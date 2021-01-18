Обновленный мажилис: меньше чиновников, больше общественников

Все партии, включая правящую, шли на парламентские выборы под лозунгом обновления. С ним вышла неувязка – в мажилис прошли те же три политические силы, что заседали в нем предыдущие девять лет. Обновление провели внутри – ровно 70 процентов нынешних депутатов – новички в парламенте. В новом составе больше политологов, журналистов и общественников, чем когда-либо и гораздо меньше бывших чиновников. Vласть рассказывает о лицах нового мажилиса.
Оставшиеся
Только 32 депутата, работавших в прошлом созыве мажилиса смогли остаться в палате. Сроки работы в парламенте никак не регламентированы (в отличии от президентских), но три входящие в мажилис партии тщательно меняют своих депутатов и редко кому из них удается отработать больше двух сроков в палате (еще реже – трех и почти никогда - четырех).
Остался и в мажилисе и на посту спикера Нурлан Нигматулин – он работает в палате третий созыв (с коротким перерывом на руководство администрацией президента). Нигматулин – один из бывших высокопоставленных чиновников, которые работают в мажилисе. После прошлого созыва таких в палате почти не осталось. Среди тех, кто сохранил депутатский мандат – бывший аким Акмолинской области Альберт Рау и бывший министр культуры и информации Дархан Мынбай, а также небольшая группа чиновников уровня ниже.
Самые опытные из оставшихся в мажилисе депутатов – пошедшие на четвертый срок «нуротановцы» Бекболат Тлеухан и Аманжан Жамалов (оба – с перерывом на один созыв) и начинающие третий срок депутаты от правящей партии Арман Кожахметов и Айгуль Нуркина, лидер «Ак жола» Азат Перуашев, лидер НПК Айкын Конуров и дважды кандидат в президенты от коммунистов Жамбыл Ахметбеков.
Вице-спикерами палаты на смену ушедшим Гульмире Исимбаевой и Владимиру Божко избрали работающих второй срок Балаим Кисибаеву (до мажилиса руководила юстицией в Кызылординской области) и Павла Казанцева (работал в партийных органах и фонде Нурсултана Назарбаева, во второй половине 1980-х – сотрудник Комитета госбезопасности).
Вернувшиеся
Самая заметная из тех депутатов, что вернулись в мажилис – Дарига Назарбаева. Это ее третий приход в палату (она была депутатом в третьем, пятом и теперь – в седьмом созыве). При этом бывшая спикер сената, вице-премьер, вице-спикер мажилиса и председатель комитетов в мажилисе и сенате в этот раз не заняла в мажилисе никаких постов. Это похоже на ее самый первый парламентский срок: в 2004 году Дарига Назарбаева стала депутатом по списку партии «Асар», которую возглавляла и была одним из самых заметных парламентариев не только из-за фамилии, но и из-за критических комментариев в адрес правительства.
Другое видное возвращение – депутат Александр Милютин. Он впервые избрался в мажилис в 1999 году и был депутатом до 2016 года, отработав четыре созыва. При этом все эти годы Милютин был членом правящей партии – сначала «Отана», потом – «Нур Отана». В 2021 году он избрался в мажилис по списку Народной партии Казахстана и по квоте парламентской оппозиции возглавил комитет по вопросам экологии и природопользованию, которым уже руководил в 2012-2016 годах.
Милютин – третий депутат в истории казахстанского парламента, который будет работать в пяти созывах. Двое других – бывший вице-спикер Сергей Дьяченко (работал пять созывов с коротким перерывом) и Мухтар Тиникеев, который свой пятый срок не доработал, сложив полномочия.
В мажилис также возвращаются Амерхан Рахимжанов, который в последние годы был директором библиотеки первого президента, «акжоловец» Азамат Абильдаев и Берик Бекжанов, бывший депутатом в четвертом созыве, а потом руководивший профсоюзным центром в Шымкенте.
