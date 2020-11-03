Двое в гонке

«Параллельный электорат» и «победа народа»

На выборах президента 1 ноября больше всего голосов набрала кандидат от партии «Действие и солидарность» (PAS) Майя Санду — 36,16%. Нынешний президент и независимый кандидат Игорь Додон набрал 32,61%.

После объявления результатов выборов Додон поздравил Санду с выходом во второй тур и заявил, что бывшим и нынешним кандидатам в президенты следовало бы «принести извинения госучреждениям и гражданам за ложь, которую они продвигали последние две недели […] о фальсификациях и о многом другом». «Сейчас результат вас устраивает? Уже не говорите о фальсификациях?» — обратился к ним Додон.

Диаспору, проявившую беспрецедентную активность на выборах 1 ноября, Додон назвал «параллельным электоратом», отметив, что у «этого электората свои взгляды и политические предпочтения. Но эти предпочтения не совпадают с предпочтениями большинства населения, живущего и работающего в Молдове». При этом, он подчеркнул, что такова реальность демократии.

Майя Санду в свою очередь заявила, что 1 ноября в Молдове победил народ, который продемонстрировал, что «страна может объединиться против воровства и беззакония, объединиться, чтобы противостоять злу». Санду также отметила, что на выборах зафиксировали нарушения, которые, по ее словам, могут повлиять на результаты голосования. Она призвала власти отказаться от фальсификаций и не пытаться «шантажировать людей».

О своей готовности поддержать Санду во втором туре уже заявили кандидат от партии «Платформа Достоинство и правда» (DA) Андрей Нэстасе, кандидат от избирательного блока Unirea Дорин Киртоакэ, кандидат от Партии национального единства (PUN) Октавиан Цыку и кандидат от ЛДПМ Тудор Делиу. По результатам выборов они набрали в общей сложности менее 8% голосов.

Примечательно, что правые кандидаты на протяжении всей избирательной кампании говорили о возможных фальсификациях и подкупе избирателей из Приднестровья. В день выборов ветераны приднестровского конфликта откликнулись на призыв Андрея Нэстасе и направились в населенные пункты, где были организованы избирательные участки для приднестровцев, чтобы не допустить подвоза избирателей. Туда же приехал и депутат парламента от партии PAS Игорь Гросу. Своим автомобилем он частично перекрыл проезжую часть, тем самым заблокировав движение микроавтобусов.

Эти действия попали в предварительный мониторинговый отчет международных наблюдатели из Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ). В БДИПЧ отметили, что «распространенные утверждения о подкупе избирателей и их организованном подвозе, о которых перед выборами заявляли некоторые кандидаты и их сторонники, привели к блокированию дорог и напряженности, которые ограничили свободу передвижения и доступ избирателей на избирательные участки в некоторых районах».

Наблюдатели ассоциации Promo-Lex зафиксировали много нарушений, среди которых 86 случаев голосования группами, 12 случаев агитации на участках, 40 случаев ошибок в избирательных списках и 24 случая несоблюдения мер борьбы с коронавирусом. Наблюдатели Promo-Lex также сообщили о 16 случаях подозрения в подкупе и 37 случаях запугивания избирателей.

«Феномен Усатого» и «золотые» голоса

Исход второго тура выборов во многом будет зависеть от того, кого поддержит кандидат от «Нашей партии», мэр Бельц Ренато Усатый, занявший в первом туре третье место с 16,9% голосов. Пока он не заявлял о том, кого поддержит во втором туре. Но объявил 2 октября в лайве в Facebook, что встретится с Санду 3 ноября. По словам Усатого, после встречи он решит, стоит ли поддерживать Санду во втором туре, и сделает об этом заявление.

Политолог Стелла Жантуан в комментарии NewsMaker отметила, что электорат Усатого внесистемный, а самому Усатому удалось за короткое время четко сформулировать послание для избирателя. «Феномен Усатого в том, что он сформулировал идеи, которые резонируют с общественными, они идут от неудовлетворенности ситуацией 2019 года, когда Додон стал управлять страной сам, при этом никакие свои обещания не выполнил. Усатый — это основная электоральная интрига второго тура. Вся его кампания была «анти-Додон «, и сейчас было бы логично объединить усилия с Санду. Эта близость позиций позволяет им начать дискуссии о совместной стратегии второго тура», — считает Жантуан.

Она также обратила внимание на то, что Усатый по итогам голосования диаспоры занял второе место, вслед за Санду, хотя его нельзя назвать явным проевропейским кандидатом. «Политическая логика диктует, что должен начаться диалог, если Санду заинтересована в том, чтобы победить, а Усатый заинтересован в том, чтобы убрать с трона Додона. Основной темой и, видимо, основным условием этих переговоров будут досрочные выборы», — сказала эксперт.

Политический аналитик Корнелиу Чуря допускает, что Ренато Усатый окажет поддержку Санду, так как он на это уже намекал во время предвыборной кампании. «При этом части его электората будет сложно с этим смириться, и, настаивая на этом, Усатый может потерять эту часть электората», — отметил Чуря. По его словам, если переговоры, прямые или опосредованные, состоятся, то просьбы Усатого будут, скорее, политические — участие в парламентском большинстве, должности и так далее.

При этом эксперт считает, что Ренато Усатый будет вести переговоры и с Игорем Додоном. «Такого типа политические дискуссии между Усатым и Санду возможны, но они маловероятны. На мой взгляд, Усатый может поддержать Санду, если переговоры с Додоном не увенчаются успехом. Было бы странным, если бы он не вел переговоры с Додоном. Усатый — не идеалист», — считает эксперт.

Еще один кандидат, который пока воздержался от заявлений о поддержке кого-то во втором туре, — кандидат от партии «Шор» Виолетта Иванова, набравшая в первом туре 6,49% голов.

По словам Стеллы Жантуан, Виолетта Иванова не может открыто призвать своих избирателей голосовать во втором туре за Додона. «Это будет медвежьей услугой, и реакция может быть обратной. Хотя Игорь Додон уже подготовил почву, сказав, что в Молдове электорат на 55-60% левоцентристский, и это даст о себе знать во втором туре. Он тут намекает и на голоса Ивановой, и на то, что, даже если Усатый призовет голосовать против Додона, часть электората Усатого все равно будет голосовать за Додона», — отметила эксперт.

Тем не менее, по ее словам, ситуация для Додона сложная, так как, кроме прочего, Виолетта Иванова представляет партию «беглого олигарха, осужденного первой инстанцией». «Додон себя постоянно позиционировал как президента, который накажет Шора за кражу миллиарда. Но мы видим, что в последнее время он эту тему не развивает, а, отвечая на вопросы журналистов, Додон отметил, что люди в районах его не спрашивают о краже миллиарда, а спрашивают о зарплатах и пенсиях», — напомнила Жантуан.

Также она считает, что Игорь Додон, наверняка, сам будет искать возможности начать диалог с Усатым, но эксперт сомневается, что Усатый на это пойдет.

Корнелиу Чуря, в свою очередь, отметил, что Виолетта Иванова может вести переговоры только с Додоном, но ее поддержка будет обусловлена политически и юридически — речь будет идти о реабилитации партии «Шор», а также прекращении уголовного преследования Шора. «Это будет тяжелая дискуссия. Додону будет тяжело принять эти условия», —отметил Чуря.