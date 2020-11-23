Оптимистичные левые

На предстоящие выборы в мажилис Народная партия Казахстана идет с намерением стать правящей партией. Амбиции бывших коммунистов основаны на надеждах объединить всех поклонников левых идей. На съезде в понедельник партия утвердила длинный партийный список и проект предвыборной программы – десять инициатив, которые должны найти симпатии у казахстанцев.
В 2016 году в списке партии на выборах было всего 22 кандидата (против 125 в этот раз), в мажилис партия провела 7 человек, но этого было достаточно, чтобы партия «решила множество вопросов», заявил лидер НПК Айкын Конуров, выступая на съезде.
«Фракция всегда придерживалась партийных принципов и, принимая решения, руководствовалась, прежде всего, интересами населения», - отметил он.
Конуров напомнил, что коммунисты отказались поддерживать законодательные нормы о повышении пенсионного возраста, выступали против продажи казахстанской земли в частную собственность, особенно иностранцам и направляли свою деятельность на то, чтобы «земельные ресурсы и природные богатства страны использовались на благо народа».
Чувствуя «народную поддержку», коммунисты сменили свой бренд на Народную партию Казахстана, сохранив при этом социалистический уклон и основополагающие принципы, подчеркнул лидер партии.
По словам Конурова, обновленная партия намерена объединить левые силы и приверженцев идей социальной справедливости. Партия по-прежнему намерена отстаивать интересы широких слоев населения, выступать за общественный контроль над бюджетными расходами и распределением ресурсов, добиваться национализации стратегических предприятий страны, защищать традиционные ценности и требовать реализации стратегии социально–направленного, справедливого государства для всех.
«Поэтому, я считаю, что мы обязательно должны принять участие и победить в грядущих выборах в мажилис парламента и маслихаты. Это позволит Народной партии усилить позиции в системе государственной власти, эффективно продвигать свои инициативы и развивать политику социальной направленности. НПК идет под лозунгом «Народ, земля и справедливость». И нацелена на победу. Это не просто завоевать места в парламенте, а стать парламентским большинством, чтобы уже на уровне формирования бюджета и принятия госпрограмм, защищать права и интересы граждан», - заявил он.
Три ключевых принципа предвыборной программы партии основаны на переформатировании системы госуправления в целом. Так как в условиях пандемии коронавирусной инфекции власть оказалась неспособной «принимать надлежащие меры и оказывать населению необходимую помощь».
«Здравоохранение Казахстана наглядно продемонстрировало свою беспомощность. Более того, коммерциализация, медицины крайне негативно сказалась на ее услугах. Все мы так или иначе столкнулись с дефицитом самых необходимых медицинских препаратов, нехваткой мест в больницах и недостатком специалистов-медиков. Во многих случаях это закончилось трагедией», - сказала депутат мажилиса, член НПК Ирина Смирнова.
В этой связи партия пойдет на выборы, предоставив казахстанцам 10 народных инициатив, которые и должны стать основой нового курса развития страны. Это доступность образования и медицины. Коммунисты выступают за расформирование фонда социального страхования и намерены инициировать принятие нового закона о качестве продукции, с полным запретом на использование пищевых добавок и ужесточение уголовного наказания за фальсификацию продуктов и лекарств.
Для решения жилищного вопроса партия обещает утвердить новые стандарты качества проживания в комфортных и безопасных условиях, раздать казахстанцам по 20 соток земли и подвести к участкам всю необходимую инфраструктуру. А в рамках пенсионного обеспечения – вернуться к солидарной системе и снизить пенсионный возраст до 60 лет.
«Важное новшество – постепенное сокращение рабочего времени по достижению определенного предпенсионного возраста», - сообщила Смирнова.
Внедрение цифровых технологий, ставка на талантливую молодежь, сохранение государственной собственности, сокращение госаппарата и неэффективных компаний и госпрограмм, а также развитие отрасли сельского хозяйства – эти инициативу НПК перенесла из программы ушедшей к небытие КНПК. В числе предвыборных обещаний – кредитная амнистия, повышение налогов для богатых и беспристрастность судебной системы.
«Народная партия Казахстана считает, что настало время справедливости для казахстанцев и нового социального курса. Мы призываем все здоровые силы общества, сторонников и сочувствующих партий голосовать за НПК», - обратилась с трибуны Смирнова.
Серьезные намерения занять большинство кресел в парламенте партия решила продемонстрировать и своим списком кандидатов.
«Составляя наши партийные списки, мы не стали устраивать политическое шоу. Мы изначально ориентировались на профессионализм наших кадров, на их опыт практической работы, реальные заслуги и достижения. Мы выбираем тех, кто будет с честью исполнять депутатские обязанности, кто не побоится трудностей, отстаивая наши принципы и интересы граждан страны», - заявил секретарь партии Жамбыл Ахметбеков.
Кандидатов, включенных в список, он назвал людьми, которые «уже проявили себя в партийной работе, имеют представление о проблемах народа и знают, как их решать».
Фамилии на съезде озвучивать не стали, а лишь проголосовали за него. Съезд в итоге занял всего 45 минут – этого времени, например, лидеру «Ак жола» не хватило на собственное выступление (он говорил один час десять минут), а лидер «Адала» как раз в такое время со своим выступлением уложился.