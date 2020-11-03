Выборы в Грузии: подсчет, протест, бойкот

Кто победил

Согласно предварительным данным грузинского ЦИК, в парламентских выборах, которые прошли 31 октября, лидирует партия власти “Грузинская мечта”, она набрала 48,15 процентов голосов. За ее главного оппонента - “Национальное движение - силу в единстве” проголосовали 27,13 процентов избирателей. На парламентские мандаты претендуют еще семь оппозиционных партий – “Европейская Грузия”, “Лело”, “Альянс патриотов”, “Стратегия Агмашенебели”, “Гирчи”, “Граждане” и “Лейбористская партия” – они собрали в общей сложности 18,46 процентов голосов. Всего на избирательных бюллетенях был представлен список из 60 партий.

ЦИК заявил, что в 14 мажоритарных округах будет проводиться второй тур. Но его результат уже не будет иметь решающего значения.

Кто эти люди

“Грузинскую мечту”, партию власти, основал миллиардер Бидзина Иванишвили незадолго до парламентских выборов 2012 года. С тех пор “Мечта” удерживает парламентское большинство, а также полностью контролирует все остальные ветви власти. Сейчас она должна стать единственной в Грузии партией, избранной в парламент на третий срок.

В последние годы позиции правящей партии заметно пошатнулись, а разношерстной оппозиции удалось объединиться и мобилизоваться, поэтому многие в Грузии ожидали другого исхода выборов.

Главный оппонент власти – основанное Михаилом Саакашвили “Единое национальное движение.”