Что осталось от республики в Казахстане

Что мы знаем о понятии республика? В древнем Риме термин res publica буквально означал «народное дело» или «народная вещь». Он был призван отразить элемент участия простонародья в политической жизни того времени. Однако осуществлялось это участие через специальные собрания, в которых основным правом голоса обладали зажиточные граждане. Тогда как власть принадлежала сословному, аристократическому сенату и коллегии из двух консулов. Но все они выступали от лица масс, объясняя свое доминирующее положение божественной волей и лучшим пониманием общих интересов. В действительности же правящие группы пытались обеспечить легитимность существующим иерархиям и неравенству.

В конце XVIII века философ Джеймс Мэдисон пишет о стремлении отцов основателей американского государства построить республику, чтобы перестать быть подданными Британской империи. Примечательным в его рассуждениях было намерение сохранить в республике принцип прямой власти народа. Но и здесь подразумевалось, что властью за людей будут распоряжаться представители. «При республиканских порядках общественное мнение, выражаемое представителями народа, скорее окажется сообразным общественному благу, чем при демократических, где оно выражается самим народом, собираемым для этой цели», - писал Медисон в «Записках Федералиста» (сборнике статей в поддержку ратификации конституции США).

Система представительства окажется центральной и для нашего времени. Философ Филип Петтит, один из ключевых теоретиков современного республиканизма, будет объяснять ее необходимость в том числе как меру против тирании большинства. То есть, чтобы воля большого числа людей не угнетала отдельных представителей общества, как это было, к примеру, в советском и немецком тоталитарных проектах. Правление в этой логике должно осуществляться через верховенство закона (конституции), обеспечивающего благо для всех. И чтобы это правило блага для всех работало, власть, позволяющая менять закон, должна быть рассредоточена между различными органами и индивидами, которые не смогут просто так менять его в своих интересах.

Это утверждение как раз и предполагает разделение властей между законодательной, исполнительной и судебной инстанциями – характерной черте государственного дизайна, который сегодня мы называем республикой. Вместе с принципом децентрализации власти они создают систему сдержек и противовесов, исключающих возможность произвола с чьей-либо стороны. Тогда как власть народа в подобной схеме ограничивается лишь голосованием за людей, которые будут представлять общество в парламенте и на местах. Но при таком порядке велик риск того, что властные группы начнут злоупотреблять своими полномочиями и править в угоду себе. И чтобы избежать этого, Петтит предлагает ввести в республиканский проект механизм оспаривания через различные правовые инструменты.

Парадоксально то, что это республиканское ограничение власти народа еще в XIX веке стали называть демократией. Но еще более парадоксально, что в начале XX века существующие представительные органы перестали удовлетворять требованиям людей, желающих все большего участия в политике. Это происходило на фоне наделения масс избирательным правом, а также вспышкам революций и демонстраций рабочих движений, что делало сомнительным возврат к аристократическому режиму правления. И когда парламенты западных стран столкнулись с падением доверия и стали вязнуть в междоусобицах из-за последствий Первой мировой войны, в ряде стран был введен еще один этаж представительства в лице президента. Логика здесь была проста: в предыдущие несколько веков монархи неплохо справлялись с функцией репрезентации разных сословий, но поскольку времена этого строя прошли, монарха можно преобразовать в президента, который теперь будет представлять разные прослойки более сложного общества.

Появление фигуры народного лидера сыграло злую шутку с республиканской системой. Немецкий социолог Макс Вебер охарактеризовал президента как диктатора на демократическом основании. Сегодня нам кажется абсурдным сам факт совмещения статуса диктатора с идеей демократии. Но исторически так и произошло: диктаторы приходили с поля выборов, заручившись поддержкой подавляющего числа избирателей, и совершали тяжелые шаги в условиях постоянных конфликтов элит в парламентах, которые временами лишали их дееспособности. Народные лидеры могли ударить кулаком по столу и, пользуясь правом принимать решения в чрезвычайных ситуациях, взять на себя ответственность за историческую судьбу страны. Так представительная сила президента вросла в республиканскую форму правления.