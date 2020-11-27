Выборы как формальность

Называющая себя оппозиционной Общенациональная социал-демократическая партия должна была проводить свой предвыборный съезд первой, но в итоге перенесла его и стала последней. Собравшись, партийцы решить бойкотировать выборы. С объяснениями у ОСДП вышло так себе, тем не менее, факт остается фактом – на выборах сойдутся пять лояльных власти игроков, а протестный электорат, как и раньше, останется непредставленным ни в мажилисе, ни в маслихатах.
«Время на подготовку» и «деструктивные силы»
Нынешний лидер ОСДП Асхат Рахимжанов стал руководителем партии чуть больше года назад после скандала на партийном съезде. Тогдашний лидер партии Ермурат Бапи планировал передать должность молодому политику Жанболату Мамаю, но в итоге и он сам и Мамай оказались вне партии, а Рахимжанов – малоизвестная за пределами партии фигура – стал ее руководителем.
В качестве одного из основных аргументов для бойкота выборов Рахимжанов называет желание «лучше подготовиться» к следующим выборам. Аргумент, мягко говоря, сомнительный. За последний год партия фактически не сделала ничего, чтобы подготовиться к предстоящим в январе выборам и ждать до следующих выборов пять лет, чтобы выступить на них «более подготовленными» не значит ничего, кроме потери этих пяти лет.
Гораздо более понятно выглядит второй аргумент.
«Вторая причина - попытка проникнуть в наши ряды деструктивным элементам. Если мы пойдем на выборы, они могут нам такую свинью [подложить], что закрытие партии будет не самое худшее из зол. Нам нельзя этого допустить, мы должны сохранить партию»,- заявил Рахимжанов.
Никаких имен лидер ОСДП не назвал, но они понятны и без этого. Поддержать партию на выборах призывал опальный политик и бизнесмен Мухтар Аблязов. Именно прихода сторонников признанных казахстанским судом экстремистскими движений ДВК и «Коше партиясы» испугались в ОСДП. И конечно потенциальных протестов после выборов, которые бы ассоциировались с партией.
ОСДП все 14 лет с момента своей официальной регистрации примерно участвовала в парламентских выборах, неизменно их проигрывая. Так был ли шанс у партии в этот раз?
Борьба за протестные голоса
В Алматы ОСДП на трех последних выборах в мажилис получала от 10 до 22 процентов. Это означает, что у нее были вполне реальные шансы пройти, к примеру, в городской маслихат и вернуть его к жизни, поднимая проблемные вопросы. Традиционно база поддержки у оппозиции есть и в западных регионах – Мангистауской и Атырауской областях.
Выполнивший роль альтернативного кандидата на президентских выборах Амиржан Косанов получил высокую поддержку не только на западе, но и в столице, Шымкенте, в южных и даже в северных регионах. Если предположить, что ОСДП смогла бы выступить на том же уровне, ей удалось бы пройти не только в местные маслихаты, но и в мажилис (итоговый показанный официально результат Косанова – 16%).
И во власти и в околовластных кругах признают: в Казахстане силен спрос на обновление. Казахстанцы ждут перемен, это ожидание только усиливает тяжелый кризисный 2020-й. В этих условиях шансы оппозиции на успешное выступление даже на выборах с административными барьерами и контролируемым подсчетом голосов выглядели вполне реалистичными.
Еще более важно, что на предстоящих выборах сразу несколько групп готовит независимых наблюдателей с единой координацией и задачей: покрыть как можно больше участков, фиксировать все нарушения, вести альтернативный подсчет голосов. Все это вряд ли сделало бы выборы полностью честными и прозрачными, но шансы на это повысило бы.
Выход из гонки ОСДП не делает наблюдение за выборами ненужным, но и напряжение сбавляет почти до нуля – пусть и контролируемая, но все же оппозиционная сила могла быть основным пострадавшим от нарушений. А теперь в гонке остались игроки, которые вряд ли возмутятся, даже если часть их голосов перейдет кому-то другому.
Предсказуемые итоги
В выборах 10 января в итоге примут участие правящая партия «Нур Отан» и четыре лояльных власти политических игрока – парламентские «Ак жол» и Народная партия Казахстана, а также «Ауыл» и «Адал».
В мажилис могут войти четыре из пяти или пять из пяти партий и это, по большому счету, не очень важно, поскольку никто из них не представляет из себя реальной оппозиции. Их программы и заявления могут отличаться, но это не поменяет сути – протестный электорат после ухода из гонки ОСДП лишается, пусть и довольно сомнительного, но собственного представителя.
Никакой острой борьбы на выборах тоже не будет – гонка будет вялой и полностью соответствовать времени проведения. Большая часть агиткампании приходится на праздники – сначала День Независимости, потом Новый год – партии не станут напрягать казахстанцев своей активностью, да и самим казахстанцам будет явно не до выборов.
Полтора года назад, после президентских выборов, Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости проведения в том числе и политических реформ. Что получилось к этому моменту? Новым оппозиционным силам не удалось добиться регистрации своих партий и они не будут участвовать в выборах. Старые оппозиционные силы, испугавшись последствий присоединения к ним другим оппозиционеров, из гонки вышли.
Первые парламентские выборы при втором президенте пройдут без оппозиции.