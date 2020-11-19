«Какая разница, кто за нами стоит»

«При подготовке партийного списка в мажилис были рабочие споры, дискуссии. В наше время мы стали многогранным обществом. Разговариваешь – человек нормальный, упускаешь его виду - начинается самостоятельность. Я очень ценю самостоятельность, я не имею ввиду нашу партию. Если мы работаем вместе, у нас должна быть согласованная позиция по всем вопросам. В противном случае сразу будем исключать без разговоров. Я не пугаю, но так нельзя, не этично, не тактично и не по партийному…. Были споры, кто должен войти в эту партию, кто не должен. Это не игрушечная партия», - сказал он.

Относительно спекуляций на тему спонсоров партии, Султангали высказался только раз и на том предложил закрыть тему.

«Кто за этим стоит (за партией «Адал» - V)– вопросом много. Какая разница кто стоит? Просто будьте честными перед собой. Не надо никаких спектаклей, не надо кривизны», - обратился лидер партии к соратникам.

Большинство из них – совершенно новые для партии люди. Подавляющее большинство участников партийного списка, выдвинутого на съезде – это те, кто официально вступил в партию в последние пару недель, после объявления о ее ребрендинге. Некоторые из участников списка и вовсе успели поучаствовать сначала в праймериз «Нур Отана», а теперь присоединились к «Адалу».

Список оказался коротким – 20 имен во главе Султангали. Вошли в него также экономист Эльдар Жумагазиев, спортсмен и общественный деятельно Ардак Назаров, тележурналисты Максат Толыкбай и Даулет Мукаев, председатель Национальной ассоциации овцеводов Казахстана «Шопан Ата» Алмасбек Садырбаев, заместитель председателя Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», эксперт в области образования Олжас Ордабаев, президент Союза фермеров Казахстана Жигули Дайрабаев и другие.

Новые члены партии представляли и ее предвыборную программу. Документ разделили на пять блоков: достойная жизнь для всех граждан, предпринимательство – основа успешного государства, развитие АПК и продовольственная безопасность, сильные регионы – сильная страна, государство для людей.

«В первую очередь мы выступаем за новый этап социального развития в стране. Государство обязано обеспечить всем своим гражданам международные минимальные стандарты жизни. Именно мы должны выйти на международный уровень этих стандартов. Мы будем добавиться пересмотра размера прожиточного минимума. Он на сегодняшний день составляет не менее 40% от медианной зарплаты - это получится, что против сегодняшних 32 тысяч тенге, прожиточный минимум должен будет составлять минимум 60 тысяч тенге. Мы считаем, что это будет серьезная помощь населению», - озвучил первый блок член политсовета Олжас Ордабаев.

Размер минимальной заработной платы также должен быть на уровне прожиточного минимума – 60 тысяч вместо нынешних 42 500 тенге. В Казахстане не должно быть работающих бедных, а зарплата работников бюджетной сферы должна быть доведена до уровня средней по экономике - не менее 200 тысяч тенге. Партия намерена добиваться перестройки системы пенсионного обеспечения.

«Задача непростая, но вопрос назревший. Сегодня только половина граждан из почти 9 млн занятых казахстанцев платят регулярные пенсионные отчисления. 10-12 месяцев в год только половина людей оплачивают. В основном, это бюджетники и работники крупных предприятий. Остальные 4 млн человек, в основном, заняты в малом бизнесе и самозанятые, которые не могут рассчитывать на достойную пенсию в будущем. Мы считаем, что это недопустимо», - заявил Ордабаев.

Более того, для преодоления последствий кризиса пандемии, «Адал» предлагает отказаться от обязательных пенсионных взносов, взносов на ОСМС и снизить общую нагрузку на фонд оплаты труда до 20% для занятых в сфере микро и малого бизнеса. Таким образом, «уплата пенсионных взносов станет добровольной». При этом государство на солидарной основе гарантирует минимальную пенсию на уровне прожиточного минимума.

«С учетом демографического прогноза такая модель будет устойчивой до 2050 года. Расчеты проведены, подкреплены цифрами», - подсчитал спикер.

Образование должно стать качественным и доступным, а главное – финансироваться из бюджета и Нацфонда. Но на педагогические специальности при этом необходимо увеличить проходной балл, создать четыре педвуза в Уральске, Шымкенте, Алматы и столице, где будут обучать педагогов новой формации на трех языках.

Для улучшения экологии партия предлагает ликвидировать крупные залежи мусора и создавать карты незаконных мусорных свалок, а также поэтапно переводить теплоснабжение и общественный пассажирский транспорт на газ.

Среди других предложений – мораторий на повышение налогов до 2025 года, снижение базовой ставки до 4-5%, установление коридора обменного курса, который будет озвучиваться населению заранее оцифровка сельхозземель, и разработка региональных программ развития с учетом конкурентных преимуществ и специфики каждой области.

Проект предвыборной программы в целом участники съезда одобрили, но возможно в него внесут изменения и опубликуют 10 декабря, когда начнется агитационная кампания.