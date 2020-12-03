Том Мэйн, расследователь: «Кейс Бейкер стрит в полной мере продемонстрировал проблемы непрозрачности рынка недвижимости Великобритании»

Годом ранее Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании выдало ордер на «богатство необъяснимого происхождения» (Unexplained Wealth Order) на следующую лондонскую недвижимость, принадлежащую оффшорным компаниям - квартира на Манреса-роуд, 21б, особняк по адресу Бишопс-авеню, 33, и особняк по адресу Денвуд-роуд, 32 (последний был также упомянут в отчете Global Witness). Юристы, представляющие интересы собственников, раскрыли имена конечных владельцев – ими оказались Дарига Назарбаева и Нурали Алиев. Они должны были объяснить происхождение средств, на которые была куплена недвижимость. В Агентстве подозревали, что средства, на которые была куплена недвижимость, были получены бывшим супругом Дариги Назарбаевой Рахатом Алиевым незаконным путем. Однако весной 2020 года Высокий суд Лондона отклонил ордер на «богатство необъяснимого происхождения», сочтя легитимными источники финансирования. Дом на Бейкер стрит, о котором говорилось в оригинальном отчете Global Witness, не был частью расследования.

О том, какие перспективы есть у Национального агентства по борьбе с преступностью в свете открывшихся фактов и о расследовании Global Witness Vласть говорит с расследователем, научным сотрудником университета Эксетера Томом Мэйном, который работал над оригинальным отчетом.

Пять лет назад Global Witness выпустил отчет Тайна на Бейкер стрит. Расскажи, пожалуйста, как и почему GW заинтересовалась этой недвижимостью?

В 2020 году Global Witness выглядит по-другому нежели пять лет назад. Так как очень много других организаций стало заниматься вопросами коррупции, они полностью изменили фокус своей стратегии и занимаются такими вещами как изменение климата. Но в 2015 году их интересовало то, как сомнительные деньги, деньги из подозрительных источников вкладывались в недвижимость в Великобритании и как правительство игнорировало масштабы проблемы. В 2015 году, как собственно и сейчас, цены на недвижимость в Лондоне были просто невероятные. Одно из предположений было, что приток иностранных денег поднимает цены на недвижимость для нормальных людей. И тогда GW подумали, что стоит провести расследование о том, как подозрительные деньги инвестируют в недвижимость, но для этого нужно было найти подходящие кейсы. Сначала они провели расследование, касающееся Максима Бакиева, сына бывшего президента Кыргызстана – он купил дом в пригороде Лондона. Но им нужна была другая история - продемонстрировать, что правительство и правоохранительные органы не имеют понятия о том, кто владеет недвижимостью в Лондоне. В то время было очень просто спрятать свою собственность через оффшорные компании, не нужно было вносить свое имя в официальные акты. И потом они нашли этот кейс. Кейс Бейкер стрит в полной мере продемонстрировал проблемы непрозрачности рынка недвижимости в Великобритании.

Я знаю, что ответ на этот вопрос будет очень длинным, но как в условиях этой непрозрачности удалось связать эту недвижимость с Рахатом Алиевым?

Когда ты занимаешься расследованиями несколько лет, документы идут к тебе потоком. Я не помню точно как, но мы обнаружили цепочку документов, которая указывала на то, что менеджеры здания на Бейкер стрит, даже если просто провести небольшое расследование с помощью Google, имели отношение к Рахату Алиеву. Например, Массимилиано Далл’Оссо (согласно отчету Global Witness, Далл’Оссо имел отношение к двум австрийским компаниям, которые принадлежали Рахату Алиеву. В этих компаниях в разные годы также работала вторая жена Рахата Алиева Эльнора Шоразова и ее отец - V). И так как Рахат Алиев на тот момент участвовал в нескольких судебных тяжбах в Европе, документов становилось все больше. Мы нашли эти связи, но не были уверены, что все это значит. Это дало нам основание предположить, что Рахат Алиев или кто-то близкий к Рахату Алиеву был связан с недвижимость на Бейкер стрит, а также двумя другими домами. У нас не было доказательств, но было достаточно информации, чтобы сделать ее публичной и спросить у компаний, кто был настоящим владельцем. Конечно, они отрицали связь с Рахатом Алиевым и не раскрыли имя настоящего владельца.

Насколько я понимаю, вам так и не удалось найти прямых доказательств того, что недвижимость принадлежит Рахату Алиеву и расследование приостановилось…

Это был отличный отчет с точки зрения медиа, в большей степени из-за Шерлока Холмса. В тот день, когда отчет был опубликован, он был на первой полосе многих газет. Sky News и BBC Newsс делали репортажи. Он был упомянут в речи Дэвида Кэмерона в Сингапуре, в которой он говорил о том, что будет пресекать попытки иностранных чиновников привезти свои деньги в Лондон. Это был большой успех, но после этого все охладели к этой истории - до тех пор, пока не был обнаружен еще один документ. В нем говорится, что Массимилиано Далл’Оссо работал не только на Рахата Алиева в прошлом, но и на Даригу Назарбаеву. Журналист из онлайн-журнала Quartz провел расследование, в котором предположил, что Рахат и Нурали Алиевы были владельцами дома на Бейкер стрит. Юристы, представители владельцев дома на Бейкер стрит, продолжали молчать. Но факты, которые были у нас на руках, давали все основания предположить, что Дарига Назарбаева и Нурали Алиев, а не Рахат Алиев, являлись настоящими владельцами недвижимости на Бейкер стрит. Это была следующая стадия. Но у нас не было никаких доказательств… до 2020 года.