Активисты потребовали остановить репрессии

Позавчера организаторы митинга, основной повесткой которого были политические репрессии, заявили, что участники акции из регионов столкнулись с давление властей и правоохранительных органов.

«Я приехала из города Шымкент. Этот митинг был санкционирован. Однако, нам пришлось выбираться тайными дорогами, боясь, чтобы нас не поймали, не остановили и не вернули назад, как многих наших активистов. Несколько наших активистов из Шымкента были остановлены на половине дороги. Их вернули обратно в город», – рассказывает перед началом акции активистка Айжан Жолдасова.

В ночь на субботу также были задержаны алматинские активисты Даная Калиева и Алимжан Избасаров. Они рассказывают, что их продержали в департаменте полиции всю ночь. Они не смогли попасть на митинг, потому что не спали. Мама Данаи, Ульяна Калиева, пришла на акцию протеста вместо дочери и обратилась к властям: «Нельзя заниматься имитацией демократии. Вчера всех активистов выносили из дома. Мою дочь избили, ей разбили губу. Уважаемые казахи, у нас погибают, сидят в тюрьмах наши люди. Женщины детородные сидят. Я больше рожать не буду, наши дети и внуки должны рожать. Сидит молодёжь. Господин Сагинтаев (аким Алматы Бакытжан Сагинтаев - V), если вы не коррупционер, отчитайтесь на следующем митинге, сколько человек освободили, сколько сняли штрафов».

В руках у протестующих плакаты с именами и фамилиями политических заключённых, которых они требовали освободить, их же имена звучат со сцены.