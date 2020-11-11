Коммунисты устремились в социализм

Конуров как Горбачев

КНПК проводит съезд неподалеку от ЭКСПО, в гостинице, которая не может даже отдаленно напоминать о советском прошлом страны. Из того, что должно напоминать о том, что здесь съезд коммунистов – только баннер на экране и много красного в одежде делегатов.

Стулья в зале – на почтительном расстоянии друг от друга, участники съезда – в масках, но от рукопожатий им не воздержаться.

Почти в обещанное время начинают заседание пленума центрального комитета КНПК: поздравляют всех именинников, а потом объявляют минуты молчания в память погибших от коронавируса казахстанцах.

Дальше заседание поворачивает в неожиданном направлении – взявший слово лидер фракции «Народные коммунисты» в мажилисе Айкын Конуров сразу заявляет, что партии необходим ребрендинг.

«В настоящее время отмечается тенденция популяризации социалистической идеологии в мире, и, как следствие, рост ее приверженцев, как за рубежом, так и в Казахстане. В этих условиях актуальным становится привлечение указанной категории граждан, чьи интересы не охватывают программы других партий. В этой связи, учитывая наличие запросов на изменение политической и социально-экономической ситуации в стране, а также необходимостью реагирования на политические процессы, предлагается пересмотреть стратегию Коммунистической народной партии Казахстана через ребрендинг рабочее название предлагается «Народная партия Казахстана», - говорит Конуров.

Партия рассчитывает расширить свой электорат и привлечь тех людей, которые по своим убеждениям не могут присоединиться к коммунистам.

«Внутри партии будут расходиться взгляды, нас это не страшит. Я думаю, мы сможем легко преодолеть 7 процентный барьер и нарастить количество депутатов фракции, чтобы обеспечить реализацию предвыборной программы нашей партии», - выражает уверенность он.

Конуров давно – один из формальных лидеров партии – он ее секретарь. Съезд не только соглашается на ребрендинг, но и решается выбрать одного лидера вместо группы секретарей – пост занимает именно Конуров.