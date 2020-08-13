Таджикская интрига: Рахмон или Эмомали?

«Никого другого нет»

В Таджикистане традиционна риторика об отсутствии альтернативы действующей власти. Правда, в республике, как и в нескольких соседних странах, у этих заявлений есть основа – за 28 лет правления Эмомали Рахмон добился того, чтобы на политическом поле страны у него не было конкурентов: часть из них выдавили из страны, часть посадили в тюрьмы.

В последние несколько лет этот процесс пошел активнее. В 2015 году были окончательно уничтожены последние легальные конкуренты таджикской власти в легальном поле – Партия исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ). Созданная в 1990-е годы, в период гражданской войны в стране, партия сначала была союзником Рахмона, потом – конкурентов, а затем стала врагом.

Пять лет назад руководство и активисты партии подверглись репрессиям – большинство получило длительные тюремные сроки, лидеру ПИВТ Мухиддину Кобири удалось покинуть страну, затем суд признал ПИВТ террористической организацией и запретил ее. Сторонники партии, остававшиеся в Таджикистане, получили громадные сроки лишения свободы, есть множество свидетельств, что их подвергали пыткам.

Спустя несколько месяцев власти пошли дальше – в Конституцию страны были внесены изменения, которые запретили деятельность партий, идеология которых базируется на религии.

Тогда же в Конституцию были внесены и два других важных изменения – Эмомали Рахмон получил право баллотироваться на пост президента неограниченное количество раз, а возраст кандидата в президенты снижался с 35 до 30 лет. Рустаму Эмомали, старшему сыну таджикского лидера, в этот момент было 28 лет.