Первые дебаты претендентов на президентский пост в США Дональда Трампа и Джо Байдена превратились в полуторачасовой марафон ругани и перекрикиваний, в котором меньше всего места нашлось программе кандидатов. Результат был вполне ожидаем, но уровень хаоса все же был способен удивить.
Ничего, кроме личного
Из-за коронавируса дебаты в этом году должны начинаться без традиционных рукопожатий кандидатов. Их отсутствие - вполне в духе предвыборной кампании, построенной целиком на ненависти и атаках кандидатов друг на друга. Американское общество еще никогда не было настолько разделенным и дебаты только должны были это подтвердить.
Дональд Трамп за полтора часа дебатов не сказал почти ни слова о том, что он будет делать в свой второй президентский срок, если он будет вновь избран на выборах 3 ноября. А большинство ответов президент сводил к атакам на Байдена – персональным и часто основанным не на фактах, а на лжи. Ложные заявления – то, чем известен Трамп и то, что уже давно мало кого шокирует.
Его тактикой в ходе дебатов были именно атаки и желание показать, что Байдену, в отличие от него, не хватает харизмы и готовности к открытому противостоянию. Трамп не дал оппоненту полноценно высказаться фактически ни разу и даже заставил того сказать фразу, молниеносно разошедшуюся в сети: «Не можешь ли ты заткнуться, мужик?».
Байден все полтора часа дебатов старался донести идею, что у него есть план действий, который он намерен реализовать, но Трампу удалось втянуть соперника в бесконечную перепалку, а у модератора – самого либерального ведущего Fox News Криса Валласа - так и не получилось вернуть спор в конструктивное русло и удержать президента Трампа от его атак.
«Худший президент в истории Америки»
Несколько главных вопросов, которые планировали обсудить кандидаты – это здравоохранение, битва за Верховный суд, ситуация в экономике, действия нынешней администрации в борьбе с коронавирусом и расизм. Байден не мог не воспользоваться моментом, чтобы обсудить и налоговые выплаты Трампа, вернувшиеся в повестку благодаря расследованию New York Times, установившему, что президент в 2016 и 2017 годах заплатил всего по $750 подоходного налога и в целом не платил его в течение десяти из пятнадцати последних лет.
Трамп снова отказался называть конкретные суммы налоговых выплат (он первый президент, не желающий публиковать свои налоговые декларации), заявив, что «платил миллионы» и назвав расследование NYT фейком.
Примерно столь же содержательными были и дебаты по другим пунктам. Трамп повторял, что его администрация успешно справилась с борьбой с коронавирусом (в США от него умерли 200 тысяч человек – больше, чем где-либо на планете) и что он выступает за открытие бизнеса и школ. Байден вновь говорил, что администрация Трампа борьбу полностью провалила, ее реакция на кризис была неадекватной и это будет стоить еще больше человеческих жизней и провала экономики.
Трамп многократно пытался увести дискуссию в область медицинского страхования – одну из самых дискутируемых и важных для американского общества. Взгляды Байдена и демократов в целом на проблему он называл «социалистическими» и говорил о неработающих механизмах, которые предлагает его оппонент.
Байден указывал на бесчисленные, по его мнению, ошибки действующей администрации Трампа и отсутствие каких-либо планов действий. «Ты худший президент в истории Америки», - проговорил кандидат от демократов в лицо Трампу то, что пишут ему оппоненты в Твиттере почти ежедневно все годы президентства.
Все при своих
Дебаты – один из самых ожидаемых фрагментов долгой предвыборной избирательной кампании в Соединенных Штатах. Формально не являющиеся обязательными для кандидатов, вот уже более сорока лет никто из них дебаты не пропускает, а их аудитория продолжает расти.
В 2016 году дебаты Дональда Трампа и его противницы Хиллари Клинтон смотрели 87 млн. человек – это абсолютный рекорд. Цифр по нынешним дебатам еще нет, но первые опросы CNN уже показали, что около 60% смотревших дебаты считают, что их победителем вышел Байден, а Трампа победителем назвали только 28% опрошенных зрителей.
Дебаты в реальности мало что решают с точки зрения будущего голосования, говорил в понедельник в ходе беседы в Foreign Press Center профессор Университета Миссури Митчелл Маккинни. «Около 95% зрителей дебатов уже принимают решение о том, за кого отдадут голос, до дебатов», - отмечал он.
Тем не менее, уверен профессор Маккини, дебаты важны.
«Кандидаты выходят на сцену без своих записок, без телесуфлера, без советников вокруг них. Они не знают, какими будут вопросы к ним. В этот момент избиратели могут увидеть, как реагируют кандидаты на вопросы журналиста, на атаки оппонента», - отмечает эксперт, отслеживающий дебаты с начала 1980-х.
Профессору Маккини, как и остальным американцам, дебаты между Байденом и Трампом вряд ли откроют что-то новое о кандидатах, которых они готовы поддержать, но кое-что новое о самих дебатах сегодня стало известно – они могут быть хаосом с первой минуты до последней.
Следующими будут дебаты кандидатов в вице-президенты – Камалы Харрис и Майка Пенса – они пройдут на следующей неделе, 7 октября. Байдену и Трампу предстоит провести еще два раунда дебатов – 15 и 22 октября. Америке и миру лучше приготовиться.