“Интереснее, когда есть интрига, но все равно будем наблюдать”

На 10 января 2021 года в Казахстане назначены выборы в мажилис и маслихаты. Впервые за 16 лет парламентские выборы в стране будут очередными, все эти годы они проводились досрочно. Vласть поговорила с независимыми наблюдателями о том, как они готовятся к выборам, чего от них ждут и какие технологии будут использовать.
Галымжан Оразымбет: “Справедливых выборов не жду”
Галымжан Оразымбет - тренер независимых наблюдателей. Он был наблюдателем во время голосования на президентских выборах 2019 года, наблюдал за парламентскими выборами в 2004, 2012 и 2016 годах.
“Не сказать, что в 2004 году выборы были более прозрачными, но не было таких фальсификации как в прошлом году. Да, были вбросы, выключали свет, но как в том году беспредела не было. Хотя и сотовых телефонов не было. А в прошлом году, хоть и были камеры и другие технические возможности, но все равно нарушали. На прошлых парламентских выборах 2016 года главным органом был налоговый комитет - многих неугодных кандидатов (в маслихаты - V) тогда не допустили из-за налогов. Каждые выборы отличались чем-то таким. Адмресурс на выборах применялся всегда, но объективно в 2004 годах было больше свободы. Тогда и оппозиция была, у нее был шанс победить, а сейчас никаких шансов, не потому что оппозиция слабая, а потому что выборы так поставлены, что вся машина против. Самые последние справедливые выборы, на мой взгляд, были в 2005 году. А после того, как ввели партийные списки выборы умерли для избирателей”, - рассуждает Оразымбет.
При этом лучшими для развития независимого наблюдения выборами он называет прошлогодние президентские выборы. Опыт и ошибки этого электорального цикла, считает Галымжан, должны помочь при наблюдении на парламентских выборах 2021 года.
“Главная ошибка наблюдателей тогда - не было единства, опыта, профессиональной подготовки наблюдателей. В некоторых регионах даже у штабов наблюдателей не было профподготовки, ни ресурсов, ни времени. Можно сказать, что они не наблюдали, а были зрителями. Не было сплоченности даже среди независимых наблюдателей. В Кызылорде был кейс, когда один наблюдатель отказал второму поставить подпись в акте о нарушениях, а потом поставил подпись в акте, составленном председателем комиссии в отношении того наблюдателя. Еще одна ошибка: после выборов не смогли объединиться, чтобы собрать протоколы воедино, не было собрано альтернативных результатов выборов по всему Казахстану. Одна организация вовсе не стала делиться протоколами. Также не было массовой подачи (исков) в суд, хотя были видеодоказательства”, - сетует Оразымбет.
Собеседник отмечает нехватку ресурсов и достаточного числа наблюдателей для охвата максимального числа избирательных участков. На это в том числе, по его словам, повлиял и “эффект Косанова”.
“После президентских выборов многие разочаровались в выборах. Когда мы ездили по регионам для обучения наблюдателей, заметили, что у многих людей уже нет доверия к выборам. И это не сможем исправить. Нужно, чтобы прошло несколько избирательных кампаний, чтобы это изменить.
И я уверен, власть и сейчас будет убивать в избирателях веру в честность выборов и препятствовать независимым наблюдателям. С помощью якобы независимых блогеров, ботов уже добиваются того, чтобы не ходили на (парламентские) выборы, что ждет второй Косанов. Но, если на этих выборах будет так же много независимых наблюдателей, то к избирателям может прийти вера в то, что хотя бы на участках с присутствием независимых наблюдателей нарушений не будет. Но многое зависит от того, как власть организует выборы, все рычаги у власти”, - размышляет Оразымбет.
Проблема нехватки наблюдателей будет и на этих парламентских выборах, прогнозирует он.
“В каждом городе мы максимум сможем закрыть 20 участков. В Шымкенте есть 279 участков, можем охватить 50 участков. Но если организации независимых наблюдателей смогут объединиться, то будет легче во всех регионах. Пока единственный город, где независимые наблюдатели могут закрыть все участки - это Уральск. Там 125 участков. После Уральска на втором месте Алматы. Самые активные наблюдатели на юге, западе, естественно. В Астане, Караганде немного активны, но в северных областях и на востоке - тишина. Там люди аполитичны. А после Косанова даже те, кто были активны, разочаровались или запуганы. Надо еще не забывать, что в регионах хорошо работает внутренняя политика (отделы и управления при акиматах - V). Когда мы приезжаем в регионы, люди, с которыми ранее договаривались о встрече, не берут трубку, исчезают или просто отказываются”, - описывает Галымжан
Он уверен, что бойкот выборов, к которому призывает часть оппозиции, сработать не может.
