Выборы как формальность

«Время на подготовку» и «деструктивные силы»

Нынешний лидер ОСДП Асхат Рахимжанов стал руководителем партии чуть больше года назад после скандала на партийном съезде. Тогдашний лидер партии Ермурат Бапи планировал передать должность молодому политику Жанболату Мамаю, но в итоге и он сам и Мамай оказались вне партии, а Рахимжанов – малоизвестная за пределами партии фигура – стал ее руководителем.

В качестве одного из основных аргументов для бойкота выборов Рахимжанов называет желание «лучше подготовиться» к следующим выборам. Аргумент, мягко говоря, сомнительный. За последний год партия фактически не сделала ничего, чтобы подготовиться к предстоящим в январе выборам и ждать до следующих выборов пять лет, чтобы выступить на них «более подготовленными» не значит ничего, кроме потери этих пяти лет.

Гораздо более понятно выглядит второй аргумент.

«Вторая причина - попытка проникнуть в наши ряды деструктивным элементам. Если мы пойдем на выборы, они могут нам такую свинью [подложить], что закрытие партии будет не самое худшее из зол. Нам нельзя этого допустить, мы должны сохранить партию»,- заявил Рахимжанов.

Никаких имен лидер ОСДП не назвал, но они понятны и без этого. Поддержать партию на выборах призывал опальный политик и бизнесмен Мухтар Аблязов. Именно прихода сторонников признанных казахстанским судом экстремистскими движений ДВК и «Коше партиясы» испугались в ОСДП. И конечно потенциальных протестов после выборов, которые бы ассоциировались с партией.

ОСДП все 14 лет с момента своей официальной регистрации примерно участвовала в парламентских выборах, неизменно их проигрывая. Так был ли шанс у партии в этот раз?