Америка в ожидании президента

«Кажется, мы переходим из дня выборов в неделю выборов», - шутит в прямом эфире днем в четверг аналитик CNN Джон Кинг, освещающий девятую президентскую кампанию. В американской истории было множество выборов с драматичной развязкой, но нынешние выборы по уровню напряжения опередят любые. Итоги продолжают подводить, но когда же будет объявлен победитель? Vласть суммирует главное к этому моменту.
Четыре решающих штата
Исход выборов формально решается в шести штатах, где результаты пока не объявлены. В реальности решающих штатов – четыре. Еще в двух – Северной Каролине (дает 15 голосов выборщиков) и Аляске (3 голоса) – у президента Дональда Трампа почти нет шансов проиграть. Причина остановки здесь во многом техническая.
Четыре штата, где подсчет еще продолжается – Пенсильвания (20 голосов), Джорджия (16 голосов), Аризона (11 голосов) и Невада (6 голосов) – делают это с разной скоростью и в ближайшие сутки могут либо решить исход выборов, либо отложить его еще на некоторое время.
Демократ Джо Байден сейчас лидирует по числу выборщиков – у него их 253, у Трампа – 214. Для победы кандидату нужно набрать 270 голосов. Если Байден победит в Пенсильвании, у него будет 273 голоса выборщиков и этого будет достаточно. Если ему отойдет Джорджия, но он проиграет в Пенсильвании, голосов не хватит и ожидание продолжится.
Штаты находятся на разном отрезке подсчета.
В Джорджии, которая в последний раз проголосовала за демократа в 1992 году, сейчас подсчитано больше 99% голосов избирателей, осталось около 14 тысяч бюллетеней. И разрыв между кандидатами составляет всего 1 805 голосов в пользу Трампа при более чем 5 миллионах проголосовавших. Сможет ли Байден ликвидировать этот отрыв и выйти вперед? Шанс у него есть – подсчет завершается в округах, где абсолютное преимущество имеют демократы – именно это может решить исход гонки в Джорджии.
Подсчет в штате планируют завершить в ближайшие часы, но рискнут ли медиа объявить победителя при столь близких результатах – большой вопрос. Очевидно, что при разрыве в 0,1% проигравший кандидат потребует пересчета голосов. Он может занять дни и даже недели.
В Пенсильвании в ночь выборов Трамп опережал Байдена на 14 процентных пунктов, но демократ оставался оптимистом. Это легко объяснить – демократы призывали своих сторонников голосовать досрочно и по почте – поэтому в досрочном голосовании у Байдена огромное преимущество (от 70 до 80%). В день выборов на участки пришло больше сторонников Трампа. Сначала избирательные комиссии в Пенсильвании посчитали бюллетени голосовавших в день выборов, потом приступили к подсчету бюллетеней, которые были присланы по почте досрочно.
За следующие двое суток Байден сократил отрыв от Трампа до примерно 0,2% - сейчас их разделяют только 22,5 тысячи голосов. При этом осталось подсчитать чуть более 200 тысяч голосов, преимущественно из населенных демократами округов. У Байдена есть повод для оптимизма: в Пенсильвании может повториться ситуация, которую сутки назад можно было наблюдать в Висконсине и Мичигане – победа там в итоге отошла демократу.
Подсчет в Пенсильвании рассчитывают закончить этой ночью, а подвести итоги – в пятницу.
В Аризоне с самого начала подсчета лидирует Байден – сейчас его отрыв от Трампа составляет почти 47 тысяч голосов (около 1,5%), но в отличии от других штатов он не растет, а сокращается. Демократы уверены, что поводов для беспокойства у них нет, потому что из 300 тысяч оставшихся голосов 200 тысяч сосредоточены в округе Марикопа, где у Байдена серьезное преимущество.
Некоторые медиа уже назвали Байдена победителем в Аризоне, считая, что у Трампа здесь нет шансов. Другие этого делать не стали, учитывая близкие результаты. Сроки окончания подсчета здесь не называют, следующее обновление результатов обещают в пятницу утром.
В Неваде у Байдена также преимущество, но только в 1% - менее 12 тысяч голосов. Он вполне может его сохранить и упрочить, но подсчет голосов здесь будет продолжаться, вероятнее всего, до воскресенья и неясно, смогут ли медиа, ориентируясь на имеющиеся данные, объявить победителя в штате до этого дня.
