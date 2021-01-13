Как Китай пережил 2020 год?

Не многие вспомнят, но 2020 год начался для Китая вполне успешно. Во-первых, в прошлом году намечалось достижение Китаем целей построения среднезажиточного общества – Сяокан. И это не только удвоение подушевого ВВП, как это упрощенно принято представлять. Достижение Сяокан является комплексной задачей, в которое также входит увеличение доходов городских и сельских жителей, достижение показателей обеспечения жильем, качественными социальными услугами и даже компьютерами. Это своего рода новая версия обязательств КПК перед населением в рамках общественного договора, по которому они получают власть в обмен на повышение жизненного уровня граждан.

Во-вторых, Китай, казалось, наконец нащупал дно в отношениях с США, и даже оттолкнулся от него, заключив долгожданное соглашение. Торговая сделка, первая фаза которой была заключена 15 января, должна была стать если и не прологом к решению накопившихся проблем, то уж точно передышкой в разворачивающемся глобальном соперничестве КНР и США. Для китайского руководства это была столь необходимая передышка, в ходе которой оно получало возможность переформатировать свою экономику под новые менее комфортные условия. Дональд Трамп в свою очередь получал возможность заявить об успехе в давлении на Пекин

Как Китай справлялся с коронакризисом

Но затем грянул коронавирус. Пандемия высветила и продемонстрировала как слабые, так и сильные стороны системы созданной управления страной, и шире всей конструкции современного Китая.

Сначала о слабых сторонах, так как они оказали влияние именно на первый период пандемии. А именно – паралич системы управления на среднем и нижнем уровнях. Проводимая генсеком Си Цзиньпином антикоррупционная кампания и борьба с неэффективностью управления (например реализация чиновниками неработающих проектов только с целью продвижения по службе) привела с одной стороны к снижению уровня инициативы у чиновников на местах, а с другой к желанию рапортовать только об успехах и скрывать недостатки. Это вылилось в попытки справиться со вспышкой неизвестного заболевания своими силами, не оповещая центральное руководство.

Однако, дойдя до Пекина, проблема быстро перешла в разряд первостепенных. Связанно это было во многом с личным опытом нынешнего китайского руководства: Си Цзиньпин и Ли Кэцян руководили провинциями Чжэцзян и Хэнань во время эпидемии SARS в 2003—2004 годах, и на своем опыте знают цену промедления в подобной ситуации. Тогда сокрытие масштабов эпидемии дорого стоило прежде всего репутации КПК в китайском обществе. Этот неприятный опыт был учтен, китайское правительство пошло на максимальную открытость, а также провело самую масштабную мобилизацию. В этот раз ставки были еще выше – в Китае продолжается укрепление вертикали власти, а вместе с ней «ядру партии», Си, переходит и ответственность за положение дел. Фиаско было недопустимо, что и стало причиной столь жестких, во многом упреждающих мер. В ход пошла вся конструкция китайского государства: от мобилизационной системы, когда-то созданной по советскому образцу, до современных технологий – анализа Big Data, отслеживания передвижений и даже электронных кодов здоровья. Характерно, что в по преимуществу децентрализованном Китае правительство смогло максимально централизованно привлечь все ресурсы в эпицентр пандемии – провинцию Хубэй. В результате уже к марту эпидемия в Китае практически прекратилась, и в данный момент фиксируются лишь завозные случаи и производные от них заражения.