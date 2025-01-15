Как могут измениться ключевые конфликты в мире в 2025 году?

Прошлый год для мировых конфликтов не завершился мирными процессами, а зачастую лишь расширил количество их участников: в войну России в Украине были вовлечены северокорейские солдаты, а вооруженный конфликт в Палестине привел к взаимным атакам Ирана и Израиля, наступлению в Ливане и падению режима Башара Асада в Сирии.
Аналитики международного издания International Crisis Group, выпустившего доклад о главных конфликтах 2025 года, считают, что на непредсказуемость этих войн будет значительно влиять приход Дональда Трампа ко власти в США.
Украина
Во время своей предвыборной кампании Дональд Трамп обещал закончить войну России в Украине за «24 часа». Однако позднее его команда стала говорить о других датах. Спецпосланник США в Украине Кит Келлог, назначенный Трампом, сообщил, что надеется на прочное решение конфликта в течении 100 дней, а сам Трамп заявил, что мира получится добиться в течении шести месяцев.
«Президент Путин хочет встретиться. Он заявлял об этом даже публично, и мы должны положить конец этой войне», — говорил Трамп.
О том, какое решение предложит США, еще неизвестно. Тем не менее, ранее Трамп намекал на то, что Украине следует отказаться от оккупированных территорий во время переговоров, подчеркивая то, что эти земли «уже разрушены».
По данным аналитиков из открытых источников WarMapper, Россия оккупировала чуть более 18% территории Украины, включая Крым и территории Донецка и Луганска, которые она захватила до 2022 года.
Также на конфликт будет влиять политика США при Трампе по отношению к НАТО. Он неоднократно говорил о выходе из организации, критикуя других участников за их недостаточный вклад в оборонные расходы.
В самой Украине же заявляют, что в основе любых мирных переговоров должны быть гарантии того, что Владимир Путин не будет использовать прекращение огня для перегруппировки и возобновления боевых действий.
«Наша позиция ясна: все в Украине хотят закончить войну на справедливых для Украины условиях», — заявил представитель министерства иностранных дел страны Георгий Тихий.
Зеленский же говорил, что надеется завершить войну в 2025 году. Он подчеркивал, что гарантом достижения справедливого мира для Украины должно стать вступление в Европейский союз и получение приглашения присоединиться к НАТО. Приоритетами страны в этом году будут стабилизация линии фронта и укрепление ее обороноспособности.
Он также просит своих союзников продолжать оказывать военную поддержку стране. Ранее часть республиканцев, а также сам Трамп, высказывались скептически в отношении миллиардов долларов, выделяемых США на помощь Украине.
Россия же озвучивает свои старые требования: вывод украинской армии из Донбасса и «Новороссии», отказ от вступления в НАТО, нейтральный и безъядерный статус Украины и отмена всех западных санкций.
Что касается переговоров, то пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия открыта для встречи с Дональдом Трампом, но конкретные шаги для переговоров могут быть сделаны только после его инаугурации.
Тем не менее аналитики Crisis Group считают, что переговоры «либо мало чего дадут, либо развалятся».
Палестина и Израиль
Вторжение Израиля в Газу, начатое в ответ на нападение ХАМАС 7 октября 2023 года, унесло жизни уже как минимум 45 тыс. палестинцев, большинство из которых — мирные жители. Две трети зданий и инфраструктуры повреждены или разрушены. Практически все жители региона стали беженцами.
С лета прошлого года продолжаются попытки переговоров о прекращении огня, которые проходят при посредничестве Египта, Катара и США. Согласно изначальному плану, сначала должен состояться обмен палестинских заключенных на заложников, после этого Израиль поэтапно выводит свои войска и заключается соглашение по окончательному завершению боевых действий.
Однако обе стороны обвиняют друг друга в срыве сделки. На них также давит вступление Трампа в должность президента США, так как тот обещал, что, если к его инаугурации заложники не будут возвращены Израилю, «на Ближнем Востоке разразится ад».
Стивен Уиткофф, которого Трамп назначил спецпосланником на Ближнем Востоке, присоединился к переговорам. По его мнению, переговорщики «добились большого прогресса». Он надеется, что к «инаугурации у нас будет что-то хорошее».
Тем временем Израиль под руководством ультраправого министра финансов Бецалеля Смотрича легализует все больше поселенческих аванпостов и сносов палестинских домов на Западном берегу реки Иордан.
«Еще одна битва предстоит на Западном берегу, который Израиль, похоже, готов аннексировать. Даже без формальной аннексии Израиль может еще больше ускорить тактику, которую он использовал в течение многих лет: переселить больше поселенцев и силой втиснуть палестинцев в более мелкие карманы», — считают аналитики Crisis Group.
Сирия
Гражданская война в Сирии, начавшаяся после силового подавления массовых протестов против режима теперь уже бывшего президента Башара Асада в 2011 году, ошеломительно закончилась за две недели в 2024 году.
Боевики движения Хайят Тахрир аш-Шам («Организация освобождения Леванта», ХТШ), до этого контролировавшего провинцию Идлиб на северо-западе страны, захватили 27 ноября Алеппо — второй крупный город в стране, а 8 декабря зашли в столицу — Дамаск, вынудив Башара Асада покинуть страну и завершить режим Асадов, правивших страной на протяжении 54 лет.
