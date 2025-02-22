«Украина никогда не примет сделок, заключенных за нашей спиной»

Со вступлением Дональда Трампа в должность президента США ситуация вокруг войны России в Украине резко поменялась: его усилиями Россия выходит из международной изоляции, США отдаляется от европейских стран, а Украина вынуждена напоминать миру о том, что «никакого соглашения по Украине без самой Украины» не будет.
«Власть» рассказывает, как менялась ситуация накануне третьей годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.
Выход России из изоляции при Трампе
Аналитики связывали с приходом Дональда Трампа в должность президента США ключевые изменения в войне России в Украине. Во время своей предвыборной кампании Трамп обещал закончить войну за «24 часа». Но уже после победы его команда стала говорить о более длинном сроке мирного процесса.
Со вступлением Трампа в должность стало ясно, что он намерен радикально изменить политику в отношении России. Он сразу же сообщил о готовности провести переговоры с Владимиром Путиным, и спустя три недели после инаугурации провел первый телефонный звонок с ним.
Они обсудили Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, «силу доллара и много других тем», говорил Трамп. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков добавил, что президенты говорили также об иранской ядерной программе, об обмене заключенными и о сотрудничестве России и США.
«Но в первую очередь, как мы оба согласились, мы хотим прекратить миллионы смертей в войне России с Украиной», — написал Трамп.
США и Россия, утверждает американский президент, договорились, чтобы их команды «немедленно начали переговоры» об окончании войны.
Песков отметил, что Путин упомянул «о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров».
Сделка по ресурсам
Параллельно с этим Трамп продолжил нападки на Украину из-за выделяемой ей финансовой и военной помощи. Он утверждал, что США потратили $350 млрд для Киева, но ничего не получили взамен. При этом сама Украина заявляет, что ей была оказана помощь в размере $200 млрд, из которых США предоставили $91,9 млрд.
«Я хочу, чтобы наши деньги были в безопасности, потому что мы тратим сотни миллиардов долларов», — заявлял Трамп.
10 февраля он сообщил, что хочет получить доступ к украинским полезным ископаемым. По данным Reuters, речь идет о графите, уране, титане, литии и других ресурсах. Ряд СМИ позднее писали, что Украине был представлен документ, по которому США получили бы 50% собственности на эти ресурсы.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не готов был подписать документ в том виде, в котором его ему представили.
Спустя неделю Трамп обвинил Украину в срыве соглашения.
«У нас была сделка по редкоземельным металлам и прочему, но они нарушили эту сделку два дня назад», — сказал он на инвестиционном форуме в Майами.
Мюнхенская конференция
Однако значительное изменение роли США как гаранта безопасности Украины и Европы наметилось на Мюнхенской конференции по безопасности, прошедшей 14 февраля. Ожидалось, что на ней администрация Трампа представит свой план мирного процесса.
Но вместо этого на конференции стал проявляться раскол между Европой и США. Его обозначил вице-президент США Джей Ди Вэнс, который заявил, что «враг, которого он видит, - это не Россия или Китай, а сама Европа».
«Меня волнует угроза изнутри, отступление Европы от некоторых ее важнейших ценностей, которые она разделяет с США», — заявил он.
Вице-президент сосредоточился на критике европейского истеблишмента за «подавление свободы слова» и страх перед ультраправыми партиями, некоторые из которых или поддерживались Россией, или распространяли российскую пропаганду.
При этом Вэнс ничего не говорил о войнах на Ближнем Востоке и российском вторжении в Украину.
Трамп назвал выступление Вэнса «блестящим».
«Я слышал, как он говорил о свободе слова. И я думаю, что это правда о Европе: она оказалась в проигрыше. Они теряют свое замечательное право на свободу слова. Я вижу это. Он произнес очень хорошую речь, блестящую речь. Европе следует прислушаться и начать беспокоиться», — сказал он.
Европейские чиновники, вышедшие со встречи с министром обороны США Питом Хегсетом, заявили,, что ожидают выведения десятков тысяч американских солдат с континента, так как администрация Трампа намерена сосредоточиться на других регионах, где США может получить права на полезные ископаемые.
Но больше их беспокоило то, что администрация президента США не намерена советоваться с Европой и готова вести переговоры с Путиным без Украины. Они считают, что Трамп находится на пути к соглашению на условиях, которые выгодны России.
После выступлений и переговоров на Мюнхенской конференции Зеленский заявил, что «Украина никогда не примет сделок, заключенных за нашей спиной».
Переговоры России и США
18 февраля США и Россия провели переговоры в Саудовской Аравии, которые стали самым ярким эпизодом сближения двух стран после трех лет усилий администрации предыдущего президента Джо Байдена по изоляции Москвы.
Переговоры длились четыре часа. По словам государственного секретаря США Марко Рубио, обе стороны согласились работать над мирным урегулированием для Украины, а также изучить «возможности для партнерства с русскими».