“Бойкот как инструмент не работает вообще. Люди этого не понимают. В наших условиях нет порога явки. Даже, если не придет 20-30%, выборы все равно считаются состоявшимися. Если ты не идешь на выборы, то за тебя кто-то уже проголосует. То есть, придете не придете - за вас проголосуют. Бойкотируют либо те, кто не понимают, что такое выборы, либо показывающие себя принципиальными инфантильные люди.
Если ты против выборов, хотя бы свой бюллетень используй сам - можешь испортить его, разрисовать, порвать, но никому не давай”, - подчеркивает он.
“Когда независимый наблюдатель сидит на участке и фиксирует нарушения, он играет не по правилам власти, а против них. Этим и отличаются независимые наблюдатели от зависимых. Они не за партию, не за кандидата, а за закон”, - напоминает Оразымбет.
Он перечисляет, чем, по его предположению, будут отличаться предстоящие парламентские выборы от предыдущих электоральных кампаний.
“Думаю, что в этом году (речь о 2021 годе) опыт Беларуси и Кыргызстана может повлиять. Это может отразиться на поведении казахстанских властей и настроении граждан. Но в целом, думаю, что по сравнению с прошлым годом наблюдателей будет меньше. Многие независимые наблюдатели тогда были в штабе Косанова, хотя Косанов делал все, чтобы проиграть. В этом году нет партии, которая может послужить аналогом Косанова. Ни одна партия не сможет сыграть такую роль, так что, я полагаю, что выборы будут намного слабее, чем в прошлом году”, - говорит наблюдатель.
Галымжан признает, что не ждет “справедливых выборов”, но ждет “гласности и большого количества умных, грамотных наблюдателей”.
Елена Швецова: “Государство пытается подменить институт общественных независимых наблюдателей своими наблюдателями”
Елена Швецова - исполнительный директор общественного фонда “Еркиндик канаты” - наблюдением на выборах занимается с 2004 года. Фонд организован в 2015 году.
Наблюдатель считает, что в нулевые годы было больше отвлекающего маневра, нежели открытых фальсификаций, а в прошлые годы - махинаций с адресными справками.
“Помню, на избирательный участок пришёл мужчина в белом одеянии национальном и устроил клоунаду. И пока его пытались убрать из участка, произошёл вброс бюллетеней. Одни и те же люди приходили сначала в толстовке, затем - в рубашке. А в 2016 году были махинации с адресными справками. По сути у нас могли голосовать люди, которые прописаны на территории определенного города и района, то есть они могут голосовать, только в определенном избирательном участке. В связи с этим люди, которые проживают в других районах или в других городах без открепительного удостоверения, не могут голосовать. Но в 2016 году мы наблюдали, как в Астане к избирательному участку автобус привёз студентов. Мы видели, что у ребят были адресные справки, на которых написано «город Павлодар». Это конечно тоже очень интересно. И прошлый год то же самое это показал. То есть мы видели, что людям выдавали без предоставления адресных справок или адресные справки были не по месту жительства человека. Но адресные справки теперь упразднили. И как будет осуществляться в этот раз, и как это контролировать? Хороший вопрос”, - размышляет Швецова.
Собеседница считает, что есть основание думать, что предстоящие выборы будут более прозрачными, чем предыдущие.
“По сути, предстоящие выборы - это выборы без выбора. Особо не за кого голосовать. Тем более все по партийным спискам. У нас нет свободно выбранных кандидатов. Поэтому в идеале эти выборы должны быть прозрачными. Но я все же подразумеваю, что они будут пожестче чем предыдущие”, - сомневается Елена.
Швецова также допускает, что даже на выборах в маслихат или в парламент, где исход ясен, нарушения происходят из-за опасений протестов. “Конечно, они не хотят, чтобы те данные, которые были зафиксированы, были обнародованы. Я имею в виду Центральную избирательную комиссию и власть в целом, чтобы не честные выборы не приводили к каким-то протестам или ещё к чему-то”, - предполагает наблюдатель.