Тем не менее страна все еще остается разделенной, а часть оппозиционных группировок скептически относятся к ХТШ, которая до этого была частью террористической организации «Аль-Каида». Часть сирийцев опасаются исламистских указов, учитывая джихадистские корни группировки.
Однако ХТШ во время правления провинцией Идлиб значительно обеспечивала безопасность на своей территории, а также наказывала тех, кто разжигал межконфессиональную ненависть.
После того как организация захватила власть в стране, она создало технократическое переходное правительство, защищать меньшинства по всей стране и попросило западные страны отменить санкции в отношении Сирии. Она также заверила, что распустит свое вооруженное крыло и другие ополчения, чтобы сформировать централизованную армию.
Лидер ХТШ Ахмед аль-Шараа сообщил, что сначало стране необходимо разработать новую Конституцию, на которую может уйти 2 - 3 года, а уже после этого создать условия для проведения выборов.
«Возможность, которая у нас есть сегодня, появляется не каждые 5 или 10 лет. Это исторический поворотный момент», — заявил он.
Но все еще существует опасность беспорядков и конфликтов в стране, учитывая то, что северо-восток страны контролируют Сирийские демократические силы (СДС) под руководством курдов и поддерживаемые США. Им угрожает поддерживаемая Турцией Сирийская национальная армия (СНА), которая, как считают в Crisis Group, является более «неуправляемой». СНА уже угрожает Кобани — городу с курдским большинством на границе с Турцией. Ситуацию также усугубляют возможный вывод войск США, когда президент Трамп вступит в должность, и желание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана разгромить курдские силы в Сирии.
Иран
В 2024 году стремительно была ослаблена региональная «Ось сопротивления» Ирана на Ближнем Востоке, которая играла значительную роль в защите самой страны и ее противостоянии со странами Запада и Израилем. За считанные месяцы были убиты лидеры палестинской группировки ХАМАС, один из них, Исмаил Хания, был взорван в Тегеране.
В сентябре Израиль взорвал сотни пейджеров и других устройств ливанской группировки «Хезболла», а затем последовали авиаудары и наземное наступление на их территории в Ливане, в результате которых было разрушено множество населенных пунктов, убит лидер организации Хасан Насралла и уничтожены значительные военные ресурсы группировки.
После этого Израиль начал наносить удары по Ирану, которые ослабили его противовоздушную оборону и ракетные склады, а сирийским повстанцам удалось свергнуть Башара Асада, еще одного союзника Ирана, через которого осуществлялась снабжение «Хезболлы».
Тем не менее у Тегерана все еще есть тысячи баллистических ракет, а также союзные боевики в Ираке и хуситы в Йемене.
На дальнейшую эскалацию конфликта на Ближнем Востоке будет значительно влиять политика Дональда Трампа, который во время своего первого срока усиливал санкции и военные действия в отношении Ирана, считают в Crisis Group.
«Санкции могут заставить Иран пойти на компромисс, но также могут и подлить масла в огонь в регионе, который уже полыхает. Арабские страны Персидского залива, которые ранее приветствовали ястребиный подход администрации Трампа, с тех пор наладили отношения с Тегераном, и они предупреждают, что повторение может привести к эскалации. Наращивание давления же может закрыть окно для дипломатии, которое в настоящее время открыто благодаря президенту Ирана Масуду Пезешкиану», — считают аналитики.
Судан
Война в Судане является одной из самых разрушительных в мире: около 12 млн мирных жителей (треть страны) были вынуждены покинуть свои дома, а более половины из них испытывают острую нехватку продовольствия. Официальные лица ООН описывают уровень сексуального насилия в отношении женщин и девочек как «ошеломляющий».
Этот конфликт начался в результате Суданской революции 2018-2019 годов, которая была спровоцирована 30-летним репрессивным правлением президента Омара Аль-Башира и высокой стоимостью жизни населения в стране. Эти протесты завершились государственным переворотом со стороны военных.
После этого военные под руководством главнокомандующего армией Судана Абделя Фаттаха аль-Бурхана и командующего Силами быстрого реагирования (СБР) Мухаммада Хамдана Дагло пытались разделить власть с гражданскими политиками и установить сроки переходного периода, после которого будут назначены выборы.
Однако между армией и СБР возникли разногласия по поводу структуры сил безопасности в Судане - это привели к вооруженному конфликту на улицах страны, а затем переросло в полномасштабную гражданскую войну, начавшуюся 15 апреля 2023 года.
На протяжении всего конфликта страны Ближнего Востока оказывались по одну из воюющих сторон. ООН заявляет, что Объединенные Арабские Эмираты поддерживают СБР, а Эритрея обучает группы, связанные с правительственной суданской армией. Также сообщается, что Иран поставлял армии Судана оружие, включая современные беспилотники.
