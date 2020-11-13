“Интереснее, когда есть интрига, но все равно будем наблюдать”

Швецова также допускает, что даже на выборах в маслихат или в парламент, где исход ясен, нарушения происходят из-за опасений протестов. “Конечно, они не хотят, чтобы те данные, которые были зафиксированы, были обнародованы. Я имею в виду Центральную избирательную комиссию и власть в целом, чтобы не честные выборы не приводили к каким-то протестам или ещё к чему-то”, - предполагает наблюдатель.

Швецова рассказывает, что фонд “Еркіндік қанаты” решил к предстоящим парламентским выборам подготовить больше наблюдателей, чем было на президентских выборах в прошлом году. По ее словам, на выборах 2019 года у фонда было 100 наблюдателей, которые охватили 99 участков. В этом году ожидается больше наблюдателей.

“Для нас важно не только количество, но и качество работы, чтобы показать, что действительно происходило на участках в день голосования. Поэтому мы очень строго отбираем наших наблюдателей. это желание, активность. Во-вторых, беспартийность. Непринадлежность никакому движению, политической партии. То есть абсолютная беспристрастность. Ну, и знание законодательства, чтобы знали закон как таблицу Менделеева. И, конечно же, набирать побольше тренеров и людей в регионах. Поэтому в этом году у нас и начался проект «Сайлау 2020», и мы с начала года обучаем тренеров, которые потом обучают ребят в регионах”, - рассказывает Швецова.

Она надеется, что те участки, которые не сможет охватить «Еркиндик канаты», охватят партнеры фонда. Одно из главных ее опасений - наблюдение в небольших населенных пунктах и сёлах. “Наблюдателей независимых там найти очень сложно. Поэтому мы стараемся отправлять ребят в регионы. Например, если человек живёт в городе, и у него есть возможность поехать рядом в какое-нибудь село, поселок, то мы готовы это делать. Конечно, у нас нет финансовых возможностей, платить за это наблюдателям, финансировать их поездки и передвижения, но наблюдатели показывали свою гражданскую активность”, - характеризует Швецова.

Она обеспокоена дискредитацией независимых наблюдателей и стремительным ростом числа провластных наблюдателей.

“Есть давление со стороны акиматов и, может быть, (со стороны) полиции. Плюс дискредитация независимых наблюдателей. Студентам могут угрожать отчислением из университета. Если это работники государственных учреждений, то угрожают увольнением. Так как мы больше с молодежью работаем, на студентов неизвестные воздействуют через их родителей, говоря им, что их ребёнок “ходит по неизвестным организациям, занимается неизвестно чем”. Прошлый год это очень хорошо показал. Сейчас пока этого не видим, но есть давление другого характера - информационная атака, на наши страницы набегают боты. Другое опасение: сейчас акиматы набирают своих якобы независимых наблюдателей, мы их зафиксировали в регионах. Государственные органы в лице управлений внутренней политики наблюдают за независимыми наблюдателями. По сути, государство пытается подменить институт общественных независимых наблюдателей своими наблюдателями. То есть, теми людьми, которые получают госзаказ, которые не фиксируют нарушения на выборах. Для чего они нужны власти? Чтобы потом на международной арене сказать, что независимыми наблюдателями были охвачены все участки, и что выборы прошли честно, справедливо”, - рассуждает исполнительный директор “Еркіндік қанаты”.

“Чего хотелось бы вам на этих выборах увидеть?, - задумывается Швецова в заключение и добавляет. - Чтобы все было без фальсификации. Чтобы избирательная комиссия не слушала то, что им говорят по телефону, не знаю, откуда им постоянно звонят. Чтобы они действительно выполняли всё в рамках закона”.

Павел Лобачев: “Для власти наблюдатели будут разносчиками коронавируса”

Павел Лобачев - президент общественного объединения “Эхо”, наблюдает за выборами с далекого 1999 года. Он уверен, что предстоящие выборы будут ничем не примечательными даже для наблюдателей.

“На этих выборах нет выбора. Будет тот же набор партий, который был. Нет ни одной новой партии, которая могла бы объединить людей вокруг себя. Например, если бы была графа “против всех”, я уверен, она набрала бы самое большое количество голосов. А так по большому счету у людей нет никакого выбора, сузилось пространство для выбора, потому что, если раньше в маслихаты люди выдвигались мажоритарно, предлагая свои программы, то после изменения законодательства в маслихаты избираются только по партийным спискам. Я не знаю, что будет в этот раз (на выборах 2021 года). Но за выборами интереснее наблюдать, когда есть интрига. Когда есть возможность выбирать не по партийным спискам, то и права наблюдателей соблюдаются лучше”, - отмечает Лобачев.