Швецова рассказывает, что фонд “Еркіндік қанаты” решил к предстоящим парламентским выборам подготовить больше наблюдателей, чем было на президентских выборах в прошлом году. По ее словам, на выборах 2019 года у фонда было 100 наблюдателей, которые охватили 99 участков. В этом году ожидается больше наблюдателей.
“Для нас важно не только количество, но и качество работы, чтобы показать, что действительно происходило на участках в день голосования. Поэтому мы очень строго отбираем наших наблюдателей. это желание, активность. Во-вторых, беспартийность. Непринадлежность никакому движению, политической партии. То есть абсолютная беспристрастность. Ну, и знание законодательства, чтобы знали закон как таблицу Менделеева. И, конечно же, набирать побольше тренеров и людей в регионах. Поэтому в этом году у нас и начался проект «Сайлау 2020», и мы с начала года обучаем тренеров, которые потом обучают ребят в регионах”, - рассказывает Швецова.
Она надеется, что те участки, которые не сможет охватить «Еркиндик канаты», охватят партнеры фонда. Одно из главных ее опасений - наблюдение в небольших населенных пунктах и сёлах. “Наблюдателей независимых там найти очень сложно. Поэтому мы стараемся отправлять ребят в регионы. Например, если человек живёт в городе, и у него есть возможность поехать рядом в какое-нибудь село, поселок, то мы готовы это делать. Конечно, у нас нет финансовых возможностей, платить за это наблюдателям, финансировать их поездки и передвижения, но наблюдатели показывали свою гражданскую активность”, - характеризует Швецова.
Она обеспокоена дискредитацией независимых наблюдателей и стремительным ростом числа провластных наблюдателей.
“Есть давление со стороны акиматов и, может быть, (со стороны) полиции. Плюс дискредитация независимых наблюдателей. Студентам могут угрожать отчислением из университета. Если это работники государственных учреждений, то угрожают увольнением. Так как мы больше с молодежью работаем, на студентов неизвестные воздействуют через их родителей, говоря им, что их ребёнок “ходит по неизвестным организациям, занимается неизвестно чем”. Прошлый год это очень хорошо показал. Сейчас пока этого не видим, но есть давление другого характера - информационная атака, на наши страницы набегают боты. Другое опасение: сейчас акиматы набирают своих якобы независимых наблюдателей, мы их зафиксировали в регионах. Государственные органы в лице управлений внутренней политики наблюдают за независимыми наблюдателями. По сути, государство пытается подменить институт общественных независимых наблюдателей своими наблюдателями. То есть, теми людьми, которые получают госзаказ, которые не фиксируют нарушения на выборах. Для чего они нужны власти? Чтобы потом на международной арене сказать, что независимыми наблюдателями были охвачены все участки, и что выборы прошли честно, справедливо”, - рассуждает исполнительный директор “Еркіндік қанаты”.
“Чего хотелось бы вам на этих выборах увидеть?, - задумывается Швецова в заключение и добавляет. - Чтобы все было без фальсификации. Чтобы избирательная комиссия не слушала то, что им говорят по телефону, не знаю, откуда им постоянно звонят. Чтобы они действительно выполняли всё в рамках закона”.
Павел Лобачев: “Для власти наблюдатели будут разносчиками коронавируса”
Павел Лобачев - президент общественного объединения “Эхо”, наблюдает за выборами с далекого 1999 года. Он уверен, что предстоящие выборы будут ничем не примечательными даже для наблюдателей.
“На этих выборах нет выбора. Будет тот же набор партий, который был. Нет ни одной новой партии, которая могла бы объединить людей вокруг себя. Например, если бы была графа “против всех”, я уверен, она набрала бы самое большое количество голосов. А так по большому счету у людей нет никакого выбора, сузилось пространство для выбора, потому что, если раньше в маслихаты люди выдвигались мажоритарно, предлагая свои программы, то после изменения законодательства в маслихаты избираются только по партийным спискам. Я не знаю, что будет в этот раз (на выборах 2021 года). Но за выборами интереснее наблюдать, когда есть интрига. Когда есть возможность выбирать не по партийным спискам, то и права наблюдателей соблюдаются лучше”, - отмечает Лобачев.
Лобачев отмечает, что от выборов к выборам остаются хронические проблемы: фальсификации и бездействие уполномоченных органов.
