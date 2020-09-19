Грузия готовится выбрать парламент

31 октября в Грузии пройдут парламентские выборы - страна будет выбирать парламент десятого созыва. Грузия - парламентская республика, поэтому тот, кто победит, будет править страной в течение следующих четырех лет. Партнер Vласти на Кавказе JAMnews рассказывает о главных аспектах предстоящих парламентских выборов, которые аналитики называют одними из самых важных в грузинской истории.
Почему эти выборы так важны
Выборы 31 октября могут быть уникальными по ряду причин. Если партия «Грузинская мечта», правившая страной последние восемь лет, убедительно победит 31 октября, она станет первой правящей партией в истории Грузии, избранной на третий срок.
С другой стороны, велика вероятность того, что ни одна политическая сила не сможет набрать достаточно голосов для самостоятельного формирования правительства, и, следовательно, на повестке дня будет вопрос о формировании коалиционного правительства. Никогда раньше в Грузии не было правительства, состоящего из представителей различных партий.
Это также будут первые выборы по новым правилам. Согласно последней конституционной поправке, на парламентских выборах 2020 года избиратели выберут 120 депутатов пропорционально, по партийным спискам, и 30 депутатов по мажоритарной системе (в одномандатных округах). Раньше 77 из 150 депутатов парламента избирались по партийным спискам, а 73 депутата — по мажоритарному принципу. То есть в Грузии было 73 мажоритарных округа. Теперь эти округа объединили и всего их осталось 30.
Еще одно важное изменение — партия, не набравшая 40 процентов голосов, больше не будет иметь права формировать однопартийное правительство.
Кроме того, понижен избирательный барьер – если раньше он составлял пять процентов, то в 2020 году его понизили до одного процента — то есть партия, получившая всего один процент голосов, имеет шанс провести в парламент своего депутата.
Изменений в избирательной системе долго требовали гражданские активисты и оппозиция, которые проводили массовые уличные протесты в течение всего прошлого года.
Оппозиция требовала полной отмены мажоритарной системы и проведения выборов только по пропорциональным партийным спискам, поскольку, по мнению многих независимых наблюдателей, мажоритарная система дает значительное преимущество правящей партии.
Влияние пандемии коронавируса
Особенностью этих выборов является то, что активная фаза избирательной кампании совпала с серьезной эпидемией коронавируса в стране.
С середины сентября в стране ежедневно выявляются до 200 инфицированных. В течение недели Грузия из безопасной «зеленой зоны» переместилась в «красный» список опасных стран. Были введены различные ограничения – учебный процесс отложен до 1 октября, запрещены развлекательные и другие собрания, кроме предвыборных встреч.
Власти заявляют, что несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, строгий карантин или чрезвычайное положение вводить не планируют и выборы не отложат.
За полтора месяца до выборов делать прогнозы достаточно сложно. Потому что, по мнению экспертов, многое будет зависеть от вируса, а, точнее, от способности правительства управлять пандемией.
Рейтинг правящей партии – когда пандемия помогает
В феврале партия «Грузинская мечта» встретила объявление о начале пандемии с самым низким рейтингом за все время пребывания у власти — 20 процентов.
Помимо экономических и социальных проблем, причиной падения рейтинга власти в начале года стали акции и выступления оппозиции, которая требовала изменения избирательной системы. Активность оппозиции, которая явно доставляла неудобства властям, полностью прекратилась в марте из-за коронавируса и несколько месяцев ее практически не было слышно.
В результате сегодня, через полгода после начала пандемии, по данным организации Edison Research, «Грузинская мечта» пользуется поддержкой 38 процентов населения. Причиной подъема рейтинга стал коронавирус — точнее, жесткие и эффективные меры, принятые правительством для остановки распространения вируса – чрезвычайное положение, всеобщий карантин, закрытые границы.
Однако все это может измениться. «Коронавирус до сегодняшнего дня был союзником власти. Правительство продемонстрировало некоторые навыки борьбы с пандемией, и мы не можем игнорировать это, но [теперь, когда число случаев растет], тот же коронавирус может вызвать очень серьезные проблемы для власти», — говорит политический обозреватель Гия Хухашвили.
В «Грузинской мечте» единогласно заявляют, что на выборах ожидают 60-процентной поддержки. Следовательно, в этом случае им не нужно будет формировать коалицию.
Предвыборная стратегия «Грузинской мечты», как и на предыдущих выборах, основана на посланиях, направленных против оппозиционной партии «Единое Национальное движение» и ее лидера, бывшего президента Михаила Саакашвили.
Бидзина Иванишвили, лидер «Грузинской мечты», бывший премьер-министр и миллиардер, пока не принимает активного участия в предвыборной кампании своей партии. Он посещает только ключевые мероприятия, такие как презентация первой двадцатки партийного списка и т.д.
Партийный список “Мечты” возглавил действующий премьер-министр Грузии Гиорги Гахария. Он в случае победы партии на выборах останется премьером.
Саакашвили - премьер? С чем идет на выборы оппозиция
Самая рейтинговая оппозиционная сила - бывшая правящая партия “Единое национальное движение” во главе с бывшим президентом Саакашвили.
Согласно опросу Edison Research, партия имеет 15 процентов поддержки. Эта цифра для «Национального движения» — стабильная, она не меняется годами, однако число ее поддерживающих существенно и не увеличивается.
7 сентября партия выдвинула кандидатом в премьер-министры Михаила Саакашвили. Он не был в Грузии семь лет. Против него возбуждены уголовные дела, а это значит, что он будет арестован, как только въедет в страну. В настоящее время он находится в Украине, работает советником президента Украины Владимира Зеленского, но пытается активно влиять на грузинскую политику.
