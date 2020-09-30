Ничего, кроме личного

Из-за коронавируса дебаты в этом году должны начинаться без традиционных рукопожатий кандидатов. Их отсутствие - вполне в духе предвыборной кампании, построенной целиком на ненависти и атаках кандидатов друг на друга. Американское общество еще никогда не было настолько разделенным и дебаты только должны были это подтвердить.

Дональд Трамп за полтора часа дебатов не сказал почти ни слова о том, что он будет делать в свой второй президентский срок, если он будет вновь избран на выборах 3 ноября. А большинство ответов президент сводил к атакам на Байдена – персональным и часто основанным не на фактах, а на лжи. Ложные заявления – то, чем известен Трамп и то, что уже давно мало кого шокирует.

Его тактикой в ходе дебатов были именно атаки и желание показать, что Байдену, в отличие от него, не хватает харизмы и готовности к открытому противостоянию. Трамп не дал оппоненту полноценно высказаться фактически ни разу и даже заставил того сказать фразу, молниеносно разошедшуюся в сети: «Не можешь ли ты заткнуться, мужик?».

Байден все полтора часа дебатов старался донести идею, что у него есть план действий, который он намерен реализовать, но Трампу удалось втянуть соперника в бесконечную перепалку, а у модератора – самого либерального ведущего Fox News Криса Валласа - так и не получилось вернуть спор в конструктивное русло и удержать президента Трампа от его атак.