“Права наблюдателей нарушаются постоянно. Пункты в законе подразумевают, что им обязаны выдавать протоколы с мокрой печатью, но на практике этого не происходит. Большая проблема в том, что мы не можем подать в суд после того, как фиксируем нарушения. Прокуратура трактует так: ваши права как наблюдателей не нарушены. Если вас выгоняют из участка, это (нарушение) ваших прав, но, если вы видите нарушения, то это, по их трактовке, не нарушение прав. Сколько раз мы не обращались в прокуратуру, ЦИК, нам всегда отказывали. И видео, и протоколы предоставляли, и свидетели подписывались, но прокуратура всегда дает ответ: либо не нарушены права, либо недостаточно доказательств. А какие еще нужны доказательства, когда если видео, - аудио, протоколы не служат доказательствами?”, - негодует президент “Эхо”.
Также его возмущает безнаказанность нарушителей и людей, потворствующих фальсификациям и то, что факты нарушений не влияют на итог выборов. “В прошлом году были случаи, когда члены комиссии побросали бюллетени на столах, уходили из участка и ждали, пока наблюдатели уйдут. И ничего - никого не наказали, хотя каждый бюллетень печатается на монетном дворе, и это серьезный документ. Зато помню в 2003 году из-за нарушений были отменены выборы на этом участке. И такие же случаи были и в 2004 году. В те годы плюсом было то, что выборы в мажилис и маслихат не совпадали по времени”, - вспоминает наблюдатель.
Однако Павел сомневается, что в начале нулевых наблюдателям было проще, нежели на президентских выборах 2019 года.
“Во все времена адмресурс был и были всякого рода коварства. Нашего друга, который разносил листовки с призывом прийти на выборы, чтобы твой голос не был использован, задержала полиция, хотя не было призыва голосовать за конкретного кандидата. И ему стали шить дело за оскорбление чести и достоинства президента. К счастью, за него вступились сильные юристы и международные организации, и его оправдали. А в день выборов - в воскресенье - к нам пришли люди с налоговой и захотели проверить нашу отчетность. Всегда были давление, угрозы, подобные инциденты. И студентов гоняли в то время. Просто всегда говорят, что раньше и трава была зеленее”, - говорит Лобачев.
На президентских выборах 2019 года от “Эхо” в 17 регионах было 170 наблюдателей, которые сидели на конкретных участках и еще 64 наблюдателей в составе мобильных групп, которые ездили по участкам. И главное опасение, связанное с предстоящими выборами, по мнению Лобачева, связано с тем, что власти могут не допустить независимых наблюдателей или ограничивать их количество в избирательных участках, ссылаясь на эпидемиологическую ситуацию.
“Еще до объявления выборов глава Минздрава заявлял, что самый большой пик (заболеваемости коронавирусом) придется на середину декабря и январь. Людей, конечно, допустят на участки, но определенное количество. И боюсь, что это будет предлогом, чтобы не допускать независимых наблюдателей - якобы именно наблюдатели будут разносчиками коронавируса. Это мое большое опасение”, - отмечает он.
Лобачев уверен, что на предстоящих выборах казахстанцы увидят борьбу наблюдателей и очень разные отчеты от них. “Сейчас на выборы пойдет много разных наблюдателей. Наблюдатели от (партии) “Нур Отан” тоже. И нам, чтобы охватить все участки, нужно объединиться с другими наблюдателями, что сейчас и делаем”, - добавляет он.
Василина Атоянц: “Хотим выборы с выбором”
Василина Атоянц - исполнительный директор Молодежной информационной службы Казахстана. Проект организации - Лига молодых избирателей работает с 1998 года. Он обучает молодых казахстанцев избирательным правам.
“Лига молодых избирателей работает во время каждых выборов: мы проводим обучение молодых людей, организуем телефон горячей линии и сбор фактов давления на молодёжь и, наконец, наблюдаем в день выборов на участках, где традиционно голосует молодёжь – в вузах и колледжах. Мы показываем разные примеры гражданской активности: как можно участвовать в жизни государства и управлении его делами”, - рассказывает Атоянц.
На предстоящих парламентских выборах наблюдатели от Лиги молодых избирателей планируют осуществлять традиционное краткосрочное наблюдение в течение дня голосования - с утра до вечера, на местах.
