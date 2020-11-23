Оптимистичные левые

В 2016 году в списке партии на выборах было всего 22 кандидата (против 125 в этот раз), в мажилис партия провела 7 человек, но этого было достаточно, чтобы партия «решила множество вопросов», заявил лидер НПК Айкын Конуров, выступая на съезде.

«Фракция всегда придерживалась партийных принципов и, принимая решения, руководствовалась, прежде всего, интересами населения», - отметил он.

Конуров напомнил, что коммунисты отказались поддерживать законодательные нормы о повышении пенсионного возраста, выступали против продажи казахстанской земли в частную собственность, особенно иностранцам и направляли свою деятельность на то, чтобы «земельные ресурсы и природные богатства страны использовались на благо народа».

Чувствуя «народную поддержку», коммунисты сменили свой бренд на Народную партию Казахстана, сохранив при этом социалистический уклон и основополагающие принципы, подчеркнул лидер партии.

По словам Конурова, обновленная партия намерена объединить левые силы и приверженцев идей социальной справедливости. Партия по-прежнему намерена отстаивать интересы широких слоев населения, выступать за общественный контроль над бюджетными расходами и распределением ресурсов, добиваться национализации стратегических предприятий страны, защищать традиционные ценности и требовать реализации стратегии социально–направленного, справедливого государства для всех.

«Поэтому, я считаю, что мы обязательно должны принять участие и победить в грядущих выборах в мажилис парламента и маслихаты. Это позволит Народной партии усилить позиции в системе государственной власти, эффективно продвигать свои инициативы и развивать политику социальной направленности. НПК идет под лозунгом «Народ, земля и справедливость». И нацелена на победу. Это не просто завоевать места в парламенте, а стать парламентским большинством, чтобы уже на уровне формирования бюджета и принятия госпрограмм, защищать права и интересы граждан», - заявил он.