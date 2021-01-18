Обновленный мажилис: меньше чиновников, больше общественников

Самые опытные из оставшихся в мажилисе депутатов – пошедшие на четвертый срок «нуротановцы» Бекболат Тлеухан и Аманжан Жамалов (оба – с перерывом на один созыв) и начинающие третий срок депутаты от правящей партии Арман Кожахметов и Айгуль Нуркина, лидер «Ак жола» Азат Перуашев, лидер НПК Айкын Конуров и дважды кандидат в президенты от коммунистов Жамбыл Ахметбеков.

Вице-спикерами палаты на смену ушедшим Гульмире Исимбаевой и Владимиру Божко избрали работающих второй срок Балаим Кисибаеву (до мажилиса руководила юстицией в Кызылординской области) и Павла Казанцева (работал в партийных органах и фонде Нурсултана Назарбаева, во второй половине 1980-х – сотрудник Комитета госбезопасности).

Вернувшиеся

Самая заметная из тех депутатов, что вернулись в мажилис – Дарига Назарбаева. Это ее третий приход в палату (она была депутатом в третьем, пятом и теперь – в седьмом созыве). При этом бывшая спикер сената, вице-премьер, вице-спикер мажилиса и председатель комитетов в мажилисе и сенате в этот раз не заняла в мажилисе никаких постов. Это похоже на ее самый первый парламентский срок: в 2004 году Дарига Назарбаева стала депутатом по списку партии «Асар», которую возглавляла и была одним из самых заметных парламентариев не только из-за фамилии, но и из-за критических комментариев в адрес правительства.