Поскольку третий президент Грузии — фигура для общества неоднозначная, каждое его заявление о скором приезде вызывает в стране большой ажиотаж. Для сторонников Саакашвили его возможное возвращение является консолидирующим и стимулирующим фактором. Однако такая перспектива пугает сторонников действующей власти, а также многих нейтральных избирателей.
«Многие спрашивают меня, когда я приеду в Грузию? Я приеду при условии, что мое возвращение не вызовет конфликтов и беспорядков», — заявил 7 сентября Саакашвили.
«Грузинская мечта» использует тему возвращения Саакашвили, чтобы «запугать» колеблющихся избирателей, которые недовольны действующей властью, но категорически против возвращения власти Саакашвили.
А желание Михаила Саакашвили стать премьер-министром Грузии противоречит конституции и законам Грузии – он уже не является гражданином Грузии, после того как принял гражданство Украины. Следовательно, не может претендовать на пост в правительстве или на выборную должность.
На втором месте в рейтинге оппозиции находится «Европейская Грузия» — партия, состоящая из бывших соратников Саакашвили, отделившихся от «Национального движения».
Эта партия пытается заручиться поддержкой прозападного, либерального электората, которому не по душе жесткие методы, которые демонстрировали Саакашвили и его партия, будучи у власти, и который не желает возвращения Саакашвили в Грузию.
Более скромные результаты — три процента — показывает прозападная партия «Лело» грузинских банкиров Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. Они ушли в политику после того, как правительство создало проблемы их бизнесу — крупнейшему банку страны TBC Bank. Также проблемы были созданы стратегически важному для страны проекту — строительству глубоководного порта в Анаклии — его строил консорциум во главе с Хазарадзе.
Правая партия «Гирчи» (“Шишка”) и левая «Лейбористская партия» также имеют по три процента поддержки.
Отдельные партии создали и депутаты, покинувшие «Грузинскую мечту» по разным причинам. Рейтинги этих партий колеблются от одного до двух процентов.
Оппозиция объединилась?
Оппозиция перед выборами не объединилась и не сформировала предвыборную коалицию, хотя большинство оппозиционных партий достигли важных договоренностей как по избирательному процессу, так и по действиям, которые необходимо предпринять в случае победы и формирования коалиционного правительства.
Вопрос о формировании оппозиционной коалиции в следующем парламенте возникнет в том случае, если оппозиционные партии смогут получить большинство мест. Для формирования большинства и утверждения правительства требуется минимум 76 мандатов.
Оппозиционные партии создали так называемое “Оппозиционное единство”, в которое входят около тридцати больших и малых партий (ЕНД, «Европейская Грузия», Лейбористская партия, «Гирчи» и др.).
Оппозиция достигла нескольких важных договоренностей.
Во всех мажоритарных округах Тбилиси у оппозиции будет по одному общему кандидату. Что касается регионов, здесь у каждой партии есть свой кандидат, хотя партии договорились поддерживать друг друга во втором туре. Партии подписали декларацию, подтверждающую, что они будут защищать голоса друг друга на выборах. А также будут сотрудничать по вопросам логистики — создавать общую базу избирателей, механизм контроля, иметь единый избирательный штаб для координации.
Оппозиция объявила о том, что начнет реорганизацию системы правосудия, если придет к власти. А также будет проводить экономические реформы.
Однако, если на повестке дня будет вопрос о формировании коалиционного правительства, договориться между собой партиям будет непросто. Первые разногласия уже возникли вокруг кандидатуры на пост будущего премьер-министра.
Михаил Саакашвили как кандидат на пост премьера от своей партии неприемлем для многих других оппозиционных партий, например, для второй по величине оппозиционной силы «Европейская Грузия», и не только для них.
Большинство партий считают преждевременным говорить о кандидатах в премьер-министры до выборов.
Согласно опросу Edison Research, подавляющее большинство респондентов, 25 процентов, считают, что кандидатом на пост премьер-министра от оппозиционной коалиции должен стать Давид Бакрадзе – бывший спикер парламента и один из лидеров «Европейской Грузии».
19 процентов хотели бы видеть на этом посту Гиорги Вашадзе, 19 процентов — нынешнего лидера ЕНД Григола Вашадзе, и только 15 процентов - Михаила Саакашвили.
Российский след на выборах в Грузии
Самая популярная среди пророссийских партий Грузии — «Альянс патриотов» во главе с Ирмой Инашвили. Рейтинг партии, по последним опросам, составляет три процента.
Эта партия не участвует в оппозиционном объединении.
«Досье» — платформа журналистских расследований, основанная лидером российской оппозиции Михаилом Ходорковским, опубликовала документы, в которых утверждается, что предвыборная кампания «Альянса патриотов» финансируется из России, кампанию планируют люди, связанные с российскими властями, и они же отчитываются перед российскими чиновниками.
По мнению экспертов, эта партия использует антизападную и антитурецкую риторику в своей кампании, чтобы отвлечь внимание общества от российской угрозы.
Например, на одном из предвыборных баннеров партии была изображена карта Грузии, на которой приморский регион Ачара был выделен тем же цветом, что и оккупированные Россией Абхазия и Южная Осетия. Стрелками на изображении указывался источник угрозы – Турция, от которой плакат призывал защитить страну.
После громкого скандала власти решили запретить эти баннеры и их сняли.
Оценивая влияние России на грузинские выборы, посол США в Грузии Келли Дегнан заявила, что это ожидаемо и с этим нужно бороться.
«Если мы посмотрим на другие выборы, в том числе прошедшие в Соединенных Штатах, становится ясно, что страна должна сделать все возможное для защиты своей избирательной системы», — сказала посол во время визита на военную базу Вазиани 1 сентября.