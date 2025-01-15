Как могут измениться ключевые конфликты в мире в 2025 году?

Украина

Во время своей предвыборной кампании Дональд Трамп обещал закончить войну России в Украине за «24 часа». Однако позднее его команда стала говорить о других датах. Спецпосланник США в Украине Кит Келлог, назначенный Трампом, сообщил, что надеется на прочное решение конфликта в течении 100 дней, а сам Трамп заявил, что мира получится добиться в течении шести месяцев.

«Президент Путин хочет встретиться. Он заявлял об этом даже публично, и мы должны положить конец этой войне», — говорил Трамп.

О том, какое решение предложит США, еще неизвестно. Тем не менее, ранее Трамп намекал на то, что Украине следует отказаться от оккупированных территорий во время переговоров, подчеркивая то, что эти земли «уже разрушены».

По данным аналитиков из открытых источников WarMapper, Россия оккупировала чуть более 18% территории Украины, включая Крым и территории Донецка и Луганска, которые она захватила до 2022 года.

Также на конфликт будет влиять политика США при Трампе по отношению к НАТО. Он неоднократно говорил о выходе из организации, критикуя других участников за их недостаточный вклад в оборонные расходы.

В самой Украине же заявляют, что в основе любых мирных переговоров должны быть гарантии того, что Владимир Путин не будет использовать прекращение огня для перегруппировки и возобновления боевых действий.

«Наша позиция ясна: все в Украине хотят закончить войну на справедливых для Украины условиях», — заявил представитель министерства иностранных дел страны Георгий Тихий.

Зеленский же говорил, что надеется завершить войну в 2025 году. Он подчеркивал, что гарантом достижения справедливого мира для Украины должно стать вступление в Европейский союз и получение приглашения присоединиться к НАТО. Приоритетами страны в этом году будут стабилизация линии фронта и укрепление ее обороноспособности.

Он также просит своих союзников продолжать оказывать военную поддержку стране. Ранее часть республиканцев, а также сам Трамп, высказывались скептически в отношении миллиардов долларов, выделяемых США на помощь Украине.

Россия же озвучивает свои старые требования: вывод украинской армии из Донбасса и «Новороссии», отказ от вступления в НАТО, нейтральный и безъядерный статус Украины и отмена всех западных санкций.

Что касается переговоров, то пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия открыта для встречи с Дональдом Трампом, но конкретные шаги для переговоров могут быть сделаны только после его инаугурации.

Тем не менее аналитики Crisis Group считают, что переговоры «либо мало чего дадут, либо развалятся».