“Планируем охватить 500 участков в разных городах Казахстана. Координируемся с другими независимыми сетями, чтобы вместе охватить как можно больше участков. В наш отчет войдет карта нарушений, также мы будем считать явку избирателей, и конечно, – будем делиться итогами протоколов с наших участков. Наверное, новой технологией в этом году можно считать то, что наблюдатели разных сетей проводят координацию и стараются охватить большое количество участков вместе. Кроме того, эта коалиция скоро представит сервис, который позволит всем нам в реальном времени видеть итоги наблюдения”, - рассказывает Василина.
Так же как и другие наблюдательские организации наблюдатели Лиги молодых избирателей столкнулись с нарушением своих прав на президентских выборах 2019 года.
“Самым частым было нарушение прав наблюдателей: их ограничивали в передвижении по участку, просили не приближаться к столу комиссии, отгораживая красной лентой от основной территории участка. Так было и на прошлых выборах. Интересно, что день выборов был довольно тихим, а всё самое интересное началось при подсчёте голосов. Например, на участке №2 в Нур-Султане участковая комиссия объявила бойкот и отказалась подсчитывать бюллетени в присутствии наблюдателей, запрещали им подходить к столу, вставать с мест. Этот «протест» тянулся до 2 часов ночи, затем комиссия вызвала полицию, и наблюдателей Лиги молодых избирателей и “Еркіндік қанаты” забрали в РОВД. В итоге подсчёт голосов прошёл без них”, - вспоминает Атоянц.
Также директор МИСК утверждает, что к ним обратились десятки студентов с жалобами на нарушение принципа добровольности выбора и таинства голосования. К примеру, руководство вузов заставляло студентов написать заявление о включении их на избирательные участки в Алматы. Также студентов заставляли участвовать в форуме в поддержку одного из кандидатов и скандировать слоганы из его программы и требовали проголосовать, а затем сделать селфи из кабины для отчета.
Главный урок, который вынесла Лига молодых избирателей из выборов 2019 года, по словам Атоянц, это необходимость большего количества наблюдателей. “Мы провели наблюдение на 82 участках в 6 городах, но этого все равно было недостаточно.
Тем не менее выборы 2019 года повысили политическую активность молодёжи, которая всё больше говорит о желании участвовать в жизни страны и нести позитивные изменения, уверена она.
“В прошлом году на наблюдение к нам зарегистрировалось 400 человек, тогда как с 2010 по 2019 годы мы еле могли набрать 50 наблюдателей, уговаривая и зазывая их самыми разными способами. Это считалось чем-то немодным, скучным, слишком взрослым занятием, но с прошлого года политика, активность и выборы в моде”, - сравнивает Василина.
Недавно Лига объявила набор наблюдателей за предстоящими парламентскими выборами, и уже за один день, по словам Атоянц, зарегистрировалось 100 желающих.
Василина отмечает, что молодые люди, которые наблюдали за прошлогодними выборами, в этом году стали уже профессиональными наблюдателями.
“Новички же приходят и обучаются очень быстро. Сказать о повышении правовой грамотности всех 3,5 млн молодых казахстанцев сложно – все-таки не будем забывать, что тысячи ребят попадают под давление администраций колледжей и вузов, и, боясь потерять место обучения, молчат о нарушении своих прав. Каждый год мы видим единицы случаев, когда кто-то пишет в социальные сети о таком давлении, но волны – публичного массового протеста студентов пока нет. Поэтому, грамотность пока в процессе роста”.
Сейчас Лига молодых избирателей начинает проводить обучение потенциальных наблюдателей. Обучение наблюдателей перед выборами 2021 года будет проходить в онлайн-формате. ЛМИ разработала курс для обучения наблюдателей «Сайлау» вместе с “Еркиндик Канаты” при поддержке фонда “Сорос-Казахстан”. Курс в скором времени должен появиться на сайтах МИСК, после чего им смогут воспользоваться наблюдатели любых сетей.
“После того, как мы отберём группу, будущие наблюдатели пройдут специальный тренинг, где тренеры и эксперты расскажут им о законе выборах, о процедуре голосования, о том, кто такой наблюдатель, о его статусе в этом процессе, о его правах и обязанностях. В конце обучения мы сделаем большой обзор возможных нарушений и объясним, как действовать при их возникновении. Мы делаем акцент на том, что наблюдатель – это защитник закона”, - говорит Василина.
