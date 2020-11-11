Коммунисты устремились в социализм

Коммунистическая народная партия Казахстана первой среди шести зарегистрированных партий должна была проводить свой предвыборный съезд. Накануне в партии не знали, откроют ли его для прессы, а с утра все же решили - журналистов не пустят. Спустя несколько часов коммунисты передумали, а на самом съезде стали понятны их метания – КНПК решилась на ребрендинг и отказ от идеи классовой борьбы. Vласть рассказывает о том, как слово партия прощалась с коммунизмом на своем съезде.
Конуров как Горбачев
КНПК проводит съезд неподалеку от ЭКСПО, в гостинице, которая не может даже отдаленно напоминать о советском прошлом страны. Из того, что должно напоминать о том, что здесь съезд коммунистов – только баннер на экране и много красного в одежде делегатов.
Стулья в зале – на почтительном расстоянии друг от друга, участники съезда – в масках, но от рукопожатий им не воздержаться.
Почти в обещанное время начинают заседание пленума центрального комитета КНПК: поздравляют всех именинников, а потом объявляют минуты молчания в память погибших от коронавируса казахстанцах.
Дальше заседание поворачивает в неожиданном направлении – взявший слово лидер фракции «Народные коммунисты» в мажилисе Айкын Конуров сразу заявляет, что партии необходим ребрендинг.
«В настоящее время отмечается тенденция популяризации социалистической идеологии в мире, и, как следствие, рост ее приверженцев, как за рубежом, так и в Казахстане. В этих условиях актуальным становится привлечение указанной категории граждан, чьи интересы не охватывают программы других партий. В этой связи, учитывая наличие запросов на изменение политической и социально-экономической ситуации в стране, а также необходимостью реагирования на политические процессы, предлагается пересмотреть стратегию Коммунистической народной партии Казахстана через ребрендинг рабочее название предлагается «Народная партия Казахстана», - говорит Конуров.
Партия рассчитывает расширить свой электорат и привлечь тех людей, которые по своим убеждениям не могут присоединиться к коммунистам.
«Внутри партии будут расходиться взгляды, нас это не страшит. Я думаю, мы сможем легко преодолеть 7 процентный барьер и нарастить количество депутатов фракции, чтобы обеспечить реализацию предвыборной программы нашей партии», - выражает уверенность он.
Конуров давно – один из формальных лидеров партии – он ее секретарь. Съезд не только соглашается на ребрендинг, но и решается выбрать одного лидера вместо группы секретарей – пост занимает именно Конуров.
Одинокий коммунист Косарев
Решение о ребрендинге и на заседании пленума и потом на съезде поддержали все, кроме одного человека – тяжеловеса Владислава Косарева.
«Я против – это моя позиция. Ну и что, что я единственный. Зато это моя позиция. Сейчас великий Китай идет под коммунистической идеологией. Мы строили Советский Союз, и Коммунистическая партия там пользовалась абсолютным доверием народа. И когда говорят, что в СССР был застой – никакого застоя не было. Это бред. За время, пока работал Леонид Ильич Брежнев, экономика выросла на 460%. А репрессии против кого были? Против врагов Советской власти. Как бы власть могла жить, если бы она дала им волю, она бы тогда не устояла», - заявил Косарев позднее в интервью журналистам.
В итоге он так и останется в одиночестве.
Косарев долгие годы был одним из лидеров партии. В 2004 году он и Борис Сорокин были ключевыми фигурами при расколе в действовавшей тогда легально Коммунистической партии и именно они стали руководителями КНПК, а спустя восемь лет – и депутатами мажилиса. Ту Компартию, которую раскололи Косарев и Сорокин, спустя несколько лет запретили.
От коммунизма к социализму
Конуров в основном докладе на съезде объяснял делегатам стоящие перед обновленной партией задачи – расширить успех на выборах в мажилис и добиться мест в маслихатах.
«Прохождение в парламент для нас не является проблемой, прохождение 7 процентного барьера, это для нас уже далекое прошлое. Наша задача завоевать как можно большее количество мест как в маслихатах, ну и соответственно, в мажилисе парламента», - отметил он.
Пока правительство надеется на быстрый экономический рост и за счет сырьевых ресурсов в очередной раз закрыть социальные проблемы в обществе, пандемия и вызванный ею кризис показал уязвимость экономики и неспособность кабинета министров действовать в сложных условиях, сказал Конуров. Его партия намерена идти в парламент и продолжать защищать права и законные интересы простых людей и продвигать идеи социального государства. При этом он уверен, что фракции «Народные коммунисты» удалось заставить власть решать проблемы продовольственной инфляции, доступности продуктов питания и другие.
«В то же время мы знаем свои слабые стороны и полны решимости к их исправлению. Главное – это недостаточное взаимодействие с гражданским обществом, определенное успокоение тем, что партия уже в парламенте. Ослабление идеологической и пропагандисткой работы на местах», - признал он.
Обновленная партия сохранит социалистическую направленность, но откажется от идеи классовой борьбы. Главной задачей станет обеспечение справедливости и равенства в обществе.
Партия намерена решить три ключевые задачи – построение социального государства как нового стержня развития Казахстана, разворот экономической модели под нужды людей и переформатирование работы правительства. Бывшие коммунисты будут выступать за возвращение к солидарной пенсионной системе, гарантированной государством, бесплатное образование и увеличивать расходы на медицину.
«Нужно добиться снижения себестоимости жилья для молодых семей и социально уязвимых слоев населения. Мы кардинально решим вопрос с землей для казахстанцев. Каждая семья получит 20 соток земли для строительства дома и домашнего хозяйства», - поделился амбициозным планом Конуров.
В то же время экономика должна работать в интересах народа, а не капиталистов. Для этого страна должна переориентироваться от поддержки сырьевого сектора к сельскому хозяйству, развитию производства и науки. Основу реформы же АПК составят средние и небольшие хозяйства и фермы.
«Предметом особого контроля станет ценообразование, которое будет абсолютно прозрачным. Будут созданы условия для торговли, в том числе через электронные товарные биржи. Развитию экономики и бизнеса будет способствовать налоговая реформа. Нагрузка на богатых вырастет, а для нуждающихся будет снижена вплоть до полной отмены налогов», - пообещал Конуров.
Партийцы все вопросы успели обсудить за час, так и не взявшись за партийный список на выборах. К его обсуждению обещали вернуться в ближайшие две недели, уже на новом съезде. До него партия намерена проинформировать Минюст о смене названия.
Расходившиеся со съезда делегаты выглядели довольными и полными оптимизмами, кажется, совсем не осознавая, что только что свершили историю. Казахстан после десятилетий советского строя и 29 лет Независимости остается без коммунистической партии в любом ее виде – оппозиционной власти или ей лояльной.