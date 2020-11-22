Партия бюджетников и предпринимателей

Кандидаты в мажилис

На региональных конференциях, которые прошли в начале этой и в конце прошлой недели «Нур Отан» устроил финальный раунд праймериз, как это было обозначено партией. Группа кандидатов – те, кто выиграл праймериз до этого плюс еще несколько человек, определенных председателем филиала партии, сходились на сцене для «дебатов». Как и ранее, к классическим дебатам событие отношения не имело – кандидаты лишь озвучивали какие-то свои идеи.

Потом участники региональной конференции голосовали и, таким образом, определяли лидеров финального раунда праймериз. Занявшие первые места кандидаты (их точное число зависело от региона – у каждого из них своя квота) становились кандидатами в партийный список «Нур Отана» в мажилис.

Парламентский партсписок «Нур Отана» в итоге будет состоять из двух частей. Первая группа – это 78 представителей регионов, вторая – это определенные политсоветом кандидаты. Во второй группе будут в том числе действующие депутаты, чиновники и общественные деятели, которые не участвовали в праймериз.

На региональные конференции «Нур Отан» направил, как и обещал, несколько депутатов мажилиса. Но их число оказалось скромным – всего пять. Более того, во всех регионах, где они поучаствовали в «дебатах», они сходились на сцене не со своими действующими коллегами – другими депутатами от партии, а с победителями праймериз. В итоге региональные конференции ни в одном регионе, куда депутаты доехали, не оставили их за бортом – везде, кроме одной области, они занимали первые места в голосовании.