поддержали главы министерств иностранных дел Германии, Франции, Италии и Великобритании.
«Завоевание» Газы
4 мая, по информации ряда СМИ, кабинет безопасности Израиля проголосовал за расширение военных операций в секторе Газа. Один из чиновников описал план изданию CNN как включающий «завоевание» анклава.
По его словам, израильские военные планируют вытеснить палестинское население в южную часть Газы, нанося «мощные удары» по ХАМАС. Это делается также для того, чтобы не позволить группировке контролировать гуманитарные грузы - чей поток в правительстве планируют возобновить, перестроив его механизм.
«Мы не закончили войну. Мы проведем эту операцию с объединенными военными силами, с мощной армией и глубоко решительными солдатами», - заявил Нетаньяху, объявив о мобилизации 10 тысяч резервистов.
Times of Israel сообщает, что план будет реализован после визита президента США Дональда Трампа в регион на следующей неделе.
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