«Мы не просто слушали друг друга, мы слышали друг друга. У меня есть основания полагать, что американская сторона начала лучше понимать наши позиции», — сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Генеральный директор российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, участвовавший в переговорах, намекнул, что американские нефтяные компании могут вернутся в Россию, потому что «зачем им отказываться от возможностей, которые им предоставила Россия».
Владимир Зеленский гневно отреагировал на эту встречу, заявив, что откладывает свой визит в Саудовскую Аравию после того как Украина не была приглашена на переговоры.
«Решения о том, как прекратить войну в Украине, не могут быть приняты без Украины, и никакие условия не могут быть навязаны», — сказал Зеленский.
Он заявил, что США и европейские страны должны определить условия послевоенной безопасности в Украине.
«Я не думаю, что кто-либо заинтересован в Афганистане 2.0. Мы помним, что произошло в Афганистане, когда американцы в спешке ушли», — сказал президент Украины
Трамп же в ответ на это заявил, что, у Украины «было место за столом переговоров в течение трех лет и задолго до этого».
«Это можно было уладить очень легко. Вы могли бы заключить сделку», — прокомментировал он.
Обвинения Трампа и Зеленского
Вслед за этим Трамп стал нападать на Зеленского за то, что тот не проводит выборы, вторя обвинениям в нелегитимности, которые активно распространяются Россией.
«Диктатор без выборов, Зеленский должен действовать быстро, иначе у него не останется страны. Тем временем мы успешно ведем переговоры о прекращении войны с Россией, потому что все признают, что это могут сделать только Трамп и администрация Трампа», — говорит он.
Он заявил, что Зеленский «отказывается проводить выборы» из-за того, что у него очень низкий рейтинг в опросах и «единственное, в чем он был хорош», это в «манипулировании» Джо Байденом.
«Мы видели эту дезинформацию, мы понимаем, что она идет от России, — ответил ему Зеленский, — То есть президент Трамп — с большим уважением к нему как к лидеру народа, который мы очень уважаем, американского народа, который нас постоянно поддерживает — к сожалению, живет в этом дезинформационном пространстве».
Проводить выборы в военное время в Украине запрещает Конституция страны, а рейтинг Зеленского вовсе не такой низкий, как его пытался представить Трамп.
После серии нападок в поддержку президента Украины выступило множество европейских лидеров, заявив о легитимности Зеленского.
Мирный процесс?
Спецпосланник США в Украине Кит Келлог заявил, что работа над формированием плана мирного процесса продолжается. По его словам, он отвечает за европейское и украинское направление, а посланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф занимается российским направлением.
После того как их план будет подготовлен, они представят его Трампу, и уже на основе этого плана будет составлен окончательный план по завершению войны в Украине.
Во время Мюнхенской конференции Зеленский уже признал, что США не поддержат вступление Украины в НАТО. Он предложил тогда разместить иностранных военнослужащих в Украине для обеспечения прекращения огня. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер уже заявил, что их страна готова разместить войска для поддержания мира.
Позднее президент Украины добавил, что если страна не будет НАТО, то она будет строить многочисленную армию и просить для этого ресурсы и оружие у США.
«Нам не нужны никакие армии в мире. Нам нужна своя армия, но мы должны ее удвоить. Чтобы быть на одном уровне с российской армией», – заявил Зеленский.
Параллельно с этим украинские официальные лица заявляют, что не признают изменения границы и потерю территорий, примерно 20% из которых сейчас оккупирует Россия.
Требования России в последний раз были озвучены летом 2024 года: вывод украинской армии из Донбасса и «Новороссии», признание этих регионов и Крыма частью России, отказ от вступления в НАТО, нейтральный и безъядерный статус Украины и отмена всех западных санкций.
Несмотря на более враждебную политику США по отношению к Украине, более 20 государств Европы и Канада заявили о том, что продолжат помогать стране отражать российскую военную агрессию.
«Мы поддерживаем Украину и будем выполнять все наши обязанности по обеспечению мира и безопасности в Европе», - заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
Через несколько дней после Мюнхенской конференции лидеры европейских стран провели экстренный саммит в Париже, чтобы обсудить то, как они будут действовать в новых условиях. Общим итогом этого саммита стало то, что ЕС и НАТО будут больше инвестировать в оборону и предоставят Киеву надежные гарантии безопасности. Также они резюмировали приверженность принципу «никаких решений по Украине без участия Украины».
21 февраля же стало известно, что конгресс США не будет одобрять новую помощь Украине. По словам спикера палаты представителей Майка Джонсона, «все это тянется слишком долго».
Также агентство Reuters со ссылкой на три дипломатических источника сообщило, что США отказываются подписывать резолюцию ООН, которая требует, чтобы Россия вывела свои войска из Украины. Один из источников сообщил изданию, что США не нравится формулировка «российская агрессия».
Украина подходит к третьей годовщине войны в ситуации почти полной неопределенности. Это ощущение очень похоже на то, каким оно было в стране сразу после российского вторжения, признают многие источники в Киеве.
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