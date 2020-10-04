«Нур Отан» уклонился от обновления

Депутаты снова в строю

Праймериз, которые подавались как масштабное обновление партии, в итоге превратились в легитимизацию включения действующих депутатов маслихатов в будущие партийные списки. Кому-то из них удастся прыгнуть выше и оказаться в партсписке в мажилис, кто-то так и останется на уровне региона.

Практически везде в лидерах голосования оказались знакомые лица – действующие депутаты (как правило, из местного бизнеса), акимы и функционеры «Нур Отана», а также лояльные партии общественные деятели.

Эти победы легко объяснить. Действующие депутаты маслихатов от «Нур Отана» от крупных компаний имеют на своих предприятиях первичные партийные организации – их члены составляли костяк голосовавших. Те, у кого крупных коллективов за спиной нет, были активны в соцсетях не только в период выборов (к примеру, предприниматель Константин Авершин в Алматы). Их лица были знакомы партийцам и голосовали именно за них.

В итоге – повсеместно проиграли кандидаты, которые решили, что благодаря активной кампании в соцсетях и разработанным ими программам, у них получится выиграть предварительные выборы. Однако, для этого, очевидно, внутри партии должна быть культура дискуссии и постоянных внутрипартийных дебатов. У «Нур Отана» этого никогда не было. Это партия одного лидера, не привыкшая сомневаться в решениях власти и начинающая ее критиковать исключительно в предвыборный период.

Яркий пример – возмущение партийцами относительно выплат медикам, заболевшим коронавирусом. Партия требовала от Минздрава и Минтруда платить быстрее и быть прозрачнее. Проблема в том, что представители «Нур Отана» входят во все комиссии, рассматривающие вопросы о выплатах пострадавшим медикам. А функционеры министерств – члены партии, которые ее же представителями – депутатами мажилиса – утверждаются в должности. Круг здесь замыкается.