Грузия готовится выбрать парламент

Почему эти выборы так важны

Выборы 31 октября могут быть уникальными по ряду причин. Если партия «Грузинская мечта», правившая страной последние восемь лет, убедительно победит 31 октября, она станет первой правящей партией в истории Грузии, избранной на третий срок.

С другой стороны, велика вероятность того, что ни одна политическая сила не сможет набрать достаточно голосов для самостоятельного формирования правительства, и, следовательно, на повестке дня будет вопрос о формировании коалиционного правительства. Никогда раньше в Грузии не было правительства, состоящего из представителей различных партий.

Это также будут первые выборы по новым правилам. Согласно последней конституционной поправке, на парламентских выборах 2020 года избиратели выберут 120 депутатов пропорционально, по партийным спискам, и 30 депутатов по мажоритарной системе (в одномандатных округах). Раньше 77 из 150 депутатов парламента избирались по партийным спискам, а 73 депутата — по мажоритарному принципу. То есть в Грузии было 73 мажоритарных округа. Теперь эти округа объединили и всего их осталось 30.

Еще одно важное изменение — партия, не набравшая 40 процентов голосов, больше не будет иметь права формировать однопартийное правительство.

Кроме того, понижен избирательный барьер – если раньше он составлял пять процентов, то в 2020 году его понизили до одного процента — то есть партия, получившая всего один процент голосов, имеет шанс провести в парламент своего депутата.

Изменений в избирательной системе долго требовали гражданские активисты и оппозиция, которые проводили массовые уличные протесты в течение всего прошлого года.

Оппозиция требовала полной отмены мажоритарной системы и проведения выборов только по пропорциональным партийным спискам, поскольку, по мнению многих независимых наблюдателей, мажоритарная система дает значительное преимущество правящей партии.