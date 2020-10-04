«Нур Отан» уклонился от обновления

Завершившиеся в воскресенье праймериз «Нур Отана» не принесли партии желанного обновления: голосование повсеместно закончилось поддержкой старых проверенных кадров, а новых партийным боссам придется включать в списки на выборах вручную. Это вряд ли могло быть по-другому в партии, ориентированной на одного лидера и привыкшей к отсутствию внутренних дебатов.
Депутаты снова в строю
Праймериз, которые подавались как масштабное обновление партии, в итоге превратились в легитимизацию включения действующих депутатов маслихатов в будущие партийные списки. Кому-то из них удастся прыгнуть выше и оказаться в партсписке в мажилис, кто-то так и останется на уровне региона.
Практически везде в лидерах голосования оказались знакомые лица – действующие депутаты (как правило, из местного бизнеса), акимы и функционеры «Нур Отана», а также лояльные партии общественные деятели.
Эти победы легко объяснить. Действующие депутаты маслихатов от «Нур Отана» от крупных компаний имеют на своих предприятиях первичные партийные организации – их члены составляли костяк голосовавших. Те, у кого крупных коллективов за спиной нет, были активны в соцсетях не только в период выборов (к примеру, предприниматель Константин Авершин в Алматы). Их лица были знакомы партийцам и голосовали именно за них.
В итоге – повсеместно проиграли кандидаты, которые решили, что благодаря активной кампании в соцсетях и разработанным ими программам, у них получится выиграть предварительные выборы. Однако, для этого, очевидно, внутри партии должна быть культура дискуссии и постоянных внутрипартийных дебатов. У «Нур Отана» этого никогда не было. Это партия одного лидера, не привыкшая сомневаться в решениях власти и начинающая ее критиковать исключительно в предвыборный период.
Яркий пример – возмущение партийцами относительно выплат медикам, заболевшим коронавирусом. Партия требовала от Минздрава и Минтруда платить быстрее и быть прозрачнее. Проблема в том, что представители «Нур Отана» входят во все комиссии, рассматривающие вопросы о выплатах пострадавшим медикам. А функционеры министерств – члены партии, которые ее же представителями – депутатами мажилиса – утверждаются в должности. Круг здесь замыкается.
Без левых и правых
«Нур Отан» никогда не имел крыльев и фракций, праймериз – попытка их создать, показав общественности, что партия готова к переменам. Эта же мысль подается и избирателю – партия власти меняется, наполняется новыми людьми, имеющими самые разные взгляды. Все, что от вас нужно – критиковать конструктивно – и тогда у вас есть все шансы на успех.
В реальности большой дискуссии о текущих событиях внутри партии благодаря праймериз не случилось. Дебаты имели максимально протокольный характер и собственно на сами дебаты походили мало, напоминая скорее представление кандидатов избирателю.
Критика тоже волной не хлынула. Самыми активными были кандидаты, поднимавшие вопросы экологии и лишь у немногих из них есть шансы после праймериз войти в итоговые партийные списки на выборах.
Не случилось и вовлечения в праймериз действующих депутатов мажилиса. Про них в партии говорили как об опытных политиках, которым отбор не нужен. Идея эта кажется максимально сомнительной, поскольку массовому избирателю многие депутаты от правящей партии известны мало, чаще – как чиновники - и участие их во внутрипартийном отборе позволило бы показать, что партия действительно готова к кардинальному обновлению.
Мимо списков?
Итоги голосования на праймериз – вовсе не готовый список на выборах в маслихаты разных уровней и мажилис, предупреждали в партии заранее. Победители войдут в списки, но полностью их сформируют в партии и представят, вероятно, ближе к выборам. А партсписок на выборы в мажилис будет утверждать съезд.
Благодаря результатам голосования действующие депутаты маслихатов фактически гарантировали себе попадание в списки на будущих выборах. Но новые лица в них все же будут. Во-первых, баллотировались изначально не все. Во-вторых, на выборах уже будет действовать квота для женщин и молодежи – не менее 30% списка. В-третьих, к партии присоединилось значительное число лояльных предпринимателей и общественных деятелей, которым вполне могут дать возможность поучаствовать в партсписке. Попадание в него ведь вовсе не означает будущее депутатство. Контроль за тем, кто в итоге войдет в маслихаты и мажилис остается в партии – и потерявшего доверие кандидата могут исключить в любой момент.
Первый зампред партии Бауыржан Байбек, голосовавший в столице накануне, отмечал, что доволен праймериз и считает их большим шагом вперед для казахстанской политсистемы. Он даже использовал фразу «на поколения вперед». Тезис этот кажется сомнительным, поскольку к классическим праймериз, которые казахстанцы вполне могут наблюдать в мире, предварительные выборы в «Нур Отане» имели крайне косвенное отношение. А результат только доказал, что партия пока на масштабное обновление не пойдет.
Победителями праймериз оказались те, кто вполне мог быть включен в партийные списки «Нур Отана» без всякого внутрипартийного отбора. Самый серьезный бонус для партии в итоге – то, что два месяца она вполне легально доминировала в информационном поле, что, по правде говоря, бонус незначительный в казахстанских условиях. А вот найти результатами праймериз новых сторонников «Нур Отану» удастся вряд ли – слишком незначительно поменялась картина.