“Наше предложение: это выборы с выбором, - продолжает она. - Нужно зарегистрировать все партии, которые хотят войти на политическую сцену и дать им свободу конкуренции, предоставив народу возможность изучать их программы, наблюдать за их дебатами и выбирать их по их компетентности”, - предлагает Атоянц.
Новые технологии на выборах
Тем временем независимые наблюдатели из разных организаций объединились и создали технологию для работы на предстоящих выборах. Это мобильное приложение “Дауыс”. Приложение, которое будет готово для теста 1 декабря, можно будет скачать из Google play или AppStore. Приложение должно помочь выполнить две основные цели наблюдения: покрыть максимум участков и получить достоверную информацию по каждому участку от наблюдателей в течение 24 часов с момента окончания голосования.
Член штаба независимых наблюдателей, инициировавших создание данного продукта, и лидер находящейся в процессе создания партии HAQ Тогжан Кожалиева в комментарии Vласти отмечает, что на разработку данного приложения были потрачены собственные средства наблюдателей, и сама идея его создания также была коллегиальной.
“Около 40 человек было задействовано. Все наблюдатели. Решили использовать белорусский опыт, привезли коды. Мы взаимодействуем по их приложениям тоже. Разработчики нашего приложения из Беларуси и Казахстана. Данное приложение позволит создать единую базу наблюдателей, фиксацию нарушений и сравнение официальных данных с данными независимых наблюдателей. На прошлых выборах президента не было единого сайта, куда скидывали бы все данные. Все скидывали в разные (платформы) протоколы, данные по нарушениям. Был косановский вотсап-чат (кандидата в президенты Амиржана Косанова), но его грохнули, и многие протоколы исчезли. Потом потеряли время на сбор протоколов и подачу жалобы, ведь опротестование (результатов выборов возможно) только в течение 10 дней”, - рассказывает Кожалиева.
Она рассчитывает, что все организации совместно смогут увеличить число наблюдателей. “На прошлых выборах на 100 процентов участки были покрыты только в Западно-Казахстанской области. У нас есть данные 3 тысяч наблюдателей, их контакты есть. Мы создали координационный штаб, куда входят инициативные наблюдатели. Сейчас активно набираем наблюдателей, и методические материалы для обучения, протоколы и как юридически акты заполнять, чтобы они были приняты как иски. Поэтому в этот раз хотим, чтобы на каждом участке была заменяемость наблюдателя, когда он отлучался на обед или в туалет”, - поясняет Кожалиева.
В начале октября блогер Аида Джексен сообщала, что IT-специалист из Беларуси откликнулся на ее призыв по созданию альтернативного портала по голосованию и мониторингом за выборным процессом. “Неожиданно на просьбу помочь с сайтом по голосованию откликнулся Павел Либер. Кто не в курсе Павел Либер - это создатель платформ Голос https://belarus2020.org/ и Зубр, именно тех, которые позволили в Беларуси узнать о фальсификациях и реальных результатах выборов. Либер также передал коды собственных порталов”, - писала Джексен.
В беседе с корреспондентом Vласти она говорит, что “пока не готова давать интервью” - проект еще в разработке.
Еще одни технологии планирует внедрить команда наблюдателей Галымжана Оразымбета. Речь о базе данных Baqylau info, которая, по словам Галымжана, сейчас в разработке. Это приложение с единой базой протоколов.
“Туда мы добавляем адреса (избирательных) участков и их нумераций. Наблюдатель выбирает участок, куда он идет как наблюдать, и подает заявку. Процедура такая: я выбираю участок и организацию. Организация дает или не дает согласие, если понадобится, представитель организации и наблюдатели могут пообщаться в “личке”. Это платформа, которая объединяет наблюдателей и организации. Также в эту базу наблюдателей можно скидывать видео с выборов, фото протоколов. Бывает, что на участках отключают интернет, но вы скинули фото или видео нарушения или протоколов, они загрузятся когда появится интернет. В этом приложении персональные данные строго защищаются, рекрутинговые компании их не видят, наблюдатель просто вбивает свой ИИН через телеграм-бот. Также туда поступает информация о том, занят ли участок, на который хочет пойти наблюдатель”, - объясняет Оразымбет.
Приложение, по его словам, запустится в день выборов.