Саудовская Аравия, которая имеет одинаковые связи с обеими сторонами, инициировала попытки переговоров в Джидде, но, как считает Crisis Group, они были проведены «без особого успеха». Как сообщает издание, похоже на то, что Дагло готов к переговорам, но они хотят новую армию и командную роль в ней для СБР, против чего выступают военные, исламисты и бывшие дарфурские повстанцы.
«Не могут объединиться также и фракционные гражданские политики вокруг условий прекращения огня и последующих соглашений», — пишет Crisis Group.
Гаити
Продолжается и внутренний конфликт между правительством и вооруженными бандами в Гаити. После убийства президента Жовенеля Моиза в 2021 году разные группировки стали захватывать большую часть страны. Бои происходят не только между полицией и вооруженными бандами, но также и между разными группировками. В 2024 году насилие в стране унесло более 5 400 жизней и привело к перемещению 700 тыс. человек.
В начале 2024 года союз ранее враждовавших банд осадил столицу Порт-о-Пренс, а глава правительства Ариэль Генри, который в это время находился в Найроби — столице Кении, ушел в отставку. Вслед за ним был создан переходный совет с представителями основных политических и общественных сил. На помощь правительству Гаити пришли миротворцы из Кении в составе 400 полицейских.
Однако этих сил недостаточно для борьбы с преступными группировками, а новый совет стал грязнуть в коррупционных скандалах. В Crisis Group считают, что новые выборы, которые не проводились с 2016 года, маловероятны на фоне хаоса.
«Силы слишком малы. Им [правительству] не хватает вертолетов, беспилотников или лодок, и они едва прорвались из центра Порт-о-Пренса», — пишут аналитики.
В начале сентября прошлого года США предложило провести миротворческую операцию ООН в Гаити, чтобы обеспечить регулярное финансирование сил, которые будут поддерживать правительство Гаити в борьбе с бандами. Предполагалось, что в состав сил войдут 2 500 иностранных офицеров полиции с Багамских островов, Бангладеша, Барбадоса, Бенина, Чада и Ямайки.
Тем не менее в Crisis Group считают, что этот план может сорваться из-за вступления Трампа в должность.
«Учитывая антипатию республиканцев к ООН, избранный президент США Дональд Трамп вряд ли будет поддерживать миссию. Похоже, он больше заинтересован в депортации гаитянских мигрантов, чем в финансировании подкреплений для полиции страны», — считают в Crisis Group.
Аналитики полагают, что дальнейший крах Гаити может спровоцировать еще большую волну мигрантов в США.
Мексика
Напряженные отношения на втором сроке Трампа ожидаются также с Мексикой. Во время своей предвыборной кампании он пообещал ввести высокие пошлины на товары из этой страны, массовые депортации и даже бомбардировки картелей, находящихся на территории южного соседа.
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум, победившая на выборах в 2024 году, пообещала, что в отношениях с Трампом будет превалировать «диалог», но заявила, что страна не будет никому подчиняться. Она раскритиковала его планы по депортации и установлению более высоких тарифов.
В Crisis Group считают, что массовые депортации в Мексику могут спровоцировать беспорядки в некоторых частях этой страны, а возможные односторонние действия США по отношению к картелям могут привести к новым войнам за сферы влияния и фрагментацию, при этом никак не влияя на сдерживание производства наркотиков.
«Мексика примет ответные меры, возможно, направленные против экономических интересов США. Разрушение отношений между двумя странами, связанными торговлей и инвестициями, обернется катастрофой для обеих сторон», — считают аналитики.
Китай
Во время своего первого срока Трамп развязал торговую войну с Китаем, которая резко ухудшила отношения между двумя державами. С приходом Джо Байдена в должность президента США взаимоотношения двух стран стали ровнее, в том числе после саммита 2023 года, на котором встретились Байден и председатель КНР Си Цзиньпин.
Теперь политика Трампа в отношении Азии и Китая остается непредсказуемой. Сам Трамп зачастую использовал конфронтационную риторику в отношении Китая. Он пообещал ввести пошлины не менее 60% на китайские товары. По мнению Crisis Group, Пекин может нанести ответный удар, запретив экспорт критически важных минералов или начав антимонопольные расследования в отношении американских технологических гигантов.
Однако взгляды Трампа в отношении Тайваня остаются более прохладными, так как он часто обвиняет остров в «безбилетничестве» и может потребовать больше их собственных расходов на оборону. Ситуация вокруг острова все еще остается напряженной, так как новый президент Тайваня Лай Чинг-дэ более враждебен к Китаю, а сам Китай активизировал вторжения в воздушное пространство острова, а также провел в декабре прошлого года крупнейшую морскую операцию за десятилетия, в которой участвовало около 90 военных и береговых судов.
Похожую политику по требованию больших расходов на оборону Трамп может проводить и в отношении Южной Кореи. По мнению Crisis Group, это усилит призывы среди южнокорейцев к тому, чтобы Сеул обзавелся собственным ядерным арсеналом.
Аналитики также отмечают, что на это будет влиять быстрое развитие ядерной программы Северной Кореи и ее военные провокации. В начале 2024 года северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил об отказе от многолетней политики мирного объединения Кореи и объявил Южную Корею главным врагом Пхеньяна.
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