Таким образом, единственный шанс на окончание ожидания – это объявление Байдена победителем в Пенсильвании – голосов выборщиков ему будет достаточно, он уже не будет зависеть от подсчета в оставшихся штатах. Но градус напряжения это вряд ли сильно сбавит.
«Опасные заявления»
О том, что Трамп будет заявлять о том, что у него «крадут победу», было ясно вовсе не в ночь после выборов, когда он объявил об этом своим сторонникам в Белом доме, а гораздо раньше. В течение многих месяцев действующий президент сначала намекал, а потом заявлял прямо, что в штатах, где губернаторами являются демократы, они сделают все, чтобы сфальсифицировать итоги выборов.
И в течение избирательной кампании и после дня выборов эти заявления президента США основаны не на фактах, а исключительно на его домыслах. Избирательные комиссии штатов не имеют партийной принадлежности, а у губернаторов нет шансов влиять на результаты. Подсчет голосов идет открыто и прозрачно, часто – под видеокамерами.
Трамп говорит о том, что штаты засчитывают голоса тех, кто голосует после дня выборов – это тоже ложь. В некоторых штатах, в том числе республиканских, избирательным комиссиям разрешено учитывать бюллетени, которые поступили по почте после выборов, но штамп на них должен указывать, что конверт с бюллетенем был отправлено до или в день выборов. Так что считают только те голоса, которые были отданы вовремя и абсолютно законно.
При этом Трамп требует остановить подсчет голосов в тех штатах, где его преимущество сокращается – в Пенсильвании или Джорджии, но настаивает, чтобы подсчет продолжался в Аризоне и Неваде, где он может отыграть перевес. Противоречивость этих заявлений не смущает сторонников президента – их в принципе сложно чем-то смутить.
Заявления Трампа об «украденных выборах» называют опасными и не основанными на фактах как демократы, так и республиканцы. Они настаивают, что единственной задачей избирательных комиссий является учет всех до единого голосов, отданных в их штатах.
Юристы Трампа наводнили суды исками к властям штатов практически везде, где подсчет еще идет. Суды накануне успели рассмотреть несколько исков и большинство из них – отвергли. Удовлетворили иск в Пенсильвании, где республиканцы требовали дать ими возможность наблюдать за подсчетом бюллетеней с более близкого расстояния. Штаб Трампа представил это как важную победу, в реальности таковой она не является.
У обращений Трампа в суд – перспективы не самые большие. Во многих штатах республиканцы уже пытались оспорить сроки досрочного голосования или возможности голосования по почте. Но у них не получилось это сделать до выборов.
При этом, вероятно, Трампу вполне удастся добиться пересчета голосов в нескольких штатах. Это стандартная процедура, которая вряд ли принесет успех действующему президенту – обычно пересчет меняет расклад всего на несколько сотен голосов, не больше.
Шанс на мир?
Заявления Дональда Трампа ни в ночь выборов, ни в следующие два дня вряд ли могли кого-то удивить – его риторика всегда была воинственной. Президент не готов смириться с потерей голосов и пишет об этом безостановочно в Twitter. Его сторонники готовы своего лидера поддерживать – митинги за Трампа проходят в разных частях страны – там, где голоса уже подсчитаны и там, где победитель еще не определен.
Противники президента тоже на улицах – они требуют, чтобы каждый голос был учтен.
В отличии от Трампа, Джо Байден призывает всех к спокойствию. Дело не только в его уверенности в победе. Демократ много раз говорил, что будет «президентом всех американцев», вне зависимости от их политических предпочтений. Это требует от него сохранения спокойствия прямо сейчас и демонстрации «ответственного подхода», который он обещал избирателям.
Ключевой вопрос остается открытым – победитель выборов будет в любом случае объявлен в скором времени – сегодня, завтра или послезавтра. Вполне возможно, 46-м президентом США станет Джо Байден. Удастся ли команде Трампа убедить его принять поражение? Накануне источники в штабе Трампа стали говорить, что некоторые члены команды убеждают президента, что ему следует признать проигрыш на выборах и начать готовиться к участию в выборах в 2024 году.
Это пока лишь небольшой намек на то, как команда Трампа сможет выйти из ситуации и убедить президента не звать своих сторонников на улицы, чтобы отстоять победу, в которую он, очевидно, очень верит. Но сработает ли это?