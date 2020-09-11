Залететь в рек

Жыве Беларусь

В случае с контентом о протестах в Беларуси в TikTok загружают не только оригинальные видео, снятые специально для этой социальной сети, но и видео из Telegram-каналов, например, NEXTA. Три миллиона просмотров набрало видео, как студентки защищают своих однокурсников от ОМОНа.

Популярные лайфстайл-блогеры из Беларуси, которые до этого снимали видео о своей жизни, тоже начали выкладывать ролики о протестах: 18-летний Влад Шудейко (1,9 миллиона подписчиков) выложил видео с протестов со своим участием, собрав 130 тысяч лайков. Другой популярный контент на белорусскую тематику — скетчи, высмеивающие Лукашенко. Например, блогеры оценивают фразы белорусского президента, который он говорил о протестующих — это один из популярных в соцсети трендов.

У Татьяны (@ermolkinaaaa) из Минска в TikTok 13 тысяч подписчиков. До протестов девушка постила обзоры на кино, жизненные ролики и скетчи со своей собакой. После выборов все поменялось. «Сначала нас явно обманули с голосами, а потом начали избивать наших мирных людей. И убивать, — рассказывает Татьяна почему решила ходить на протесты. — Тикток — это площадка, где легко вирусится видео, если оно актуальное. Так можно донести происходящее в нашей стране до большого количества людей. Инстаграм сейчас так не работает». Многие беларуские и даже российские блогеры сейчас чаще постят контент про то, что происходит в Беларуси — такие видео интересны пользователям, а значит, с их помощью можно быстро раскрутить аккаунт.

Восемнадцатилетняя брестчанка Аня (@rosiehuge) тоже всегда была аполитичной, но говорит, что когда увидела происходящее в стране, резко заинтересовалась политикой. Она ходит на протесты и выкладывает короткие видео с митингов, сейчас у нее около двух тысяч подписчиков. Говорит, что ей нравится об этом рассказывать. «Есть люди, которые смотрят только беларуское телевидение и не видят правды. Так я рассказываю, что на самом деле происходит».

Татьяна добавляет, что в последнее время появилось много пользователей с противоположным мнением — то есть тех, кто выступает за Лукашенко. Чаще всего, добавляет блогерка, это пустые аккаунты, без ника, фотографии профиля и даже без видео. «По лайкам очень видна поддержка, — говорит она. — По комментариям есть много хейта, но это профили-пустышки. Думаем, что это могут быть российские пропагандисты. Они все топят «за Бацьку».

Обе девушки говорят, что продолжат ходить на протесты и рассказывать о них в TikTok. Татьяна добавляет, что будет этим заниматься, даже если придется эмигрировать. Такой вариант она не исключает: «Если ничего не изменится, начнётся массовая эмиграция молодежи. Айти компании уже перевозят своих сотрудников».

Российско-украинская тема тоже заметна в русскоязычном TikTok: блогеры снимают ироничные ролики про жизнь в самопровозглашенных ЛНР и ДНР, все еще выясняют, чей Крым и как в нем живется.