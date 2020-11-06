Америка в ожидании президента

Четыре решающих штата

Исход выборов формально решается в шести штатах, где результаты пока не объявлены. В реальности решающих штатов – четыре. Еще в двух – Северной Каролине (дает 15 голосов выборщиков) и Аляске (3 голоса) – у президента Дональда Трампа почти нет шансов проиграть. Причина остановки здесь во многом техническая.

Четыре штата, где подсчет еще продолжается – Пенсильвания (20 голосов), Джорджия (16 голосов), Аризона (11 голосов) и Невада (6 голосов) – делают это с разной скоростью и в ближайшие сутки могут либо решить исход выборов, либо отложить его еще на некоторое время.

Демократ Джо Байден сейчас лидирует по числу выборщиков – у него их 253, у Трампа – 214. Для победы кандидату нужно набрать 270 голосов. Если Байден победит в Пенсильвании, у него будет 273 голоса выборщиков и этого будет достаточно. Если ему отойдет Джорджия, но он проиграет в Пенсильвании, голосов не хватит и ожидание продолжится.

Штаты находятся на разном отрезке подсчета.

В Джорджии, которая в последний раз проголосовала за демократа в 1992 году, сейчас подсчитано больше 99% голосов избирателей, осталось около 14 тысяч бюллетеней. И разрыв между кандидатами составляет всего 1 805 голосов в пользу Трампа при более чем 5 миллионах проголосовавших. Сможет ли Байден ликвидировать этот отрыв и выйти вперед? Шанс у него есть – подсчет завершается в округах, где абсолютное преимущество имеют демократы – именно это может решить исход гонки в Джорджии.

Подсчет в штате планируют завершить в ближайшие часы, но рискнут ли медиа объявить победителя при столь близких результатах – большой вопрос. Очевидно, что при разрыве в 0,1% проигравший кандидат потребует пересчета голосов. Он может занять дни и даже недели.

В Пенсильвании в ночь выборов Трамп опережал Байдена на 14 процентных пунктов, но демократ оставался оптимистом. Это легко объяснить – демократы призывали своих сторонников голосовать досрочно и по почте – поэтому в досрочном голосовании у Байдена огромное преимущество (от 70 до 80%). В день выборов на участки пришло больше сторонников Трампа. Сначала избирательные комиссии в Пенсильвании посчитали бюллетени голосовавших в день выборов, потом приступили к подсчету бюллетеней, которые были присланы по почте досрочно.

За следующие двое суток Байден сократил отрыв от Трампа до примерно 0,2% - сейчас их разделяют только 22,5 тысячи голосов. При этом осталось подсчитать чуть более 200 тысяч голосов, преимущественно из населенных демократами округов. У Байдена есть повод для оптимизма: в Пенсильвании может повториться ситуация, которую сутки назад можно было наблюдать в Висконсине и Мичигане – победа там в итоге отошла демократу.

Подсчет в Пенсильвании рассчитывают закончить этой ночью, а подвести итоги – в пятницу.

В Аризоне с самого начала подсчета лидирует Байден – сейчас его отрыв от Трампа составляет почти 47 тысяч голосов (около 1,5%), но в отличии от других штатов он не растет, а сокращается. Демократы уверены, что поводов для беспокойства у них нет, потому что из 300 тысяч оставшихся голосов 200 тысяч сосредоточены в округе Марикопа, где у Байдена серьезное преимущество.

Некоторые медиа уже назвали Байдена победителем в Аризоне, считая, что у Трампа здесь нет шансов. Другие этого делать не стали, учитывая близкие результаты. Сроки окончания подсчета здесь не называют, следующее обновление результатов обещают в пятницу утром.

В Неваде у Байдена также преимущество, но только в 1% - менее 12 тысяч голосов. Он вполне может его сохранить и упрочить, но подсчет голосов здесь будет продолжаться, вероятнее всего, до воскресенья и неясно, смогут ли медиа, ориентируясь на имеющиеся данные, объявить победителя в штате до этого дня.

Таким образом, единственный шанс на окончание ожидания – это объявление Байдена победителем в Пенсильвании – голосов выборщиков ему будет достаточно, он уже не будет зависеть от подсчета в оставшихся штатах. Но градус напряжения это вряд ли сильно сбавит.