Партия бюджетников и предпринимателей

Правящая партия первой выставила списки кандидатов в маслихаты страны всех уровней. Кандидатов в них – с запасом, учитывая возможную ротацию в течение пяти лет, а вот кардинальное обновление осталось в основном на бумаге – просто новые бюджетники и лояльные предприниматели сменили старых бюджетников и предпринимателей. Vласть изучила партсписки, чтобы понять некоторые закономерности.
Кандидаты в мажилис
На региональных конференциях, которые прошли в начале этой и в конце прошлой недели «Нур Отан» устроил финальный раунд праймериз, как это было обозначено партией. Группа кандидатов – те, кто выиграл праймериз до этого плюс еще несколько человек, определенных председателем филиала партии, сходились на сцене для «дебатов». Как и ранее, к классическим дебатам событие отношения не имело – кандидаты лишь озвучивали какие-то свои идеи.
Потом участники региональной конференции голосовали и, таким образом, определяли лидеров финального раунда праймериз. Занявшие первые места кандидаты (их точное число зависело от региона – у каждого из них своя квота) становились кандидатами в партийный список «Нур Отана» в мажилис.
Парламентский партсписок «Нур Отана» в итоге будет состоять из двух частей. Первая группа – это 78 представителей регионов, вторая – это определенные политсоветом кандидаты. Во второй группе будут в том числе действующие депутаты, чиновники и общественные деятели, которые не участвовали в праймериз.
На региональные конференции «Нур Отан» направил, как и обещал, несколько депутатов мажилиса. Но их число оказалось скромным – всего пять. Более того, во всех регионах, где они поучаствовали в «дебатах», они сходились на сцене не со своими действующими коллегами – другими депутатами от партии, а с победителями праймериз. В итоге региональные конференции ни в одном регионе, куда депутаты доехали, не оставили их за бортом – везде, кроме одной области, они занимали первые места в голосовании.
Среди них действующие депутаты – Артур Платонов (от Алматы), Балаим Кесебаева (Кызылординская область), Гульнара Бижанова (Карагандинская область), Берик Оспанов (Шымкент), Кудайберген Ержан (Туркестанская область – единственный депутат, занявший второе место).
В мажилис от «Нур Отана» из регионов идет группа чиновников – замакима Актюбинской области, аким Курчатова, акимы Алмалинского района Алматы, Улытауского района Карагандинской области, Мойынкумского района Жамбылской области, Сандыктауского района Акмолинской области и другие. Кроме того, в список войдут секретари маслихатов разных уровней, двое председателей социально-предпринимательских корпораций, бюджетники (директора школ, главные врачи), а также общественники (в основном – представители профсоюзов) и предприниматели.
Окончательный список «Нур Отан» представит на съезде 25 ноября. Для представителей регионов попадание в список – почетно, но пока ничего не гарантирует. Список будет длинным, количество мест, которые партия получит, будет ясно после выборов, а распределение мест останется за политсоветом. Именно он в итоге определит, как много кандидатов, проходивших отбор через праймериз, попадет в палату.
Маслихаты и «региональная квота»
В середине недели первый зампред «Нур Отана» Бауыржан Байбек заявил, что в результате праймериз «проигравших нет». В итоговые списки кандидатов в маслихаты смогли пройти сотни новых для партии людей, часть попала в партсписки в мажилис. Байбек выражал удовлетворение и уровнем обновления списков: действующих депутатов маслихатов в них только четверть.
В реальности уровень обновления партсписка очень разнится от региона к региону. В Алматы чуть меньше чем половины действующих депутатов вошли в партсписок, а столице - только пятая часть депутатов, в Костанайской области больше половины действующих депутатов вошли в список, а в Актюбинской области – только треть.
Важнее то, насколько в целом можно говорить о качественном обновлении партийных списков.
Во многих случаях одни представители бюджетной сферы или квазигоссектора заменили других. В разных регионах самовыдвиженцами в праймериз участвовали действующие депутаты от партии или бюджетники. Войдя в итоге в партсписок, они должны создать впечатление кандидатов, пробивших себе дорогу без поддержки партийных ячеек. Справедливо это лишь отчасти.
Во всех регионах на формирование итоговых списков повлияла и «региональная квота» - включенные по решению руководителя филиала (это аким во всех случаях) в список люди, которые не проходили праймериз. Часто среди них – действующие депутаты, секретари маслихатов, крупные и средние предприниматели и промышленники. В Алматы, к примеру, через такую квоту в список вошли четыре действующих депутата маслихата, два чиновника, председатели правления Жилстройсбербанка и СПК «Алматы», олимпийский чемпион и известные предприниматели.
«Нур Отан», легко справившись с формированием списков во все 216 маслихатов страны, по итогам выборов не сможет получить в них все места. Это оговорено законом: даже если ни одна партия, кроме победителя, не сможет преодолеть 7%-ный барьер, партия, занявшая второе место, получит места в маслихате. Поэтому окончательная конфигурация маслихатов, в том числе и уровень обновления в них депутатского корпуса - вопрос, ответ на который можно будет получить только спустя несколько дней после выборов.
Женщины и молодежь
Нынешние выборы – первые, на которых действует установленная законодательством квота в 30% мест в партийных списках для женщин и молодежи.
Для некоторых регионов эта квота оказалась действительно революционной. Например, в нынешнем составе маслихата Туркестанской области – только одна женщина. В партсписок в регионе «Нур Отан» смог найти уже 28% женщин.
Доля женщин разнится от региона к региону, но на областном уровне очень редко превышает 30%, на районном и городском уровне случаются исключения.
Но это действительно редкие отклонения от квоты, которой партия держалась так строго, словно женщины не составляют большую половину населения страны.
С молодежью история похожая – где-то ее чуть больше, где-то чуть меньше. Партия сообщила, что в целом 24% кандидатов в партсписках – люди в возрасте до 35 лет включительно.
На областном уровне самый возрастной состав кандидатов от «Нур Отана» в Жамбылской области (48 лет), а самый молодой – в столице (42,5 года) и Шымкенте (43 года).
Так произошло ли обновление?
На этой неделе территориальные избиркомы уже начали сообщать о регистрации партсписков «Нур Отана». Было бы странно, если бы у партии власти с этим возникли проблемы. Ни одна другая партия свои списки пока не опубликовала, две – «Ак жол» и «Ауыл» - сообщили, что они готовы. Правда, убедиться в этом пока возможности нет.
Любые же рассуждения об обновлении маслихатов и мажилиса можно будет вести уже после выборов, когда партии будут распределять места.