Выборы как иллюзия

Грустнее обычного

Спустя почти две недели после начала агитационной кампании, в 20-х числах декабря, стенды для предвыборной агитации в Алматы, начали заполняться предвыборными материалами кого-то, кроме «Нур Отана». Партия власти расклеила свои листовки моментально, остальные, будто долго ждут своего заказа из типографии.

Сначала кое-где появляется «Ауыл», потом обновленные коммунисты, уже почти в Новый год – «Ак жол». Чтобы найти в Алматы агитацию партии «Adal», надо долго ходить от стенда к стенду – листовок почти нет.

В соцсетях – фотографии встреч кандидатов с населением и разнообразные «дебаты» кандидатов в депутаты. У «Adal» - турне по стране людей из малочисленного партсписка, НПК по какой-то причине разъясняет уже очевидно состоявшимся пенсионерам свое требование о снижении пенсионного возраста, «Ак жол» продолжает рассуждать о наследии «Алаша».

Нынешние выборы не явили ничего нового и необычного. Все те же интервью с кандидатами и что-то, что должно быть похоже на дебаты, невыразительные агитационные материалы и результаты опросов, которые все до единого должны убедить – конкурентов у правящей партии фактически нет, она забирает три четверти голосов, остальные поделят то, что останется.