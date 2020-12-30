Наблюдать в любых условиях

ЦИК и 28 жалоб, оставленных без рассмотрения

– Алло, здравствуйте, Елена Александровна.

– Да. Здравствуйте, слушаю вас.

– Это с полиции беспокоят вас.

– С какой именно полиции, что хотели?

– Я капитан полиции, фамилия Алибеков. Вы в городе Нур-Султан?

– В городе Нур-Султан.

– Если время будет, можно с вами встретиться переговорить?

– По какому поводу?

– Я при встрече могу объяснить только.

– Я хочу, чтобы вы сейчас мне объяснили.

– Не по телефону.

– Ну извините, в противном случае я не буду с вами встречаться. Спасибо большое, извините, у меня сейчас дела.

Так началась пресс-конференция общественного фонда «Еркіндік Қанаты» и Молодежной информационной службы Казахстана. Звонок поступил исполнительному директору фонда «Еркіндік Қанаты» Елене Швецовой за несколько минут до того, как организации собирались рассказать о своих жалобах с Верховный суд на постановление ЦИК, ограничивающее независимых наблюдателей.

10 декабря общественный Фонд «Еркіндік Қанаты» подал заявление в Верховный суд и обратился в генеральную прокуратуру для того, чтобы постановление Центральной избирательной комиссии, требующее, чтобы организации наблюдателей внесли изменения в свои уставы, а также запрещающее фото и видеофиксацию нарушений без разрешения нарушителя, было признано незаконным. Генеральная прокуратура в ответе разъяснила наблюдателям, что они могут обратиться в Верховный суд. Из суда наблюдатели тоже получили неутешительное определение: в иске якобы не было указано, в каком СМИ и когда было опубликовано постановление ЦИК, и суд посчитал это основанием для возврата иска. Обжаловать это определение суд возможности не дал. Общественники направили дополнительное заявление с просьбой все же рассмотреть его.

«Суд вынес определение о возврате нашего заявления на тех же самых основаниях: что мы не указали, где был опубликован этот документ, в каком средстве массовой информации – хотя мы это указали: это было на сайте ЦИК и больше нигде, мы опять же нарушили положения 148 и 152 статьи ГПК, и наше заявление должно быть возвращено нам со всеми документами», – говорит юрист общественного фонда «Еркіндік Қанаты» Роман Реймер. Это определение уже можно было обжаловать в кассационном порядке, и общественники подали частную жалобу. Заседание прошло утром 25 декабря.

«Необходимо особо отметить, что представители ЦИК на рассмотрение нашей частной жалобы не явились, хотя Верховный суд направлял им СМС с приглашением для участия на данный процесс, о чем судья и коллегия Верховного суда самостоятельно заявила. Но ЦИК почему-то решил не присутствовать на рассмотрении. Это немножко не соответствует официальной позиции ЦИК, а именно позиции председателя господина Имашева, который в одном из своих интервью говорил, что в первую очередь они предоставят отзыв на все заявления, полученные в Верховный суд, и во-вторых, что они в рамках действующего ГПК будут принимать участие, что подразумевает собой участие в этих процессах. Но они не явились и никаких комментариев по этому поводу не дали», – рассказывает Реймер. В ходе этого рассмотрения Верховный суд определил, что частая жалоба общественников удовлетворению не подлежит.