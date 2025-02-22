«Украина никогда не примет сделок, заключенных за нашей спиной»

Выход России из изоляции при Трампе

Аналитики связывали с приходом Дональда Трампа в должность президента США ключевые изменения в войне России в Украине. Во время своей предвыборной кампании Трамп обещал закончить войну за «24 часа». Но уже после победы его команда стала говорить о более длинном сроке мирного процесса.

Со вступлением Трампа в должность стало ясно, что он намерен радикально изменить политику в отношении России. Он сразу же сообщил о готовности провести переговоры с Владимиром Путиным, и спустя три недели после инаугурации провел первый телефонный звонок с ним.

Они обсудили Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, «силу доллара и много других тем», говорил Трамп. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков добавил, что президенты говорили также об иранской ядерной программе, об обмене заключенными и о сотрудничестве России и США.

«Но в первую очередь, как мы оба согласились, мы хотим прекратить миллионы смертей в войне России с Украиной», — написал Трамп.

США и Россия, утверждает американский президент, договорились, чтобы их команды «немедленно начали переговоры» об окончании войны.

Песков отметил, что Путин упомянул «о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров».

Сделка по ресурсам

Параллельно с этим Трамп продолжил нападки на Украину из-за выделяемой ей финансовой и военной помощи. Он утверждал, что США потратили $350 млрд для Киева, но ничего не получили взамен. При этом сама Украина заявляет, что ей была оказана помощь в размере $200 млрд, из которых США предоставили $91,9 млрд.

«Я хочу, чтобы наши деньги были в безопасности, потому что мы тратим сотни миллиардов долларов», — заявлял Трамп.

10 февраля он сообщил, что хочет получить доступ к украинским полезным ископаемым. По данным Reuters, речь идет о графите, уране, титане, литии и других ресурсах. Ряд СМИ позднее писали, что Украине был представлен документ, по которому США получили бы 50% собственности на эти ресурсы.