Новые лица
Обновленный мажилис вместил большую группу лояльных власти общественных деятелей, журналистов, политологов и партийных работников. Так много их в парламенте еще не было – 28 человек, четверть всех депутатов.
В этой группе много тех, кто был заметен в информационном поле: политологи Айдос Сарым и Ерлан Саиров (до выборов создал группу «сторонников «Нур Отана», обещая помогать правящей партии), представляющий «Народную партию» Ерлан Смайлов, руководивший дискуссионной площадкой КИПР, «акжоловец», публицист и журналист Казыбек Иса, общественный деятель Канат Нуров, бывший чиновник Берик Абдигали, главред газеты «Ана тілі» Жанарбек Ашимжан, работающий второй срок депутатом от АНК бывший главный редактор «Егемен Казахстан» Сауытбек Абдрахманов и другие.
От «Нур Отана» в мажилис также пришли лидеры профсоюзных центров сразу трех регионов – Екатерина Смышляева из Костаная, Берик Бекжанов из Шымкента и Мейрамбек Тулепберген из Тараза. Партия также включила в список трех секретарей маслихатов – Малика Кулшара, который был секретарем маслихата Западно-Казахстанской области, Гани Ташкараева, секретаря маслихата Шымкента и Игоря Панченко, секретаря маслихата Риддера.
В мажилис также перешла на работу небольшая группа чиновников: замакима Актюбинской области Амангалий Бердалин, аким Алмалинского района Алматы Беккали Торгаев, аким Сандыктауского района Акмолинской области Аскарбек Уисимбаев, аким Улытауского района Карагандинской области Берик Абдигали, аким Сартобинского сельского округа Кордайского района Жамбылской области Ильяс Буларов (последний - от Ассамблеи народа Казахстана).
У Народной партии Казахстана в списке – сразу трое бывших сотрудников Комитета нацбезопасности, которые в прошлом году образовали общественную организацию URANkz – Айбек Паяев, Сергей Решетников и Файзулла Каменов (последний в свое время руководил подразделением «Арыстан»). У «Нур Отана», помимо Павла Казанцева, работавшего в спецслужбах еще в советское время, в списке также Ерлик Тайжанов. В партсписке он был обозначен как руководитель Федерации Карате-до шито-рю в столице, но еще недавно Тайжанов был высокопоставленным сотрудником КНБ, в том числе руководил столичным департаментом комитета.
Фракция «Ак жола» традиционно состоит из предпринимателей – учредителей и руководителей компаний малого и среднего бизнеса. В целом в мажилис из бизнеса пришли 19 человек, еще шестеро – из госкомпаний и квазигоссектора.
Квоты не помогли
Прошедшие выборы – первые, когда действовала квота для женщин и молодежи до 35 лет в партийных списках. На том этапе партиям действительно удалось выдержать эти квоты, а вот при формировании фракций сделала это только правящая партия.
У «Нур Отана» 32% депутатов - женщины. У НПК – только 20%, у "Ак жола" - 17%, а среди депутатов АНК - 11%. В целом в парламенте 27% женщин - это совсем немного больше того показателя, который был у прошлого созыва (в начале работы были те же 27%, к завершению - 24%).
Средний возраст депутатов - 49,7 лет. Самому молодому - 25 лет - это Мади Ахметов из "Нур Отана", самому возрастному - 69 лет - это Сауытбек Абдрахманов из АНК.
Депутатов до 30 лет в новом составе мажилиса – 1, до 35 лет – 7, до 40 лет – 19. Ни одного депутата до 40 лет нет у Народной партии и среди депутатов от Ассамблеи народа Казахстана.
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Мажилис после прошедших выборов получился гораздо менее однородным, чем был до этого. Его покинула большая группа депутатов, работавших в парламенте достаточно долго, а до этого бывших крупными и средними чиновниками. Однако, чего не следует ждать от обновленного по составу мажилиса, так это изменения повестки. Парламент сформирован теми же политическими игроками, которые контролировали парламент все последние годы. И сделано это было явно не для того, чтобы роль парламента как института власти резко изменилась, ровно наоборот.